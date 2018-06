Viktor Kortschnoi war ein unerreichter Virtuose der Turmendspiele, nach schier aussichtslosem Rückstand besiegte er im WM-Kampf 1978 Anatoli Karpow gleich dreimal hintereinander so – die letzte, alles entscheidende Partie verlor er jedoch. Garri Kasparow hoffte denn auch, dass er, ähnlich wie der Brandner Kaspar, den Tod in einem Turmendspiel überlistete und ewig weiterlebte. Leider vergeblich, mit 85 Jahren starb Kortschnoi im Juni in seiner Wahlheimat, der Schweiz. Er war ein unermüdlicher Kämpfer für das geliebte Schachspiel, treffend heißt eines seiner Bücher Mein Leben für das Schach (Edition Olms). Wohl blieb ihm sein Wunsch versagt, bei einem Turnier am Schachbrett zu sterben, doch seine rastlose Wahrheitssuche nach den Geheimnissen des letztlich unergründlichen "Königlichen Spiels" wird noch viele Schachjünger beflügeln. Kasparow preist denn auch diesen Seelenverwandten, den "stärksten Spieler, der nie den WM-Thron eroberte", geradezu hymnisch: "Vivat Viktor! Mit Menschen wie Dir bleibt unser Spiel ewig jung!"

Dreimal war Kortschnoi Vizeweltmeister, jeweils scheiterte er an seiner Nemesis Karpow, der im Gegensatz zu ihm als Dissident die volle Unterstützung des Sowjetregimes genoss.



Ein Drama spielte sich 1978 (nach vier Remisen) in der fünften Partie ab. Hier spielte Kortschnoi als Weißer in höchster Zeitnot 55.Le4+??, wonach sich Karpow nach 124 (!) Zügen in ein weiteres Remis retten konnte. Und wie hätten Sie – ohne Zeitnot – matt gesetzt?

Lösung Nr. 32:

Mit welcher durchschlagenden Kombination gewann Weiß?

Nach dem Turmopfer 1.Txg7! war Schwarz verloren, sowohl bei 1...Lxg7 2.Dh7 matt als auch bei 1...Txg7 2.Dxa8+! Nach 1...Dxf3+ 2.Dxf3 Lxg7 3.Txg7 Kxg7 4.Dg4+ Kf6 5.Dxd7 fehlte indes zu viel "Holz"