Bei seinem letzten großen Interview als Kapitän der Nationalmannschaft, zehn Monate ist das her, sitzt Bastian Schweinsteiger im Innenhof eines Hotels in Frankfurt. Plötzlich springt er auf, wedelt mit den Armen und tanzt um den Tisch. "Sie sollen schließlich nicht gestochen werden", sagt er. Oliver Bierhoff beobachtet die Szene aus wenigen Metern Entfernung, der Manager der Nationalmannschaft runzelt die Stirn. "Basti, was um Himmels willen machst du da?", fragt er. "Ich vertreibe eine Wespe", antwortet der Kapitän. "Na klar", erwidert Bierhoff, "Basti, unser Bodyguard." Die beiden müssen lachen. Dabei hat Bierhoff nur recht.

Es ist einer dieser Interviewmarathon-Tage, die der DFB im Rahmen von Länderspielen veranstaltet. Spieler werden von einem Journalisten zum anderen gereicht, jeder hat einen Slot von 20 Minuten. Schweinsteiger schien diese Form eines Gesprächs immer ein wenig suspekt. Welche Themen passen in ein paar Minuten? Als Kapitän kann er sich dem Trubel nun entziehen. Er wählt einen Tisch etwas abseits von den anderen, so macht er das gern.

Die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens teilte der 32-Jährige mit Teamkollegen, und wohl deshalb auch suchte er zwischendurch kleine Oasen der Ruhe. Im Mannschaftsbus saß er vorne bei den Betreuern, wo es eher leise zuging. Das heißt nicht, dass sich Schweinsteiger für jemand Besonderen hielt. Jede Form von Berechnung war ihm von Anfang an zuwider, vermutlich war das auch der Grund dafür, dass ihm der Umgang mit all den "Taktierern" (neben den immer häufiger auftretenden Verletzungen) zur größten Herausforderung geriet.

Seinen Abschied nach 111 Länderspielen und 23 Monaten im Kapitänsamt verkündet er wie ein General seine Demission. "Ich habe soeben den Bundestrainer gebeten, mich in Zukunft bei der Nominierung für die Nationalmannschaft nicht mehr zu berücksichtigen, da ich gerne zurücktreten möchte", twittert er am vergangenen Freitag um 13.12 Uhr. 20.000-mal wird seine Botschaft binnen weniger Stunden geteilt.

Joachim Löw ist im Urlaub auf Sardinien, als ihn der Anruf Schweinsteigers erreicht. "Basti ist mir zuvorgekommen", erklärt Löw Anfang dieser Woche am Telefon. Ob der Bundestrainer seinem ersten Mann sagen wollte, dass es allmählich Zeit sei zu gehen? Er habe mit ihm in den kommenden Tagen über die Zukunft sprechen wollen, sagt Löw. Grausamkeiten haben sich die beiden immer erspart, seit sie 2004 zur Nationalmannschaft kamen – Löw als Assistent Jürgen Klinsmanns, Schweinsteiger als 19-jähriger Junge mit wasserstoffblond gefärbtem Haar und schwarz lackierten Fingernägeln. Von Beginn an gab es ein klares Autoritätsgefälle. Doch von Jahr zu Jahr wurde die Beziehung freundschaftlicher. Löw hat ihn wie ein Vater seinen Sohn beim Erwachsenwerden begleitet, erst auf dem Fußballplatz, in letzter Zeit dann auch auf dem Weg ins Leben neben dem Spielfeld.

"Bastian ist einfühlsam, sensibel und von Grund auf ehrlich", sagt Joachim Löw

"Basti Schweinsteiger ist ein Athlet", sagt Löw, "der sich immer weiterentwickeln wollte. Er verfügt über Spielintelligenz, er war schon immer ehrgeizig." Seine Leistung im WM-Finale 2014 sei eine logische Konsequenz dessen gewesen, dann benutzt er dieses Wort, das so gerne von Profisportlern verwendet wird: "Symbolkraft hatte das."

Tatsächlich besiegelte der Erfolg in Rio de Janeiro im Finale gegen Argentinien nicht nur den ersten Titelgewinn für die Deutschen seit 24 Jahren, das Spiel war auch Schweinsteigers ganz persönlicher Triumph. Im Moment, in dem Schweinsteiger am Spielfeldrand am rechten Auge provisorisch von Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt getackert wird, scheint man beim Zuschauen Schmerzen zu haben: Mein Gott, Schweinsteiger! Wer so etwas erlebt, der hält sich selber womöglich irgendwann für unverletzlich, unfehlbar, unverzichtbar.

Man gönnt ihm die Verehrung genauso, wie man seinen Rücktritt respektvoll likt. Diese Zuneigung hat Schweinsteiger sich durch seine Bereitschaft, immer weiter für den gemeinsamen Erfolg zu kämpfen, hart erarbeitet. Die Reduzierung auf diesen "symbolischen" Finalabend in Rio wird seinem Wesen trotzdem nur zum Teil gerecht.

Es ist kein Zufall, dass sich Joachim Löws Antwort auf die Frage nach dem Wert Schweinsteigers für die Mannschaft nur zu einem Teil auf dessen spielerische Stärke bezieht. Besonders wertvoll scheint für den Bundestrainer Schweinsteigers Charakter gewesen zu sein: "Bastian ist einfühlsam, sensibel und von Grund auf ehrlich", sagt er. Immer wieder benutzt Löw das Wort "empathisch". "Empathie bedeutet für mich nicht einfach nur verstehen." Vielmehr stehe dies für: "Verstehen, ohne im gleichen Atemzug zu bewerten." Dazu neige so mancher Spieler. "Basti kann, wie kaum ein anderer, Entscheidungen einfach mal sacken lassen, egal, was sie für ihn selbst bedeuten." Im Gegenzug wünschte sich Schweinsteiger auch, verstanden zu werden. Er ist ein Spieler, mit dem man sich auseinandersetzen müsse, wenn man die Zeit investiere, dann bekomme man viel zurück. "Ich fühle mich immer wohl in seiner Nähe – als Mensch und als Trainer."