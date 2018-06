Durch heimtückische Berichterstattung seitens staatskritischer Organe ist das Bild der deutschen Hauptstadt böswillig beschmutzt worden. Das Magazin Der Spiegel wirft dem Berliner Innensenator Henkel vor, bei der Räumung des linken Szenetreffs "Kadterschmiede" den Anwalt des Hausbesitzers rechtswidrig beraten zu haben. Zu dieser Falschaussage stellen wir fest: Die Polizei ist ein Freund und Helfer und steht allen besorgten Bürgern freundschaftlich zur Seite. Im vorliegenden Fall hat die Polizei den Rechtsvertreter des zu räumenden Hauses eingehend darüber aufgeklärt, wie sein Antrag korrekt zu formulieren ist, damit 300 schlagbereite Polizisten nicht unnötig im Freien warten müssen und die Hausräumung störungsfrei über die Bühne geht.

Auch die weitverbreitete Auffassung, Berliner Behörden arbeiteten nicht bürgernah genug, weisen wir entschieden zurück. Zuletzt hatte die erfolgreiche Initiative "Bürger Berlin" (buergerberlin.de) wegen erwiesener Ineffizienz eine komplett neue Verwaltung verlangt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller erklärt dazu, der Antrag von Bürger Berlin werde in den nächsten Jahren sofort umgehend geprüft. Achtung: Beim Antrag auf Antragsbearbeitung ist die Vorlage eines gültigen Personalausweises zwingend erforderlich. Kann beim Antrag auf Antragstellung das nötige Dokument nicht vorgelegt werden, weil die Berliner Behörde bei der Ausstellung derzeit leider Engpässe zu verzeichnen hat, so verlängert sich der Antrag auf Antragstellung termingerecht um die Zeit, die für die pünktliche Ausfertigung eines gültigen Ausweises in Anschlag zu bringen ist.

Ansprechpartner für Bürger Berlin ist das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Die im aparten Türkis gehaltenen Amtsräume finden sich linker Hand zwischen Blume 2000 und Heike’s Veganem All Star Tattoo Studio. Die Wartezeit verbringt der Antragsteller auf behindertengerechten Sitzgelegenheiten in ortsüblicher Hartplastikausführung. Zusätzlich stehen dem Besucher partiell funktionsfähige Aufzüge und in akuten Fällen auch Toiletten zeitnah zur Verfügung. Kommt es wegen Software-Problemen zuverlässig zu Verzögerungen im Betriebsablauf, wird der Antrag auf Behördenverbesserung handkopiert durch den Dreirad-Kurier Spreewaldgurke dem Regierenden Bürgermeister persönlich überbracht und noch vor Ablauf des nächsten Schaltjahres proaktiv bearbeitet. Muss der Antragsteller den Termin kurzfristig absagen, ist eine Neuantragstellung problemlos sechs Monate später möglich. Berlin bleibt Berlin. Don’t call us, we don’t call you.

FINIS