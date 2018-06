Was zeigt ein Porträt? Etwa das: "Was es bedeutet, zu leben. Was es bedeutet, sterblich zu sein. Was Familie ist, was es bedeutet, dem Leben und dem Tod gemeinsam ins Auge zu starren. Was es bedeutet, du zu sein oder ich und gesehen zu werden, mit Verständnis, Integrität, mit einem menschlichen Auge."

Besser kann man es nicht sagen, als es die englische Schriftstellerin Ali Smith jüngst formulierte in einem Essay für die National Portrait Gallery in London. Die National Portrait Gallery sammelt seit eineinhalb Jahrhunderten Bilder des Menschen, die erste Galerie der Welt, die sich diesem Zweck verschrieben hat. Hier hängen das Chandos-Porträt von Shakespeare, das Herzchen-Gesicht von Charlotte Brontë, Graf Tolstoi, die verkrinkelte Maggie Smith. In jedem Jahr gibt es einen Wettbewerb zum Versuch, Menschen im Bild zu fassen, aus aller Welt treffen Porträts am Trafalgar Square ein, Kinderbilder, Selbstporträts, Bilder von alten, von sterbenden Menschen. Und jetzt, zeitgleich mit dieser Avantgarde, werden Porträts des amerikanischen Fotografen William Eggleston gezeigt, ein Rückblick auf das Werk des großen alten Südstaaten-Gentlemans, der selber einmal Avantgarde war. Die Kunstwelt stand Kopf, als Eggleston 1976 im New Yorker Museum for Modern Art ausstellte. Fotos in Farbe! Absolutely shockin ! " Perfectly banal", dröhnte die New York Times. Das ist genau 40 Jahre her.

Man kommt in den ersten Raum und sieht eine junge Frau, die ihre Hand an die Lippen hebt – und verharrt. Was sie wohl denkt? Noch schwarz-weiß, dieses Bild. Ein Kind läuft aus einer Einfahrt, im Vordergrund ein riesiger Schäferhund, die Kamera ist abgesenkt auf Höhe der Kinderaugen, was wird passieren? Zwei Männer, die auf dem Bürgersteig eng nebeneinander stehen, die Kamera fokussiert die Unterkörper – und Cut, alles weg oberhalb der Gürtel, was für die Situation unmaßgeblich ist. In diesen Schwarz-Weiß-Bildern der sechziger Jahre ist vieles schon da, was Eggleston berühmt machte. Die Snapshot-Anmutung, dieses wie zufällig aus dem Leben Gegriffene, das Anreißen einer Story, die im Kopf des Betrachters getriggert wird. Das Spiel mit den Perspektiven, das schnelle Hoch- und Runterfahren, dieses gewagte Kippen der Bilder aus einem Zentrum, das schwindelerregende Gefühl, dass es dieses Zentrum vielleicht nicht mehr gibt. Nennen wir es Zeitgefühl.

Die Autorin Joan Didion hat es in ihren Essays über die sechziger Jahre beschrieben, dieses böse Tier, das heranschleicht – "slouching towards Bethlehem". Die Unruhe der Menschen, wie eine Gefährdung. Da ist oft ein Ausgesetztsein, schon in diesen ersten Bilden sieht man in die wie zu groß geratenen Räume, man sieht etwa einen jungen Schwarzen, der gebückt mit Schaufel und Besen hantiert in einem sehr langen, sehr leeren Korridor, unter gleißendem Neonlicht. Aura des Verlorenseins. "Was es bedeutet zu leben. Was es bedeutet, sterblich zu sein." Eine Stimmung, wie sie auch in den Gemälden von Edward Hopper zu finden ist, übrigens ein enger Freund des Fotografen.

