Auch Berliner kennen Pilgerreisen. Wenn schon nicht zu Fuß, dann wenigstens auf Umwegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sodass ein Gefühl von Entbehrung aufkommt. Je mehr Zwischenstopps und Zickzackwege, desto besser, denn nach der Logik der Pilger gelangt man so am sichersten ans Ziel. Das Warten auf Busse in gleißender Sonne und schweißtreibende Sprints zu Zügen, die auf entlegenen Gleisen kurz vor ihrem Erreichen abfahren, gehören ebenso zur Folklore wie ein stabiler Koffer, auf dem sich in allen Lebenslagen sitzen lässt.

Bei einer früheren Schweiz-Durchreise hatte mich Thun fasziniert, vor allem die Holzhäuser, die an den steilen Hängen klebten und schon ein Blickfang gewesen waren, als Heinrich von Kleist das Städtchen 1802 besuchte. Es gefiel ihm so gut, dass er ein Haus an der äußersten Spitze einer Aare-Halbinsel mietete. Dort wollte er ein Feld bebauen, einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen. Bäume gibt es schon ziemlich viele, wenn man über Domodossola anreist. Die Tannen stehen rund um die Bergdörfer wie eine Eins. Auch die Ackerliebe hat Kleist schnell wieder von seiner Liste gestrichen. Nur über den dritten Punkt herrscht Unklarheit. Denn es gab das Mädeli, ein Fischerskind, das ihm die Wirtschaft führte und mit dem er sonntags bis zur Kirche ging. Ich fand ein Zimmer im Nachbardorf, im Spiezer Hotel Eden, und nahm den Bus nach Thun.

Ein Tor mit der Werbeanzeige eines Sicherheitsdienstes verstellt den Weg zur Inselspitze. Es ist nicht weiter schlimm, denn das Kleist-Haus wurde 1940 demoliert. Aber die Landzunge ist magisch, alle Geräusche sind seltsam gedämpft. Unter dem hölzernen Wehr rauscht die Aare von fern, ein Vogel zwitschert ein Haiku, und eine Entenmutter dirigiert energisch quakend ihre sechs Kinder. Das Wasser ist jadefarben, unwahrscheinlich transparent. Unter Platanen eine kindliche Kleist-Skulptur, die man am Ort seines Freitods in Wannsee nicht wollte. Ein somnambuler Zustand stellt sich ein, süß und schläfrig, vom Lichttheater gemächlich ziehender Gewitterwolken liebkost.

Ich wollte das Thun-Panorama sehen, eines der ersten überhaupt, nur sechs Jahre nach Kleists Aufenthalt gemalt. Man verwies mich an eine Fähre, sie legte gerade ab: Ein schmales, von einer Fährfrau betriebenes Boot, ich war der einzige Gast. Weil ich keine Franken bei mir hatte, handelten wir als Bezahlung alte Postkarten aus, die es im Panorama gab. Auf dem Rückweg goss es in Strömen, die Fähre pausierte, doch die Fährfrau in ihrem Holzhaus bat mich herein. Ich erwähnte Kleist. "Aber er hatte eine Haushälterin", sagte sie und zog Reskes Buch über Kleist in Thun aus dem Regal. "Magdalena Furer, meine Ur-ur-ur-ur-Großtante." Die Fährfrau hieß Lucie, wie sonst? Sie fahre das Boot aus Nostalgie, wie sie sagte, denn ihre von den Bergen gekommenen Ahnen hatten an dieser Stelle schon ewig Fischfang betrieben. Der selbst im Panorama noch schwindelerregenden Aussicht auf die Thuner Höhen verdankt Kleists erstes Drama, Die Familie Schroffenstein, den Namen. Mit diesem Ritterspiel voll von Mord und Totschlag legte er einen Flammenkranz um sein Inselparadies, ein wenig wie Wotan bei Wagner, um seine Tochter zu schützen. Denn es gibt eine Liebesszene in einer Berghöhle darin. Vielleicht hat das Mädeli Kleist nach der Kirche in die Tropfsteinspelunken des Heiligen Beatus über dem Thuner See geführt. Dem Kioskverkäufer im Thuner Bahnhof jedenfalls waren sie aus eigenen Sturm-und-Drang-Tagen wohlbekannt. Am Tag darauf checkte ich im Hotel Eden aus. Im Paradies darf man nicht lange bleiben.

