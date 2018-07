In Hofkirchen an der Trattnach ist nicht viel los. Zwischen Pferdehof und gelber Barockkirche, der Trattnach zum Fliegenfischen und der Neuen Mittelschule findet sich aber auch die Ordination eines Hausarztes. Wieder. Fast ein Jahr lang stand die Praxis im beschaulichen, von leicht hügeligen Feldern eingeschlossenen Örtchen im oberösterreichischen Hausruckviertel leer, bis vor vier Monaten Barbara Zinnebner die Landarztordination übernahm. Dabei passt die neue Allgemeinmedizinerin so gar nicht in das vorherrschende Bild eines Landarztes. Keine Spur von der rustikalen Wohnzimmerpraxis eines medizinischen Allrounders aus den Fernsehserien, keine Anmutung eines patriarchalischen Dorfdoktors alter Schule. Dr. Zinnebner, 35, trägt die hellrötlichen Haare hinter mädchenhaften Zügen zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden und über den schmalen Schultern ein Poloshirt mit dem Ordinationslogo. Dessen Farbe ist dasselbe Hellgrün, das sie den Wänden der frisch renovierten, hochmodernen Praxis verpasst hat.

Es ist Mittagszeit, gerade hat die letzte Kundin die Tür hinter sich geschlossen. Gut 800 Patienten haben die neue Hausärztin in den ersten vier Monaten schon mindestens einmal aufgesucht, die Praxis läuft. Aus der Rückkehr eines Hausarztes in das Dorf machte die Lokalzeitung ein Großereignis, die lokalen Politiker feierten euphorisch. Barbara Zinnebner, die zuvor im Krankenhaus Grieskirchen gearbeitet hat, könnte zufrieden sein. Aber sie denkt lange darüber nach, ob sie noch einmal eine Ordination auf dem Land aufmachen würde. "Ich glaube", sagt sie dann leise und zögert noch einmal, "ich glaube, ja." Insofern, als dass es doch ihr Traumberuf sei. Und dass sie die Lebensqualität ohne ständige Schichtdienste im Spital und die Möglichkeit, sich den Patienten ohne Stationsroutine zu widmen, sehr schätze. "Aber ich kann schon verstehen, dass sich wenige Kollegen das antun wollen."

Eigentlich ist Österreich ein Land der Ärzte: Mit 4,9 Medizinern pro 1.000 Einwohner ist die Dichte die zweithöchste in der OECD, und ihre Zahl steigt kontinuierlich. Dennoch ist die medizinische Basisversorgung in Gefahr, und zwar gerade dort, wo der demografische Wandel am härtesten zuschlägt: am Land. Hier, wo die Menschen immer älter werden, nimmt die Zahl der niedergelassenen Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag immer mehr ab. Derzeit gibt es noch rund 1.500 Landärzte in Österreich, die sich um über 40 Prozent der Bevölkerung kümmern. Aber junge Mediziner wie Barbara Zinnebner sind eine Seltenheit. Rund die Hälfte aller Landärzte wird bis 2023 das Pensionsalter erreicht haben, Nachwuchs ist nicht in Sicht. Schon jetzt suchen Gemeinden und Bundesländer monate-, ja oft jahrelang nach Bewerbern, manche Ordinationen wurden bereits dauerhaft geschlossen.

"In fünf, spätestens zehn Jahren wird es einen gewaltigen Rumpler machen", sagt Jörg Pruckner, Leiter des Referats für Landmedizin der Ärztekammer. "Dann werden nicht mehr nur einzelne Gemeinden ohne Hausarzt dastehen, sondern ganze Regionen." Denn das Problem sei: "Es bräuchte Hunderte neue Allgemeinmediziner, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Aber nur rund 50 Ärzte machen im Turnus derzeit die entsprechende Ausbildung." Der Nachwuchs sei also schlicht nicht da. "Und wenn", fügt Pruckner hinzu, "ist er nicht gewillt, am Land eine Kassenstelle zu übernehmen." Tatsächlich zeigt eine ganze Reihe von Studien und Umfragen seit Jahren, dass Medizinstudenten und Jungärzte den Berufszweig Landarzt weitgehend ausschließen. Warum ist das so?

Barbara Zinnebner sitzt am hellen Vollholztisch in der Kaffeeküche, die sie in der Veranda hinter den Ordinationsräumen eingerichtet hat. "Ein praktischer Ort, um zum Beispiel mit den Pharmavertretern zu verhandeln", sagt ihr Mann und zieht einen Stuhl an den Tisch. Daniel Zinnebner ist Diplomkrankenpfleger und kümmert sich in der Landarztpraxis neben pflegerischen Belangen auch um Organisation, Buchhaltung, Abrechnung, Terminplanung. Das junge Paar spricht vom "Familienunternehmen" und von "unserer Firma". Das Klischee von einer ländlichen Autorität im weißen Kittel ist längst Geschichte.

Über Unternehmensführung lernen Mediziner in der Ausbildung nichts

"Wir haben schon geahnt, dass es schwierig werden wird. Aber so eine Wahnsinnsumstellung hätten wir uns nicht vorstellen können", sagt Barbara Zinnebner. Es ist weder der von Patienten bedingte Arbeitsaufwand noch der Verdienst, der dem Paar zu schaffen macht. Es ist das Drumherum: EDV, Management, die Einweisung der Reinigungskraft in Hygienestandards, und es sind vor allem die bürokratischen Odysseen. Damit sei man ins kalte Wasser geschmissen worden. Denn Unternehmensführung und Praxismanagement sind in Österreich nicht Bestandteil der ärztlichen Ausbildung. Zudem fehle eine zentrale Anlaufstelle, die jungen Ärzten beim Aufbau einer Praxis unter die Arme greifen könnte, kritisiert die Jungärztin auch die mangelnde Unterstützung durch die Ärztekammer. Dazu kommen die enormen Anfangsinvestitionen für die Praxis, Schulden, die erst einmal abgebaut werden müssen.