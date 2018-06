Es gibt eine eiserne Regel der Konsumgüterindustrie. Einen Code, der ein vorgegebenes Programm startet. Ein ewiges Gesetz, dessen Befolgung hohe Absatzzahlen nahezu garantiert. Gemeint ist die Drei-Phasen-Lehre des Erfolgs: Finde erstens ein Kraut, das an einem geheimnisvollen und von Legenden umrankten fernen Ort wächst (Feld-Phase). Rede zweitens deinen Kunden ein, dass sie es unbedingt essen oder trinken sollen (Gastronomie-Phase). Mache drittens dann ein Duschgel daraus (Badezimmer-Phase).

Ein aktuelles Beispiel ist Quinoa aus dem Hochland der Anden. Ideal für die Feld-Phase: Die alten Inka sollen dem Samen der Pflanze mit kultischen Ritualen gehuldigt haben. Das Zeug verkauft sich also von selbst, weil die Inka hinsichtlich ihres botanischen Geheimwissens allenfalls von Regenwaldvölkern am Amazonas und Himalaya-Mönchen übertroffen werden. Nachdem Quinoa in Bioläden und Weltverbesserer-Restaurants herumgereicht wurde (Gastronomie-Phase), kommt es nun in Form von Duschgels und Hautcremes in die Drogerien (Badezimmer-Phase). Und gesellt sich dort zu Acai-Beeren, Cranberries, Chia-Samen und grünem Tee.

Auch Rhabarber hat eine große Zukunft vor sich. Ein Hersteller hat nun sogar erstmals die Form der Darreichung von der zweiten auf die dritte Phase übertragen. Die Marke CD verkauft Rhabarberschorle – allerdings nicht als Getränk, sondern eben als "Dusch-Schorle", wie Leserin Eva B. bemerkte. Ein interessanter Ansatz. Dass Rhabarber nichts mit Mönchen oder Urvölkern zu tun hat (Feld-Phase), muss kein Nachteil sein. Man braucht nur das "britische Rhabarberdreieck" zu erwähnen. Zwischen den Städten Leeds, Bradford und Wakefield befindet sich dieses traditionelle Anbaugebiet, in dem noch heute zur Erntezeit teils düstere Rituale gepflegt werden, die auf mehr Geheimwissen schließen lassen, als den Inka jemals zugetraut wurde.