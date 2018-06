Petra Bahr leitet die Abteilung Politik und Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung. In ihrer Kolumne geht sie der großen Politik im Alltag auf den Grund. © Kulturrat der EKD

"Was ist nur mit den Männern los?" Meine Freundin stöhnt und gießt sich noch ein Glas Wein ein. Ihr Frust gilt nicht Ehemännern, Ex-Freunden, Kollegen oder Chefs. Diesmal geht es um einen möglichen Führer der freien Welt. So nannte man amerikanische Präsidenten einmal. Die Freundin kommt gerade aus den USA. Dort ist der Wahlkampf das alles bestimmende Thema. An Trump scheiden sich die Geister. Und die Geschlechter, wie seriöse Analysen zeigen. Männer lieben Trump, auf eine fast infantil begeisterte Weise.

Natürlich nicht alle Männer. Die Schwarzen und die Latinos hat er genug beleidigt. Sowie Frauen, Ostküstengelehrte und viele andere. Aber weiße Männer, vor allem mittleren und höheren Alters, schwören auf ihn. Gestandene Muskelprotze werden zu Kindern, wenn sie ihn mit ihren rosa Erwartungen ausstatten wie mit einem Messiasmantel. Sie jubeln ihm zu und weinen bei seinen Reden vor Rührung. Ausgerechnet dieser dubiose Selfmademan mit kruden politischen Ansichten, die er ständig ändert, hat das Vertrauen vieler amerikanischer Männer.

Wie macht er das nur, fragt eine andere Freundin, die immer noch nicht glauben kann, dass Donald Trump überhaupt ernsthafter Konkurrent im Rennen um das Weiße Haus werden konnte. Sein Lieblingswort ist "again". Er zeichnet düstere Bilder über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft – um sich dann als Heilsbringer besserer Zeiten in Szene zu setzen. Diese besseren Zeiten verlagert er in eine märchenhafte Vergangenheit, als alles besser gewesen sei. Viele Männer sehnen sich nach dieser Vergangenheit, als der amerikanische Traum für sie, die hart arbeitende weiße Mittelschicht, noch Realität werden konnte.

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Weiße Männer sind die eigentlichen Modernisierungsverlierer. Sie haben ihre Jobs, ihre kulturelle und ihre faktische Überlegenheit eingebüßt. Nun kämpft jemand mit Schlüsselwörtern aus einer Zeit für sie, in der Stammesrituale, Familienbande und Männerbünde die Welt bestimmten. "Wir lassen uns nicht mehr beleidigen. Wir holen uns unsere Ehre zurück."

Die Tribalisierung des Politischen kennen wir. Von Erdoğan oder von Putin. Kränkung und Stolz, Ehre und Genugtuung sind ihre Währung. Das ist das Gegenkonzept zur gleichen Würde aller, zum Ausgleich der Interessen und zu den Zumutungen des Pluralismus mit der Einsicht, dass auch der, der die eigenen Ansichten nicht teilt, das gleiche Rederecht hat. So entwickelt sich eine politische Kultur der Beleidigung und der Gegenbeleidigung. Verletzte Gefühle werden zu Kollektivzuständen in einer der ältesten Demokratien der Welt.