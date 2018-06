Als ich wieder mal durch den Leipziger Osten flaniere, wo ich, das muss ich zugeben, nur noch ein Arbeitsdomizil besitze, und an meiner alten Schule vorbeikomme, der 25. POS Julius Motteler, sehe ich, dass das Bistro Nusch umgezogen ist. Direkt an der Schule befindet es sich jetzt. In den neuen Räumlichkeiten des Bistros Nusch war früher mal eine Post. Das passte zum alten Julius M., denn der trug den Ehrennamen "Der rote Feldpostmeister", weil er nach Bismarcks unseligen Sozialistengesetzen sozialdemokratische und sozialistische Postillen schmuggelte.

Clemens Meyer geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs. Zuletzt erschien sein Roman Im Stein.

Ich kann mich an eine große Wandzeitung über das Wirken des alten Feldpostmeisters, der in Leipzig unter anderem auch an der Gründung des Konsums beteiligt war, erinnern. Er saß für die SPD im Reichstag, war mit Bebel befreundet und Redakteur der Leipziger Volkszeitung und liegt auf dem Südfriedhof begraben. Wenn man vom Bistro Nusch aus zum Südfriedhof will, braucht man vielleicht 30 Minuten zu Fuß. Wenn man noch in der Lage ist, sich vernünftig fortzubewegen.

Das Bistro Nusch ist berüchtigt. "Ach nein, das Bistro Nusch", klagte mir einmal ein Taxifahrer, als ich ihn ins Bistro Nusch bestellte. Da war das Bistro Nusch allerdings noch in der Zweinaundorfer Straße, früher eine florierende Einkaufsstraße, jetzt finden sich dort nur noch Handy-Läden, Spielotheken, Döner normal und Döner süß-sauer, Internetcafés, Spätverkäufe, mein altes Tattoostudio – und eben bis vor Kurzem das Bistro Nusch. Der Monat dauert im Bistro Nusch ungefähr eine Woche. Vom 1. bis zum 7.

Spätestens dann sind die Hartz-4-Reserven erschöpft, und es wird ruhiger im Bistro Nusch. Jedes Mal war ich erstaunt, wenn ich vorbeiging, wer sich da alles zusammenfand im Bistro Nusch. Steht auf, Verdammte dieser Erde! Wenn das der alte Feldpostmeister wüsste. Einmal sah ich ihn nachts am Tresen stehen, den Mitbegründer der Sozialistischen Arbeiterpartei. Aber keiner hörte ihm zu. Es war der 1. des Monats, und da wird ganz böse gefeiert im Bistro Nusch.