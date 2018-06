Vor einiger Zeit hatte ich ein Vorstellungsgespräch für meinen Traumjob, war gefühlt aber so vorbereitet wie Bad Waldsee auf einen Tornado und auf einer Nervositätsskala von "Erstkommunion" bis "In der Super-Bowl-Halbzeit-Show nackt Trampolin springen" sicher schon außerhalb der Skala zu verorten. Unruhig tigerte ich durch meine Ein-Zimmer-Wohnung und machte mir Sorgen um Lücken im Lebenslauf und unbequeme Fragen zu meinem Langzeitstudium. In der aufkommenden Panik schien mir ein Relikt des Wochenendes, die angebrochene Flasche Pfeffi auf dem Küchenregal, einen kühlen Kopf zu versprechen.

"Pfeffi" – das klingt fast so unschuldig, wie es schmeckt. Wie ein Name für einen unsympathisch kleinen Hund oder eine YouTuberin, die in Tutorials zeigt, wie man sich die Kniescheiben schmaler schminkt. Der meist knallgrüne, grenzwertig süße Pfefferminzlikör, ursprünglich im tiefen Osten Deutschlands verwurzelt, erinnert an schummrige Kneipen, die "Marktschänke" oder "Anita’s Eck" heißen, an stundenlanges, stoisches Thekenlehnen und Holzstuhlbeine auf klebrigen, lehmbraunen Fliesen.

Doch wer kann den Langzeit-Pfeffi-Ultras ihre Begeisterung verübeln: Ein Schnaps, der mehr Mundspülung als Absacker ist, der wohlig warm den Rachen hinabfließt wie Omas Bauchweh-Tee und anstelle einer lästigen Alkoholfahne einen frischen Atem hinterlässt – sagen wir mal so: Ich habe mir schon für weniger ein Fanshirt drucken lassen.

Und vielleicht war es genau das, was ich in dieser fahrigen Verfassung brauchte. Einen ehrlichen Kumpel, der mich mit an die Theke nimmt und mir kommentarlos ein volles Pinnchen entgegenschiebt. Der mich darauf hinweist, dass ich über die biologisch korrekte Anzahl an Gliedmaßen verfüge, nicht in hiesigen Mülleimern nach Pfandflaschen tauchen muss. Dass ich nicht gerade den Eindruck erwecke, als würde ich in naher, geschweige denn ferner Zukunft vom Fleisch fallen, und dass es folglich keinen nennenswerten Grund gibt, sich verrückt zu machen.

Zugegeben: Aus einem "Wird schon werden"-Schluck wurde dann ein ganzes Glas. Vielleicht auch ein überdurchschnittlich großes Glas. Wer weiß das noch so genau. Es ist aber auch nicht wichtig, der minzige Dopaminbote erfüllte seinen Zweck: Mit jedem Schluck wurde mir ein bisschen egaler, ob die Firma, bei der ich mich vorstellen würde, jung genug für eine adipöse, temporär lustige, aber nur mäßig seriöse Frau im Lionel-Richie-Shirt war.

Ich stiefelte beschwingt, mit einer angenehmen "Was soll schon passieren?"-Grundstimmung gen Vorstellungsgespräch. Ich war nicht betrunken, ich hatte mir die Zähne nur besonders gründlich geputzt. In einer Erwachsenen-Version. Manchmal ist es ganz gut, ein Hausmittel zu kennen, das die Selbstzweifel für kurze Zeit zum Schweigen bringt. Und zumindest in diesem Fall bescherte es mir einen neuen Arbeitsvertrag.