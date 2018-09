DIE ZEIT: Herr Watzke, dürfen wir Sie als großer Fan von Konrad Adenauer mit Ihrem Geschwätz von gestern konfrontieren?

Hans-Joachim Watzke: Nur zu.

ZEIT: 2013 sagten Sie: "Wie wir spielen, ist Teil der Marke. Wer glaubt, er könne als Trainer in der Nach-Klopp-Ära einen Fußball spielen lassen, der völlig anders ist und komplett auf Ballbesitz setzt, der täuscht sich. Es wird keinen Stilbruch geben." Zerstört Thomas Tuchel gerade die Marke BVB?

Watzke: Nein. Es gibt keinen Stilbruch. Dass wir unter Thomas Tuchel mehr Ballbesitz haben, liegt daran, dass wir dominanter sind. Aber der Klopp- und der Tuchel-Stil gleichen sich im entscheidenden Punkt: Wir setzen auf schnelle, aggressive Balleroberung. Unter Klopp haben wir den schnellen Abschluss gesucht. Jetzt machen wir das etwas anders und werden dadurch unberechenbarer. Unsere Marke ist der spektakuläre, offensive Fußball – und die pflegen wir weiter. Borussia Dortmund hat in der vergangenen Saison mit 82 die meisten Tore aller Bundesligisten erzielt und einen vereinsinternen Rekord aufgestellt.

ZEIT: Im zweiten Jahr unter Tuchel ist der personelle Umbruch stärker als im ersten. Er markiert den eigentlichen Abschied von der Ära Klopp. Wie lautet die neue BVB-Erzählung, die nun beginnt?

Watzke: Der personelle Neuanfang ist kein Bruch mit der Arbeit von Jürgen. Wir haben schlicht aus der Not eine Tugend gemacht: Als sich abzeichnete, dass uns mit Hummels, Gündoğan und Mchitarjan drei Leistungsträger verlassen würden, waren wir vorbereitet.

ZEIT: Mats Hummels, so haben Sie es mal gesagt, sei fast wie ein Sohn für Sie. Wie hat es sich angefühlt, als er Ihnen gesagt hat, dass er gehen will?

Watzke: Das war für mich schwer. Und für ihn auch.

ZEIT: War es desillusionierend, erkennen zu müssen, dass der Spieler geht, zu dem man den engsten Kontakt hat, weil anderswo mehr Titel warten?

Watzke: Ich habe um Mats gekämpft wie um keinen anderen Spieler. Wir haben zigmal telefoniert, uns oft privat getroffen. Aber ich bin nicht sauer, dass er gegangen ist. Mats hat ja eine Geschichte mit den Bayern: Er hat dort gespielt. München ist seine Heimat, an Weihnachten kickt er mit seinen Kumpels im Englischen Garten, seine Familie lebt in München – und er hat das Gefühl, bei den Bayern früher nicht die richtige Wertschätzung erfahren zu haben. Das nagt noch immer an ihm. Einen Wechsel zu Manchester City hätte ich nicht verstanden. Dass es ihn nach München drängte, verstehe ich. Für mich bleibt er ein großartiger Junge.

ZEIT: Neben den genannten Leistungsträgern trennt sich der BVB von Spielern, die in den vergangenen Jahren die Identität geprägt haben: Subotić, Błaszczykowski, Großkreutz. Welcher Spieler verkörpert heute den BVB?

Watzke: Die Identität eines Vereins hat nichts damit zu tun, ob Spieler ihr ganzes Fußball-Leben bei ihm verbringen. Die Fan-Arbeit bei Borussia Dortmund wurde jahrelang von Aki Schmidt, Lothar Emmerich und Siggi Held geprägt, BVB-Urgesteinen. Dabei wird vergessen, dass alle drei als Spieler den BVB einmal verlassen haben. Nicht ewige Treue hat sie zu Urgesteinen gemacht, sondern die Art und Weise, wie sie sich für den Verein eingesetzt haben. Und darum geht es auch heute: sich so zu präsentieren, dass man später mit erhobenem Haupt zurückkehren kann.

ZEIT: Wir erleben gerade eine Phase, in der sich der Fußball beschleunigt: Horrende Ablösesummen, das Geschäft giert nach neuen Märkten und großen Namen. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen die Identität eines Vereins wahren?

Watzke: Meine Aufgabe besteht nicht darin, Nostalgiesehnsucht zu bedienen, sondern darin, die beste Mannschaft zusammenzustellen. Deshalb müssen wir uns, wie im Fall des bald 31-jährigen Jakub Błaszczykowski, nach neun Jahren auch mal – im Guten – von einem Spieler trennen und einen 18-jährigen Ousmane Dembélé verpflichten. Für die Identität des BVB ist entscheidend, dass wir weiterhin 28.000 Stehplätze anbieten und den Fußball so puristisch halten, wie es irgend möglich ist. An unserem Trainingsgelände gibt es zum Beispiel keinen Merchandising-Store und keine Gastronomie. Dort soll es nur um Fußball gehen.