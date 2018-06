Telefonat mit der Freundin.

Freundin: Wie war das Date?

Ich: Ich kann nicht drüber reden, bin noch ganz aufgebracht!

Freundin: O nein!

Ich: Eigentlich war alles nett, also richtiggehend schön, wir haben uns unterhalten und ein bisschen über die anderen Leute in der Bar gelästert. Und dann schaut er mich irgendwann so auffällig lange an und ich denke: Oha, jetzt wird's heikel. Da sagt er pltzlich: Kann es sein, dass du so'n bisschen schielst?

Freundin: Nein!

Ich: Ja!

Freundin: Und du daraufhin?

Ich: Mein erster Impuls war, sofort die Augen zu schließen und nie wieder zu öffnen, was aber natürlich noch peinlicher gewesen wäre, also habe ich geistesgegenwärtig entgegnet: Ja, bisschen, aber auf 'ne süße Art.

Freundin: Du hast gesagt, du schielst süß?

Lena Steeg lebt in Hamburg. Sie beobachtet gerade gern die Menschen vom Yoga-Club auf dem Hausdach gegenüber.

Ich: Na irgendwie muss man ja kontern, das darf doch ab jetzt nicht negativ besetzt sein, das muss man sofort ins Positive verkehren, so wie Vanessa Paradis ihre Zahnlücke oder Cindy Crawford ihren Leberfleck.

Freundin: Ganz unsere Liga, absolut.

Ich: Jedenfalls bin ich danach stinksauer nach Hause und habe am nächsten Morgen natürlich sofort meine Mutter angerufen. Sie hob ab, ich fragte: "Sag mal, wann wolltest du mir eigentlich erzählen, dass ich eine Behinderung habe?" Und sie daraufhin: "Welche meinst du denn?"

Freundin: Meinte sie als Scherz.

Ich: Kann ich nur hoffen. Meine größte Lebensangst war ja immer, dass ich eine ganz offensichtliche Beeinträchtigung habe, von der mir aber nie jemand erzählt hat, wodurch sie so normal für mich ist, dass ich es gar nicht weiß. Und siehe da: Mit 31 Jahren erfahre ich, dass ich einen Silberblick habe.

Freundin: Mir ist das bisher gar nicht so aufgefallen.

Ich: Na wunderbar. Hab ich vielleicht sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten?

Freundin: Also bis auf die Tatsache, dass du manchmal so ein bisschen lispelst ...

Ich: Nein!

Freundin: Nur so ein bisschen.

Ich: Ich schiele und lispele! Ich bin der Bachelor!

Freundin: Der war 30.

Ich: Ich bin die ältere Version des Bachelors!

Freundin: Aber auf 'ne süße Art.