William Eggleston, geboren 1939, ist Sohn einer wohlhabenden Südstaatendynastie. Baumwollplantagenbesitzer. Er wächst auf im Haus der Eltern seiner Mutter, in der Kleinstadt Sumner, Mississippi, wo der Großvater Richter ist. In der Diele steht ein Klavier, an der das Kind klimpert, William, der Hochbegabte, der auch malt und zeichnet, wird beiläufig fast konzertpianistische Fähigkeiten entwickeln. Viel Bach. Aber eben auch viel Blues. Es sind ja die Südstaaten und die fünfziger Jahre, in denen Eggleston heranwächst, einige der Typen, die er mit einer Kamera abbildet, die ihm ein Freund aufgeschwatzt hat, haben diese Haartolle, wie sie auch James Dean hatte, der sich in dem silbrig glitzernden Porsche zu Tode fuhr, den er so geliebt hatte. Auch William Eggleston wird seine Autos lieben (und den Bourbon und die Frauen).

Eines der frühen Bilder zeigt einen Mann, der ein älterer James Dean sein könnte, also einer, der seine Jugend überlebte. Er hat die Hände in den Taschen der Hose, die so ausbeulen und wie das Hemd fettige Flecken tragen. Die Schultern sind nach vorne gesackt, der Bauch wölbt sich vor (Untitled, 1960). Es ist in diesen Bildern immer beides da, der nostalgische Rückblick auf ein Amerika, das wir mit Eggleston zu sehen gelernt haben – und die Gebrauchsspuren in diesem gelobten Land. Sumner, die idyllische Kleinstadt, ist eben auch der Ort, in dem 1955 zwei junge Weiße einen 14-jährigen schwarzen Teenager namens Emnett Till lynchen, der mit einer weißen Lady geflirtet haben soll. Da ist Eggleston 16 Jahre alt. Tills Mutter lässt Emnet im offenen Sarg beerdigen, die Chicago Tribune druckt ein Bild des zu Brei geschlagenen Kopfes.

Eines der prägnantesten Bilder von Eggleston zur Rassenfrage zeigt eine schwarze Frau, die auf die Kamera zulaufend ein wenig nach links ausweicht, von einem weißen Mann weg, der ihr entgegenkommt, von ihm sieht man den Rücken und dass er ein wenig schlingert in Richtung der Frau (Untitled, 1965–9). Expliziter wird Eggleston nicht, außer dass Schwarze so vorkommen wie Weiße, im Sinne seiner "demokratischen Kamera", die, ohne zu diskriminieren, aufnimmt, was vor die Linse kommt. Kühlschränke, Hunde, leere Milchcontainer. Oder diese liebevolle Beobachtung einer Schwarzen, wie sie die Laken eines Bettes glatt streicht, es ist die Haushälterin der Familie (Untitled, 1960–5). Seine Mutter, mollert in einem Nachthemd, auf ihrem Bett, übrigens das einzige grobkörnige, wie von weichem Nebel geflutete Bild (Untitled, 1960). Farbporträt eines stylischen Stud auf Plateausohlen, das seidene Hemd im grellbunten Dessin nachlässig zugeknöpft, am Cabrio lehnend (Untitled, 1973–4).

Es war die Zeit, in der viel begann und auch fast schon zu Ende war. Was begann, war das Versprechen der Moderne, nämlich der amerikanische Traum in seiner Interpretation als Konsumrausch, was dazu führte, dass sich auf diesem einen Kontinent der Weltbestand an Kühlschränken, Vororthäuschen, Eishörnchen, scharfen Waffen, Telefonen aus Bakelit und natürlich chromblitzenden Autos auftürmte, God bless America. Aber eine Ahnung lag schon in der Luft, davon, dass dies alles doch nur appetitliche Verdinglichungen des einst so großen Freiheitsversprechens waren. Man ersehnte diese Dinge, und Eggleston fotografierte sie, mit seinen eigenen speziellen Dingen, zuerst einer 35-Millimeter-Knipse, die ihm auf der Uni ein Freund andrehte, später dann mit Leica, Olympus, Minox und Pentax, mit Hasselblad, mit Polaroid- und Videokamera – all diese Gadgets werden die Explosionen der Dingwelt festhalten, zu der auch sie gehörten. Auf Ektachrome, dem berühmten Kodak-Diafilm. Der sich farbdrucken ließ, Eggleston machte es aufwendigst mit Matrizen in Rot, Gelb, Blau, die übereinandergelegt im Dye-Verfahren ein Bilderbuch-Amerika entstehen ließen, dessen satt-getränkter Farbigkeit noch die Realität überblendete.