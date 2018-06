BeckettsEndspiel ist das Spottspiel einer alten Ordnung: der aus einer gewaltigen Befehlskette herausgebrochene, stummelartige Rest. Von der untergegangenen Hierarchie – ein Gott sagt seinen Geschöpfen, was sie zu tun haben – bleibt dies: leerer Befehl. Ein gelähmter Blinder, der so tut, als wisse er alles (Hamm), scheucht einen gehbehinderten Assistenten (Clov) sinnlos über die Bühne.

Das Endspiel (1957 uraufgeführt) ist mehr als ein Nachkriegsspiel, es ist ein nachapokalyptisches Spiel. Es handele, so Adorno, in einer "negativen Ewigkeit", im Müll der nach Auschwitz und Hiroshima wiedererrichteten Kultur.

Dieter Dorns Festpielinszenierung im unbehaglich knisternden Gebälk des Salzburger Landestheaters wirkt in Jürgen Roses Holzkastenbühne, als werde das ganze Stück mitsamt seinen Mülltonnen (und den darin wohnenden Stummelmenschen Nell und Nagg) und den unsterblichen Hamm und Clov im Zuge einer heiligen Handlung aus einem vollvernagelten Holzcontainer für Lebendgut gehoben. Man hat die vordere Wand des Containers gerade erst abgerissen, und vermutlich wird man sie nach der Vorstellung flugs wieder draufnageln, denn die Insassen der Kiste sollen für alle Ewigkeit präpariert werden, bewegend halblebige Reliquien: Ihre Kostüme sind Grabtücher, in denen noch Menschen atmen.

Zu Beginn steht Clov, gespielt von Michael Maertens, schon mit stumm sich bewegenden Lippen auf Posten, als sei Becketts Stück ein großes Gebet, zu dem er uns nun einlädt, und tatsächlich ist Endspiel das Textprunkstück eines speziellen Glaubens, der Kunstreligion, die an die Unsterblichkeit großer Werke, ansonsten aber an nichts glaubt. Für die Anhänger dieses Glaubens ist das Stück so etwas wie das Evangelium, etwas Robusteres ist seitdem nicht geschrieben worden: Endspiel hat, Adornos Logik zufolge, sogar den Untergang der Menschheit überstanden.

Dieter Dorn, ein Mann, der wiederum an das Theater als eine Großkraft der Überlieferung glaubt, setzt der Ohnmacht, welche diesem Stück innewohnt, nun allen Widerstand entgegen, den er hat: den seiner Schauspieler. Nicholas Ofczarek als Hamm: ein bulliger Mann mit einem blinden Pilotengesicht. Ein Chrononaut mit verbrannten Augen, die Furchtbares gesehen haben müssen. Vielleicht ist er wirklich der Gott dieser Welt. Ihr Erzähler, der Herr über das "Narrativ", ist er auf jeden Fall. Immerzu spricht er Regierungserklärungen im Ton eines verratenen, nach Genugtuung schreienden Autokraten. All seine Kraft ist in seine Stimme gefahren, eine gellende Befehlsstimme, in der eine Unglückssirene mitwimmert. In seinem Furor erinnert er an den gliederlosen schwarzen Ritter aus Monty Pythons Ritter der Kokosnuss: ein angriffslustiges menschliches Radiergummi, welches mit jedem Zornesanfall ein wenig Materie verliert, sich aber immer mehr mit Energie auflädt.

Und Michael Maertens’ Clov? Der ist bei Fuß und zu Diensten, um aus den Befehlen Hamms so etwas wie Hoffnung zu ziehen. Wenn Hamm pfeift, lugt Clov eine Sekunde später aus dem Keller hervor, in dem er sich gern aufhält – vielleicht ist Hamm ja soeben das Kommando eingefallen, das sie beide erlösen wird: Solange Hamm pfeift, wird Clov kommen, solange Clov kommt, wird Hamm pfeifen. Und Hamms fehlende Sehkraft wird wettgemacht durch Clovs glühende Augen.

Maertens trägt Pantoffeln und Strickjacke, und fast könnte man sagen, als erweitertes Kostüm trägt er auch den Raum, in dem das Endspiel spielt, er passt ihm wie angegossen, er ist darin immerzu unterwegs, sein Bewegungsradius ist respektabel. Er verwaltet drei Etagen: das Erdgeschoss, den fürs Publikum uneinsehbaren Keller, den eine Luke deckt, und zwei in großer Höhe angebrachte Schiebefenster, die er mit einer Klappleiter erreicht. Und das, obwohl er, halb Quasimodo, halb Freddie Frinton, eigentlich nicht mehr laufen kann: Jeder Schritt ist ein Kampf gegen das Festwachsen und Versteinern. Dieser Clov ist nicht bloß ein Mensch, er ist die Menschheit in einem Körper, auf Museums-Filzpantoffeln.

Es herrscht in diesem Salzburger Endspiel auch eine rührende Aufbruchswärme, und die wird von einem Stoffhund verkörpert, den Clov für Hamm gebastelt hat. Als Clov dem blinden Hamm diesen Hund reicht, drängt er sich in die Streichelbewegung, mit der Hamm das Tier verwöhnt. Beide, Herr und Knecht, stehlen sich in die Intimität mit einem Übergangsobjekt. Dieses Übergangsobjekt ist vielleicht nichts anderes als ein Zeichen, ein Zeichen für das virtuose, herrliche, ein wenig überperfekte Theaterspiel, das wir hier sehen. Das Übergangsobjekt ist die Kunst, das Spiel: das So-Tun, als ob dieser Hund, diese Welt lebten.

Übrigens saß ganz in der Nähe des Rezensenten die deutsche Bundeskanzlerin mit ihrem Mann und sah das Endspiel. Nach der Vorstellung ging sie, umgeben vom Security-Geschwader, zurück in die wirkliche Welt, um gestärkt ihren Regierungsauftrag zu erfüllen, der, im Lichte dieser Aufführung, nur darin bestehen kann, Hamm und Clov gleichzeitig zu verkörpern. Und das Kuscheltier gleich mit.

