Von dem Wirtschaftswunder ist erst mal nur die schöne Fassade geblieben: Mitten in Leipzig, Barfußgässchen 11, steht ein herrlicher Altbau mit Erkern, Loggien, Türmchen und riesigen Fenstern. Das Haus sieht aus, als hätte ein neureicher Bauherr einst Ludwig II. nacheifern wollen – dem bayerischen Märchenkönig, der verrückt war nach Schlössern. Alles an diesem Bürgerschloss aus der Gründerzeit ist wie ein Ausrufezeichen: Wer hier residiert, hat es geschafft!

In diesem Haus hat die Internetfirma Unister ihre Zentrale. Bis vor Kurzem erschien die Wahl dieses Prachtbaus nur folgerichtig, geht es doch hier um ein ostdeutsches Dotcom-Märchen: Unister – das ist die Geschichte von Thomas Wagner und einiger Kommilitonen von der Universität Leipzig, die 2002 in Wagners Studentenbude eine Internettauschbörse gründeten. Innerhalb weniger Jahre wurde daraus ein Online-Unternehmen, das vor allem mit Reiseportalen wie ab-in-den-urlaub.de oder fluege.de jährlich Hunderte Millionen Euro umsetzte; ein Gigant unter Deutschlands Internetfirmen, dessen Reklame mit Fußballidol Michael Ballack jahrelang kaum zu entkommen war.

Die Unister-Geschichte hatte etwas von Goldrausch nach Art von Google – und das in Sachsen. Es war die Story von einem rauschhaften Aufstieg.

Doch dann stürzte am Vormittag des 14. Juli 2016 ein kleiner Privatjet über den Bergen Sloweniens ab und zerschellte. In dem Flugzeug starben der 38-jährige Unister-Gründer Thomas Wagner, sein Mitgesellschafter Oliver Schilling, 39, und zwei weitere Menschen. Wie sich bald herausstellte, war dies das tödliche Ende einer Geschäftsreise nach Venedig, die dubios zu nennen noch weit untertrieben wäre.

In Leipzig liegen Tage später Blumensträuße, bestimmt zwei Dutzend, vor dem Eingang der Unister-Zentrale. Kerzen stehen auch da, die Mitarbeiter des Quality Managements haben eine Karte geschrieben, "erschüttert und schockiert über den plötzlichen, tragischen Verlust". Und auf einem anderen Blatt Papier steht: "Danke für alles, Thomas und Oliver, ruht in Frieden. Wir werden Euer Erbe fortführen."

Aber welches Erbe ist das?

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT-im-Osten-Ausgabe der ZEIT Nr. 32 vom 28.7.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Kaum ist Thomas Wagner verunglückt, meldet Unister Insolvenz an. Daneben werden immer neue Details seiner letzten Reise bekannt, die wohl der verzweifelte Versuch war, an mehrere Millionen Euro Kredit zu kommen; die Firma soll hohe Schulden angehäuft haben. Nun, da viele der etwa 1.100 Arbeitsplätze von Unister auf dem Spiel stehen, ringt auch Leipzig mit dem Erbe des Unternehmens. War Thomas Wagner ein genialer Existenzgründer, Unternehmer und damit ein großer Sohn dieser Stadt – oder war er letztlich nur ein genialer Blender?

Eines fällt jedenfalls auf: Jetzt, da Wagners Imperium zerfallen könnte und dort ein Insolvenzverwalter die Geschäfte führt, ist in Leipzig von Unister als "Leuchtturm" die Rede. Dabei haben viele in der Stadt immer mit dem Unternehmen gefremdelt. Obwohl es ihr nicht nur unzählige Jobs, sondern auch die Bilderbuchgeschichte eines Start-ups bot. Aber mit dieser Geschichte konnte kaum jemand in Leipzig umgehen. Und die Unister-Macher waren dabei auch keine große Hilfe.

Vielen in der etablierten Wirtschaft erschien der Unister-Chef wie ein Phantom

Jörn-Heinrich Tobaben erinnert sich noch an die jungen Männer, die wenige Jahre nach der Jahrtausendwende das damals von ihm geleitete Technologie- und Gründerzentrum in Leipzig-Plagwitz betraten. Der BWL-Student Thomas Wagner und zwei, drei weitere Mittzwanziger bezogen dort ihr erstes Büro. Die Jungs von Unister, wie ihr Start-up damals schon hieß, bastelten an einer Online-Tauschbörse für Diplomarbeiten. "Ich dachte damals, aus denen wird nichts", sagt Tobaben. Pause. "Da habe ich mich gewaltig geirrt."

Tobaben, 46, ist heute in Leipzig Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH. Er hat schon viele Auf- und Abstiege von Unternehmen beobachtet. Nun, nach der Pleite, Daumen runter für Unister? Aber nein, sagt Tobaben, das sei ungerecht: "Thomas Wagner war grandios. Der hat den Markt bewegt. Wir brauchen doch viele Unisters!"