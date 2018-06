DIE ZEIT: Herr Fürst, mehr als 17.200 Räder verschwanden letztes Jahr in Hamburg, seit Jahren steigt die Zahl. Wie gehen die Diebe vor?

Frank Fürst: Es gibt zum Beispiel Transporter, die durch die Straßen fahren. Wenn die Fahrer ungesicherte Fahrräder entdecken, halten sie an, schauen – und wenn sie dann sehen, dass der Besitzer gerade im Supermarkt verschwindet, springen sie raus und packen das Rad ein, auch mitten am Tag.

ZEIT: Die Täter streifen umher und suchen nach Beute?

Fürst: Sie fahren die Straßen gezielt ab, um ihren Transporter vollzukriegen. Gelegenheit schafft Diebe, und Gelegenheiten gibt es in Hamburg leider genug.

ZEIT: Wo landen die Räder, wenn der Transporter voll ist?

Fürst: Wir wissen es nicht genau. Wir haben eine Aufklärungsquote von knapp vier Prozent, nur diese Täter kennen wir. Viele verkaufen die Räder hier in Deutschland, zum Teil über Flohmärkte oder Kleinanzeigen im Internet. Manche Räder werden in Containern nach Afrika verschifft. Und manche werden in Lieferwagen abtransportiert, vorwiegend nach Südosteuropa.

ZEIT: Klingt nach einem grenzenlosen Geschäft.

Fürst: Ja. Kürzlich sind den Kollegen zwei Transporter aufgefallen, die mit 100 Rädern beladen waren. 40 waren nachweislich gestohlen. Die Fahrer kamen aus Dänemark und wollten nach Rumänien, sie haben Hamburg nur durchquert. Das ist ein internationales Geschäft. Dazu gibt es Gelegenheitstäter, die ein ungesichertes Rad einfach mal mitnehmen. Und Beschaffungskriminalität, um sich Drogen zu finanzieren oder den Lebensunterhalt.

ZEIT: Autodiebe klauen gern VW-Busse und Range Rover. Haben Fahrraddiebe auch ihre Lieblinge?

Fürst: Die stehlen alle Preisklassen, von 50 bis 1.500 Euro, viele Mountainbikes und City-Räder, die oft an Bahnhöfen stehen. Wir haben kürzlich ein orangefarbenes Rennrad sichergestellt, das fällt natürlich sofort auf. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Besitzer es im Internet wiedererkennt. Deshalb werden in der Regel ganz normale, unauffällige Räder geklaut.