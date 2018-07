Liebe Kinder, kennt ihr eigentlich das Lenor-Gewissen? Das war, als die Bilder im Fernsehen plötzlich ganz toll bunt wurden. Man sah eine Mutti, wie ihr sie voll gerne hättet, eine mit tollen blonden hochgesteckten Haaren, die war supertraurig, weil die Bademäntel beim Waschen nicht weich und weiß wurden, sondern kratzig und grau blieben. Kennt ihr bestimmt von euren Strumpfhosen her. Im Fernsehen konnte man damals machen, dass die Mutti sich in eine gute und in eine böse Hälfte teilte. Die gute war das Gewissen und sagte zur bösen: Tu Lenor ins Wasser – dann haben dich alle Bademäntel lieb! Genauso war’s. Der Spot steht heute im Internet, und leider gibt es voll gemeine Leute, die voll gemeine Sachen darüber schreiben. Dass die Mutti am nächsten Morgen die Kinder in die Waschmaschine stopfte und den Vati in einer Badewanne voller Lenor ersäufte zum Beispiel. Schlimm. So was dürft ihr nie jemandem glauben. Das gibt’s nur im Märchen. Aber der kleinen Marie, 4, der dürft ihr glauben. Denn die hat ihren Papa, den Sigmar, ganz doll lieb. Die Mama, die Anke, hat sie bestimmt auch lieb, weil die als Zahnärztin voll viel zu Hause ist. In Goslar. Der Sigmar hingegen, der Papa, ist nie zu Hause, sondern immer in Berlin, wo er für die SPD arbeiten muss. Will die kleine Marie ihrem Papa einen Kuss geben, geht sie zum Fernseher und schmatzt den teuren Full-HD-Monitor ab, von oben bis unten. Der Sigmar wird nämlich voll oft in den Fernseher gestopft, wegen der SPD. Die Anke-Mama darf die fettigen Schmatzer dann wieder wegmachen, aber das ist schon okay. Der Sigmar findet es traurig, dass das Mariechen den Fernseher küsst und nicht ihn, in echt. Noch trauriger findet der Sigmar die Wahlplakate von der SPD in Berlin. Wahl ist, wenn alle sagen müssen, ob sie den Herrn Müller weiter als Bürgermeister haben wollen. Damit sie das wollen, hat sich der Herr Müller einen coolen Spruch ausgedacht: Müller, Berlin. Klingt wie Marie, Goslar. Kommt bestimmt an mit der Deutschen Post. Die Plakate sind groß wie die Berliner Mauer und stehen in der ganzen Stadt. Zu sehen ist darauf so’n Freundlicher mit Brille, der ohne Jackett rumläuft, eben der Herr Müller. Komischerweise schafft es immer nur seine gute Hälfte ins Bild, das Gewissen, so voll blass und weichgespült und im Hintergrund. Als würde der Herr Müller den Kopftuchfrauen und fleißigen Handwerkern und Mariechen-Familien im Vordergrund das Blaue vom Himmel runterlügen. Eis für alle, Lenor für immer, so was. Kussmünder wurden auf den Plakaten jedenfalls noch keine gefunden. Wär ja auch voll eklig.

FINIS