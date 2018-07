Stillgestanden! Für diese Nachricht: Ein Generalmajor aus Hamburg soll abdanken. Nicht, weil er seinen Kameraden beim Truppenmarsch ein Bein stellte. Nein, weil er zu wenig Party macht! Er habe die Bundeswehr nicht ausreichend bei Abendterminen repräsentiert, schreibt die Mopo. Am 1. September kommt Ersatz. Bis dahin wird es, so gehört es sich ja, eine Abschiedsfeier für den Mann geben.

Ein prächtig geschmückter Ballsaal, der General steht allein, in der Hand einen Cocktail aus Wodka Black Berries (schwarz), Erdbeer-Limes (rot) und Passionsfrucht (gelb). Eine junge Dame tritt zu ihm, Trippelschritt, pinker Lippenstift.

Dame: "Wow, schwarz-rot-gold! Wie passend!"

General: "Hmm."

Dame: "Ich finde die Bundeswehr sooooo toll! Sie ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft!"

General: "Hmm."

Dame: "Der schlechte Ruf ist totaaaal ungerecht! Sie tun etwas, was niemand sonst tun will!"

Die Walzermusik verebbt, der General schreitet in die Mitte des Raums, die Gesellschaft schart sich um ihn, da reicht er der Dame den Cocktail, zieht seine Uniformjacke aus, legt sie der Dame um, zeigt mit dem Finger auf sie und singt: "You’re in the army now", und alle im Saal stimmen ein: "Oh-oo-oh, you’re in the army now."