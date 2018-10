Der jüngste Bundestrainer aller Zeiten ist bereits in Rio de Janeiro gelandet. Der 35-jährige Valentin Altenburg, Trainer der Hockeynationalmannschaft, sitzt im Deutschen Haus auf dem Campus des Olympischen Dorfs im Südwesten der Stadt. "Das Dorf hier in Rio ist ein Ort voller positiver Energie", sagt Altenburg. "Die Jungs laufen mit einem Strahlen im Gesicht herum. Tausende von Sportlern aus der ganzen Welt, die ebenfalls für ihren Sport brennen. Das steckt an. Es fühlt sich friedlich an. Es riecht nach Vorfreude. Und es verändert jeden, der es betritt. Dieses Gefühl kann meiner Mannschaft helfen, auf den Punkt zu brennen." Genau das wollen sie, auf den Punkt brennen. "Aber so ein Feuer kommt nicht von allein", sagt Altenburg.

Was ist das Geheimnis einer erfolgreichen Mannschaft? Wie bereitet man sich vor auf diesen besonderen Druck bei einem olympischen Wettkampf? Das haben wir den Hockey-, den Fußball- und den Handball-Bundestrainer gefragt. Denn darum wird es gehen in den kommenden drei Wochen bei den Olympischen Spielen von Rio. Die rund 450 Sportlerinnen und Sportler des deutschen Olympia-Kaders spielen eine entscheidende Rolle für das Gelingen der gesamten Mission. Sie haben nicht nur den einen, großen, oft wenige Sekunden dauernden Wettkampfmoment, sondern sind, wenn es gut läuft, bis zur Schlussfeier Fixpunkte zum Mitfiebern. Eine Medaille für Handballer oder Hockeyspieler ist etwas Besonderes, weil dafür ein ganzes Kollektiv auf den Punkt in Bestform sein muss. Und weil Nationalmannschaften Spiegelbilder für das Selbstverständnis und die Leistungsfähigkeit eines ganzen Landes sind.

Anruf in 29562 Suhlendorf, der Teilnehmer heißt Hrubesch, Horst. Der gelernte Dachdecker, Spätberufener in Sachen Profi-Fußball, schoss die Nationalmannschaft 1980 zum Europameistertitel und zwei Jahre später zur Vizeweltmeisterschaft. Als Trainer führt der inzwischen 65-Jährige die U-21-Auswahl nach Rio. Olympisch waren deutsche Fußballer zuletzt in Seoul 1988. Damals gewann das Team Bronze, die besten Torschützen hießen Jürgen Klinsmann und Frank Mill.

"Mit Frankie habe ich mich schon seit Langem ausgetauscht", erzählt Hrubesch. "Er hat geschwärmt, was alles los war im Olympischen Dorf." Doch die Rahmenbedingungen sind schwierig; Fußball ist ein olympisches Stiefkind. Die Fifa erlaubt nur Nachwuchsteams den Start, Vereine müssen ihre Spieler nicht abstellen, und die größten Talente hat Joachim Löw schon für die Europameisterschaft abgezweigt. Eine gemeinsame Vorbereitung, gar ein luxuriöses Trainingslager wie für die A-Mannschaft, gibt es nicht. Erst sechs Tage vor dem ersten Spiel ist das Team losgeflogen, bleiben vier Tage Vorbereitung für das Auftaktspiel gegen Mexiko, den amtierenden Olympiasieger. "Alle Spieler wissen, welches System wir spielen", sagt Hrubesch. "Diese Mannschaft muss über den Team-Spirit und den Kampfgeist kommen."

Wie man jungen Spielern, von denen manche schon Millionäre (und Millionen wert) sind, Teamgeist einimpft, ist für Hrubesch ganz einfach. "Ich sage meinen Jungs immer: Du bist ein super Fußballer. Aber denk immer dran: Du kannst ohne uns nicht spielen, wir aber sehr wohl ohne dich." In einer Welt, in der Spieler längst per App kontrolliert und auf den nächsten Gegner vorbereitet werden, stehen Hrubeschs Wahrheiten herum wie knorrige Eichen in einer Server-Farm. Er ist überzeugt, dass sich das Spiel und seine Akteure trotz all des Geldes im Kern nicht verändert haben. "Die Jungs wollen gewinnen. Dafür müssen sie genau wie ich seinerzeit Spaß daran haben, sich im Training und im Spiel zu quälen. Am Ende muss das Gefühl stehen: Ich habe alles gegeben."

Aber was, wenn einer nicht mitzieht? Verhängt er Geldstrafen? "Nein! Ich will, dass Strafen erst gar nicht notwendig werden. Das können die alles untereinander selber regeln." Trotzdem führt Hrubesch über Autorität. Zwei Machtpersönlichkeiten haben Hrubesch geprägt: seine eigenen Trainer, Ernst Happel und Branko Zebec. Der Kettenraucher Happel war überzeugt, dass Profis alt und gut genug seien, um auf sich selbst zu achten; der Kontrollfreak Zebec war berüchtigt für seine Menschenschinderei im Training. Klare Anweisungen seien ebenso unerlässlich wie Erfolgskontrollen. Aber Führung ist Austausch. Das, sagt der passionierte Pferdezüchter, sei bei seinen Tieren auch nicht anders: "Wenn ich mich vor denen aufbaue, müssen sie stehen bleiben. Dann können sie mit mir reden und mir zeigen, was sie wollen. Man schaut sich in die Augen, dazu kommt noch ein bisschen Körpersprache, und schon weiß jeder, was Sache ist."

Ein paar Sanktionsmöglichkeiten hat der Fußballflüsterer Hrubesch natürlich trotzdem im Repertoire. "Wenn einer dreimal zu spät kommt, lass ich alle anderen fünfmal 400 Meter um den Platz rennen. Und den Schuldigen nehme ich in den Arm und sage: Guck mal, wie schön die jetzt laufen, das verdanken die alles dir! Der kommt nie wieder zu spät."