Wenn sich Eric Johannesen Mitte August ins Wasser übergeben sollte, dann wäre das, so sieht er es, ein gutes Zeichen. Es würde bedeuten: Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe alles gegeben. Seine Beine würden brennen, er könnte kaum noch scharf sehen, vielleicht hätte er einen Geschmack von Blut im Mund. "Man muss seinen Körper antreiben, ihn so sehr fordern, dass er über seine Grenze geht", sagt Johannesen. "Über die Kotzgrenze."

Gut möglich, dass Johannesen in Brasilien Olympia-Sieger wird, wenn er es über diese Grenze schafft. Im Deutschland-Achter, dem Paradeboot des Rudersports. Zum zweiten Mal in Folge nach London 2012. Gut möglich, dass er, gerade mal 28, dann zu einer lebenden Legende im deutschen Rudersport aufsteigt.

Johannesen würde das nie so sagen, und wenn man ihn darauf anspricht, lacht er verlegen. Aber der Hamburger ist genau das: ein Vorzeige-Athlet. Einer, der dreimal täglich trainiert und trotzdem nicht wirkt, als ob er sich vor lauter Gewichtheben das Hirn aus dem Schädel gepumpt hätte. Einer, der kaum Geld bekommt und dennoch fitter ist als mancher Bundesligafußballer, der ein Vielfaches verdient. Ein Vollprofi mit Trainingsbedingungen, kaum besser als die eines Amateurs. Jetzt, vor Olympia, bekommt Johannesen 1.500 Euro von der Sporthilfe, einer Stiftung, dazu etwas Geld von kleineren Sponsoren. Nach Olympia fällt ein Großteil dieses Geldes wieder weg.

In Hamburg wurde monatelang nur über Zahlen gesprochen, wenn es um Olympia ging, über Geld, Baupläne. Nun erinnert ein Sportler daran, wie großartig, ehrlich und nobel dieser Wettkampf sein kann.

Ein Montagmorgen Mitte Juli, Trainingslager der deutschen Olympia-Ruderer in Ratzeburg. Gekachelte Flure, ausgeleierte Sitzmöbel, Jugendherbergsatmosphäre. "UWV" nennen sie das hier, unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Noch knapp ein Monat bis zum Finale in Rio. Johannesen steht unten am Wasser, er schaut auf den Ratzeburger See und spricht über die Erwartungen an sein Team. Die sind hoch. Johannesen ist Teil einer goldenen Generation – nie war eine deutsche Mannschaft so erfolgreich wie er und seine Jungs.

Als sie 2012 Olympia in London gewannen, geschah das wie im Rausch. Sie waren zuvor vier Jahre in Folge ungeschlagen gewesen, 36 Rennen, 36 Siege. Eine beispiellose Leistung im Achter-Rudern. Dann das Finale. England, den Gastgeber, deklassierten sie als überlegener Sieger. Johannesen kotzte ins Wasser, und es fühlte sich, wie er sagt, gut an.

Er wollte das wieder, so schnell wie möglich, also trainierte er weiter. Rudern, das bedeutet Selbstkasteiung und Schmerz. Johannesen hat dicke Hornhautpolster an den Händen, "Ausbelastung" heißt das im Jargon, Johannesen benutzt den Begriff erstaunlich oft. Ausbelastung heißt: kein Potenzial im Körper ungenutzt lassen, egal, wie weh es tut.

Nach London lief es dennoch nicht gut, fürs Team nicht und auch nicht für Johannesen, den Star. Der Achter verlor bei den jährlichen Weltmeisterschaften dreimal hintereinander gegen England. Zuletzt so knapp, dass Johannesen die Hände nur einige Zentimeter nebeneinanderhalten muss, um den Abstand zu zeigen. Und trotzdem stand in den Zeitungen, die Niederlagen seien eine "Demütigung" gewesen, eine "Enttäuschung". In Brasilien wollen sie das jetzt widerlegen, sagt Johannesen. Das Gerede vom "englischen Trauma" nervt ihn.

Auch persönlich hat er etwas zu beweisen. Klar, Johannesen ist Olympia-Sieger. Und mit wem man auch spricht, jeder schwärmt von ihm. Aber es hätte gut passieren können, dass er in Rio gar nicht hätte antreten können. Sein Trainingspartner war nach einer Verletzung nicht schnell genug aus der Reha gekommen, also brauchte er einen neuen, und der wurde krank. Am Ende fuhr Johannesen mit einem unerfahrenen Ruderer. Es lief schlecht, die Zeiten waren "erbärmlich", sagt er. Eigentlich hätte man ihn aus dem Deutschland-Achter werfen müssen, aber der Trainer vertraute ihm. Auf Johannesen verzichten? Keine Option.

Rudern ist ein kollektiver Sport und damit wie gemacht für Männer wie Johannesen. Sportler, die sich nicht in den Vordergrund drängen, die einfach still ihre Leistung erbringen.

Er sei ein "Ruhepol" der Mannschaft, sagt ein ehemaliger Trainer über Johannesen. Im Rudern gibt es keinen Personenkult wie im Fußball, keine Homestorys, niemand interessiert sich dafür, wer welche Freundin hat.

In Ratzeburg kommen die Reporter immer wieder auf London 2012 zu sprechen, den Siegesrausch. Eine Reporterin fragt: "Sie haben damals gewonnen, müssten Sie nicht dieses Mal wieder gewinnen?" – "Haben Sie mal aufs Team geschaut?", fragt Johannesen zurück. "Die Hälfte der Mannschaft ist ausgewechselt. Klar, wir haben jeden der Favoriten schon geschlagen. Aber wir haben auch gegen jeden von ihnen schon verloren." Das ist es, was für Johannesen zählt: die Fairness des Sports. Das Wichtigste sei, alles zu geben. Wenn es dann nicht klappt, habe man sich nichts vorzuwerfen.

Man rudert rückwärts, sagt er dann. Man muss sich auf den Steuermann verlassen. Und auf die Kameraden, darauf, dass jeder bis an die Grenze geht, dass alles ineinandergreift wie damals in London. So könnte es klappen, auch in Rio.

Der Ruder-Achter startet an diesem Montag um 14.20 Uhr deutscher Zeit in die Olympischen Spiele. Das Finale findet am Samstag (13.8.) statt.



