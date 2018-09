Die Lehrbeauftragten an deutschen Hochschulen sind miserabel bezahlt und noch nicht einmal sozialversichert. Wann ändert sich das endlich?

Sie halten Vorlesungen und unterrichten Seminare, sie korrigieren Klausuren, benoten Hausarbeiten und halten Sprechstunden ab: die Lehrbeauftragten. Seit 2005 hat sich ihre Zahl laut Statistischem Bundesamt auf beinahe 100.000 verdoppelt. Zum Vergleich: Professoren gibt es hierzulande etwa 50.000. Wie fleißige Bienchen schwirren die Lehrbeauftragten über die Flure der Hochschulen, an denen sie keinen Arbeitsplatz haben. Formal gelten sie als selbstständig und werden deshalb mit Honorarverträgen entlohnt. 20 bis 55 Euro gibt es pro Unterrichtsstunde; die Bezahlung und Vergabepraxis variiert von Bundesland zu Universität zu Institut.

Wie das Netzwerk "Prekäres Wissen" kürzlich in einer Studie vorgerechnet hat, liegt der effektive Stundenlohn allerdings deutlich darunter, weil Vor- und Nachbereitungszeit sowie Prüfungen und Klausurkorrekturen dazukommen. Nur die wenigsten verdienen überhaupt den Mindestlohn, und je nach akademischem Status lehren einige sogar ganz ohne Bezahlung. Die Kosten für Kranken- und Rentenversicherung tragen sie selbst; Steuern zahlt nur, wer über den Freibetrag kommt.

Wem das Geld nicht zum Leben reicht, der behilft sich mit Sozialleistungen. "Arbeitgeber-Eldorado" nennt Linda Guzzetti das. Seit 20 Jahren arbeitet sie als Lehrbeauftragte, pendelt jedes Semester zwischen drei Universitäten. Nebenbei bloggt und vernetzt sie sich mit ihren Kollegen, um gemeinsam bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen.

Für die Hochschulen, deren Grundfinanzierung sinkt, während ihre Studentenzahlen seit Jahren steigen, sind die akademischen Ich-AGs tatsächlich ein guter Deal: maximale Arbeitskraft zum minimalen Preis. Einverleibung intellektueller Kompetenz, Auslagerung der Risiken an die Betroffenen und der Sozialkosten an den Staat.

Das Problem ist bekannt. Seit einigen Jahren wehren sich die Lehrbeauftragten gegen diese Situation, indem sie flammende Zeitungsartikel wider den Missstand schreiben oder sich zu lokalen Protesten zusammenschließen. Doch die institutionellen Beharrungskräfte sind stärker als das Aufbegehren. Eine Petition an der Universität Göttingen, die einen besseren Status für Lehrbeauftragte fordert? Dümpelt bei knapp 400 Unterzeichnern. Man hofft, berichtet ein Initiator, das Thema demnächst im Akademischen Senat zu besprechen. Ein ähnliches Schicksal scheint ein Schreiben der Sprachlehrbeauftragten der Universität Konstanz zu ereilen. Adressiert wurde der Brief an das Baden-Württembergische Wissenschaftsministerium im November 2015. Gefordert werden mehr Geld und Festanstellungen. Man bitte um Geduld, verlautete ein Ministerialrat im Februar. Eine Anfrage der ZEIT dazu konnte nicht beantwortet werden, weil ebendieser Ministerialrat im Urlaub sei und nur er die Expertise habe; später hieß es, er sei nicht mehr zuständig.

In Gesprächen mit Lehrbeauftragten ist häufig von Scham und Selbstabwertung die Rede. "Man wird zynisch", sagt eine Ethnologin aus Berlin. Sie bekommt Hartz IV und unterrichtet derzeit zwei Seminare, außerdem schreibt sie ihre Dissertation. Ein rechtlicher Graubereich, deswegen möchte sie – wie viele weitere – anonym bleiben. "Die Lehre macht mir Spaß, das ist eine große Motivation. Ich kümmere mich gern um die Studierenden, erarbeite didaktische Konzepte." Wenn ihr Seminar vorbei ist, bespricht sie auf dem Flur Referate und Hausarbeiten. Sie weiß, dass eine wissenschaftliche Karriere ohne diese Lehrerfahrung undenkbar ist. Sie weiß aber auch, dass sie dafür am Ende des Sommersemesters von der Universität genau 790 Euro bekommt. Für 14 Seminarsitzungen à 90 Minuten.

Peter Grottian, emeritierter Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, hat sich zu dem Thema schon mehrfach geäußert. Er findet solche Zustände unhaltbar: "Das ist ein innovationsfeindliches Verbrechen. Nichts ist so schlimm, wie junge, aufbruchsbereite Wissenschaftler zu enttäuschen. Die Verantwortlichen gucken systematisch weg."

Horst Hippler, als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) der Vertreter der deutschen Universitäten, hält diesen Vorwurf für ungerechtfertigt. "Lehrbeauftragte sind keine Beschäftigten der Universität." Wenn die meist jungen Leute gerne lehren wollten, diene das ihnen und den Studierenden. Lehraufträge dürften aber immer nur eine Ergänzung des Curriculums sein. "Daueraufgaben müssen anders abgedeckt werden." Auch zu einer besseren Unterstützung der Lehrenden mag Hippler die Universitäten nicht auffordern. "Die Universität kann für diese Leute und deren persönliche Entscheidung letztlich keine Verantwortung übernehmen. Sie muss aber auf angemessene Vergütung und einen ihrem Profil gemäßen Anteil von Lehraufträgen achten."