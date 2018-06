Horst Blase sitzt zu Hause, schaut aus dem Fenster, und was er dort sieht, fasst er so zusammen: "Gerade sitzt der Vogel wieder einmal bei mir auf der Scheune und kackt mir das Dach voll."

Und, Herr Blase, wie finden Sie das?

"Ach", sagt er gelassen, "der nächste Regen wäscht das doch alles wieder weg. Und was dann runterkommt, könn’ Se sogar als Dünger nutzen."

Blase besitzt einen Logenplatz im medialen Sommertheater des Jahres 2016. Der 71-jährige Rentner bewohnt einen alten Bauernhof in Glambeck, einem 128-Seelen-Ort im Landkreis Oberhavel, wo man gewöhnlich seine Ruhe hat, doch in dieser Saison herrscht Rummel im Dorf. Alle Sender sind schon da, ZDF, MDR, n-tv, das Sat.1-Frühstücksfernsehen wie die RBB-Abendnachrichten; die Bild- Zeitung sowieso. Es könnte kaum mehr los sein, wenn Bastian Schweinsteiger sich nicht in Venedig, sondern hier in Nordbrandenburg auf einer Blumenwiese vermählt hätte.

Der Star dieses Spektakels in Glambeck ist ein verhaltensauffälliger Weißstorch. Seit Mai hackt er dort immer wieder wie von Sinnen auf Glastüren, Fensterscheiben und Autobleche ein. Der Besitzer eines Fahrzeugs, dessen Lack von dem Tier arg zerkratzt wurde, alarmierte die Presse. Daraufhin erschienen Schlagzeilen wie diese: Ein Storch terrorisiert ein Dorf in Brandenburg. Als jemand im Ort dem Tier den Namen Ronny verpasste, machte dies die Berichterstattung nur noch schriller. Nun war von "Rüpelstorch Ronny" die Rede, vom "Rabauken", dem "Wüterich", der "Nervensäge", von "Ronny, dem Rowdy".

Bisher galt so ein Storch als Glücksbringer und grundsympathisch. Zumal im Osten, wo die Mehrheit der Störche in Deutschland lebt – vor allem in Brandenburg und Mecklenburg- Vorpommern sind sie besonders heimisch. Nun aber wird die Art abgestempelt als "Aggro-Vogel", als "Angry Bird". Ist das gerecht?

Na gut, sagt Horst Blase, es sei tatsächlich nicht schön, wenn Nachbarn ihre Autos "vollgekackt und verbeult" vorfänden. Aber das Tier verdammen? "Wir waren und sind ja froh, dass der Storch überhaupt wiedergekommen ist", sagt er.

Blase lebt nah dran am Geschehen. Seine Frau, Hilde Peltzer-Blase, 66, ist Ortsvorsteherin von Glambeck und war in den vergangenen Wochen eine gefragte Gesprächspartnerin. Bis zu 15 Interviews täglich habe sie zu dem Problemstorch gegeben, der auf ihrer Scheune nächtigt. Nun sei sie für ein paar Tage verreist und recht froh darüber, dem Trubel entkommen zu sein, sagt ihr Mann.

Begonnen hatte die Geschichte in Sichtweite von Blases Hof, auf der Zinne der Dorfkirche. Ende April quartierte sich ein Storchenpaar im dortigen Horst ein. Als dann Ronny einflog, waren das Nest und die mögliche Partnerin also schon vergeben. In Berichten hieß es, um beides habe ein tagelanger Kampf getobt. Unsinn, sagt Paul Sömmer, der regionale Storchenbeauftragte des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu): "Es gab keine Auseinandersetzung." Ronny sei von dem Paar, das mehrere Eier ausbrütete, geduldet worden und habe penetrant in dessen Nähe herumgelungert.

Wenn er nicht gerade am Boden ausrastete.