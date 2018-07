Oft liest man in Romanen den Hinweis, jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen sei rein zufällig – dabei weiß jeder, dass das so nicht stimmt. Selbst Berühmtheiten wie Max Frisch, Thomas Mann oder Alice Munro fanden die Vorbilder für ihre literarischen Figuren im vertrauten Umfeld. Die Autorin, nach der wir fragen, hat gar nicht erst behauptet, alles zu erfinden. Vielmehr hat sie von Anfang an ihr eigenes Umfeld beschrieben, so entblößend, dass es manchen fast exhibitionistisch erschien. Ihre Intention ist aber eine andere: "Der allererste Grund ist ein sehr früh entstandenes Gefühl von Einsamkeit [...]. Schon mit fünf oder sechs Jahren spürt man, dass man anders denkt. Und man weiß: Später werde ich erzählen, was ich fühle."



Als sie damit anfing, wurde sie zum Shootingstar unter den Literaten ihres kleinen Landes. Das bescherte ihr eine Liebe, die nach vier Jahren so abrupt endete, wie sie begonnen hatte. Seitdem weiß sie: "Trauer ist der hellste Zustand, in dem sich jemand befinden kann [...]. Die Charaktere der anderen sind hell, man sieht alles, hört alles, spürt sämtliche Untertöne." Später folgten noch eine Liebe und erneut Abschied und Tod. Ihre Romane, heißt es nun, seien die besten Ratgeber für Trauernde. Aber sie sind mehr, sind Philosophie, Analyse und – bei allem Ich-Bezug – allgemeingültige Zeugnisse des Menschseins.



Ihr Anspruch: "Das Leben als Schriftsteller endet, wenn man nicht versucht, dem, was sich fast nicht ausdrücken lässt, einen Ausdruck, eine Form zu geben." Wer ist’s?

Lösung Nr. 31:

Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656 bis 1723) zählte in Rom zum Kreis der Architekten Bernini und Borromini. Seine Pläne für Schloss Schönbrunn wurden teilweise realisiert. 1721 erschien "Entwurff Einer Historischen Architektur", letztes Werk ist die Karlskirche in Wien