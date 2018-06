Ich bin neu in Bern – und wundere mich. Darüber, wie es die Berner schaffen, ohne Murren derart horrende Steuerrechnungen zu bezahlen. Wie sie immer zufrieden und geduldig sind und, sorry für das Klischee: langsam. Wie sie selbst in einer Bar kein Bier, keinen Wein, sondern hemmungslos Sirup bestellen. Oder wie sie zwei Stunden lang Schlange stehen, um ein Glace zu kaufen, von dem sie glauben, dass es das beste sei. (Es ist schließlich made in Bern.) Am meisten aber wundere ich mich über meine neuen Mitbürger, wenn sie im Sommer nur mit einem Bikini bekleidet durch die Stadt spazieren. Oder in der Badehose vor meiner Haustür auf den Bus warten.

Ja, an heißen Sonntagen ist halb Bern halb nackt – die Stadt frönt ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung, dem Aareschwimmen.

Nirgendwo auf der Welt ist Urban Swimming, wie das auf Neudeutsch heißt, ein derart breit verankerter Teil der Stadtkultur wie in Bern. Das sage nicht ich, sondern das sagt eine Gruppe Wissenschafter aus dem amerikanischen Boston. Nach etlichen Exkursionen rund um den Globus kamen sie zum Schluss: Das Aareschwimmen soll der Großstadt in Massachusetts als Vorbild dienen, wenn es darum geht, den eigenen Charles River wieder "swimmable" zu machen.

In Bern ist die Aare längst schwimmtauglich, also sauber und von Hindernissen geräumt. Das Aareschwimmen ist längst kein Projekt mehr, kein Vergnügen einiger wahnsinniger Badenixen. Es ist längst Tradition. Als Novizin lernt man schnell: Willst du es mit den Bernern können, musst du es zuerst mit der Aare können. Hier muss nicht der Fluss, sondern der Mensch "swimmable" werden. Denn Small Talk, das ist auch Aare-Talk. "Wie geht’s"? – "Danke gut, dir?" – "Bestens. Warst du schon in der Aare?" Auf ein "Ja" folgt sofort ein "Wo?". Der Berner will es genau wissen, denn seine Aare ist nicht die eine Aare. Sie ist eine Erfahrung, aufgeteilt in verschiedene Etappen, die man je nach Strömung schwimmt oder auf denen man sich treiben lässt – und zwischendurch an Land geht. Von "Stägli" zu "Stägli", wie die Berner sagen.

Die niedliche Ausdrucksweise erweckt fälschlicherweise den Eindruck, der Fluss sei ein freundliches Förderband. Ist die Aare aber nicht. Sie kann ebenso eine wilde und gefährliche Bestie sein, der man, kaum ist man drin, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Auch davon erzählen sich die Berner gerne, am liebsten den Aare-Anfängern. Vom Fast-Ertrinken und Beinahe-nicht-mehr-Rauskommen. Von Krämpfen, Strudeln und Wirbeln. Von der Menge Schwemmholz, das auf dem Fluss treibt, vom Pegelstand, von der Temperatur. Je kälter, desto härter.

Im Gespräch mit uns Zugezogenen verwenden die Einheimischen die Aare als Integrations-Index, als Gradmesser, wie weit wir uns bereits auf ihre seltsame Stadt eingelassen haben. Darum gibt es nur eins: Rein! Das geht aber nicht alleine. Man braucht Berner Freunde. Nur sie wissen, wo man gefahrlos ins Wasser ein- und wieder aussteigen kann.

Klar, man könnte auch eines der Flussbäder besuchen und von dort über betonierte Treppen und gestützt auf ein Geländer in die Aare steigen. Vom Marzili etwa, dem größten Freibad der Schweiz, mit Blick auf das Bundeshaus. Doch vom Marzili brauchst du einem Berner nichts zu erzählen. Auch nicht von der Politprominenz, die sich dort in bester Tarnung tummelt, also im Badekleid wie Krethi und Plethi. Das weiß der Berner, schließlich hat er als Kind auch dort schwimmen gelernt.

Das echte Aareschwimmen, das findet abseits des großen Rummels statt. Zum Beispiel: bei der nördlichen Engehalbinsel. Zwischen Altenbergsteg und Lorrainebad. Mit einem mutigen Sprung vom Schönausteg am anderen Zipfel der Stadt. Oder irgendwo vor dem Eichholz, im Uferdickicht, auf der Suche nach einem neuen, unbekannten Einstieg.

Aber all das ist Theorie, was zählt, das ist die Praxis. Also nahmen mich eines schönen Sommerabends meine neuen Berner Bekannten mit auf ihr Gummiboot. Zusammen mit einem Hund, der – weiß der Teufel, warum – mit an Bord durfte, trieben wir durch die Stadt. Vorbei an der gefährlichen Uttiger-Schwelle, dem Münsigen-Aarebad, der Auguetbrücke und dem Eichholz. Irgendwo in der Nähe eines Grillplatzes trotzte ich jeder Furcht – und ging über Bord. Ich flutschte rein ins kalte Wasser, bereit, um mein Leben zu schwimmen. Und staunte, dass mir das Wasser nur bis zu den Knien reichte.

Trotzdem: Jetzt bin ich eine von hier. Ein bisschen jedenfalls. Nur Busfahren im Bikini, dagegen wehre ich mich noch immer. Doch ich ahne, auch diese Hemmung wird bald fallen. Denn sie sind schlau, diese Berner. Sie integrieren dich ganz "süferli". Zuerst geben sie dir mit ihrer verdammten Langsamkeit das Gefühl, ihnen überlegen zu sein. Rühren dich mit ihrer Höflichkeit und ihrer Geduld. Verstören dich mit Badeklamotten und Schwimm-Palaver. Und dann locken sie dich in die Aare und nehmen dir, was du eigentlich an diese Beamtenstadt nie verlieren wolltest: dein Herz.