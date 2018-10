Und wieder geht ein Gespenst um in Europa, wenn auch nicht mehr das von Karl Marx beschworene Gespenst des Kommunismus. Kaum eine Sendung im Fernsehen, in der ein Politiker nicht danach gefragt wird, wie er den Leuten die Angst vor Terror nehmen und das Gefühl von Sicherheit erhöhen kann. Heinz Bude, Soziologe aus Bochum, hat wohl recht: Deutschland ist eine Angstgesellschaft geworden. Ähnlich attestiert der französische Politologe Dominique Moïsi Europa eine "Kultur der Angst"; wobei das Wort "Unkultur" besser passen würde. Leute, die in Interviews sagen, sie hätten keine Angst, gelten in diesen Zeiten als nicht ganz normal. Hinweise, dass jährlich mehr Leute bei Verkehrsunfällen sterben als durch Terroranschläge, mindern die Angst nicht. Im Gegenteil: Allein das Reden über Terroranschläge, über die Gräueltaten des Islamischen Staates oder die sexuellen Übergriffe auf Frauen durch nordafrikanische Männer haben dazu geführt, dass es wochenlang in Deutschland kein Pfefferspray mehr zu kaufen gab.

Die Terroristen haben mit unseren Bevölkerungen leichtes Spiel. Sie möchten Angst erzeugen und verunsichern. Dieses Ziel haben sie mit brutaler Leichtigkeit bereits erreicht. Sie haben es geschafft, öffentliche Debatten und politische Maßnahmen zu dominieren. Eine populistische "Politik der Angst" wird inzwischen praktiziert. Die fußt auf der zwiespältigen Begründung, "man müsse die Ängste der Leute ernst nehmen". "Ernst nehmen" könnte lauten: durch eine entängstigende Politik die vorhandenen Ängste mindern.

Oftmals aber werden die ernst genommenen Ängste aus parteitaktischem Kalkül bewirtschaftet und verstärkt. Von Armut, Gerechtigkeit, Wohnraum und Arbeit für alle ist in Medien und Politik derzeit nicht die Rede: weder national, noch weniger international. Der "Dritte Weltkrieg auf Raten", wie Papst Franziskus ihn unlängst nannte, ist ein erfolgreicher "Krieg der Angst".

Dass eine "Kultur der Angst" in unseren Bevölkerungen greifen kann, hat damit zu tun, dass jede und jeder von uns Angst in sich trägt. Und das seit dem Tag, an dem wir zur Welt gekommen sind. Die Geburt war wie eine Vertreibung aus dem Paradies. Der Mutterschoß hatte (im wünschenswerten Normalfall) dem heranreifenden Menschenwesen Verbundenheit, Wärme und Geborgenheit beschert. Vielleicht tragen wir deshalb alle seit der Geburt eine Urangst in uns, wie auch die Schweizer Tiefenpsychologin Monika Renz vermutet.

Es gilt, dem verschlingenden Tohuwabohu der Angst das Vertrauen ins Leben entgegenzusetzen. Unentbehrlich sind dazu elterliche Menschen, die ihr ermunterndes Gesicht über dem Neugeborenen "leuchten lassen" – eine Erfahrung, die so grundlegend ist, dass wir in unseren Gebeten Gott bitten, er möge sein Angesicht über uns leuchten lassen.

Vom Aufbau dieses Vertrauens hängt es ab, ob ein Menschenleben gelingt. Denn wer vertrauen kann, kann auch glauben und lieben. Anders ist es nicht möglich, sich einem anderen Menschen in der Liebe anzuvertrauen. Ebenso wenig kann sich ohne Vertrauen jemand dem Geheimnis Gottes überlassen.

So ist von Anfang an das menschliche Leben ein ständiger Balanceakt zwischen Angst und Vertrauen. Es sieht aber danach aus, als wäre es für die Menschen in unserer Angstkultur zunehmend schwer, sich auf der hellen Seite des Vertrauens zu halten. Vielmehr zieht das gesellschaftliche Klima immer mehr Menschen auf die dunkle Seite der Angst. Auch das fiese politische Geschäft mit der Angst trägt dazu bei.

Die derzeitige Entwicklung ist sowohl für die einzelnen Lebensgeschichten wie für die Entwicklung der Menschheitsfamilie folgenschwer. Denn wo die Angst regiert und sich eine "Politik der Angst" verfestigt, kommt es zu fatalen "Nebenwirkungen".

Monika Renz therapiert Menschen, denen es nicht gegönnt ist, der allgegenwärtigen Angst Vertrauen abzugewinnen. Sie vermerkt, dass sich diese Menschen in tragischer Weise genötigt fühlen, sich gegen die andrängende Angst abwehrend zu verteidigen. Drei Selbstverteidigungsstrategien gegen die Angst nennt die Tiefenpsychologin: Gewalt, Gier und Lüge. Die Gewalt wehrt ab, ja vernichtet, was bedroht. Die Gier baut sichernde Wohlstandswälle auf, die ängstlich verteidigt werden. Die Lüge täuscht, Verschwörungstheorien werden erzählt, auch Geschichten über gar nicht begangene Untaten von Fremden. Solche Selbstverteidigung kann durchaus in kultivierten Formen verlaufen. Manchmal kippt aber Abwehr in Hass. Die Sprache verroht und verliert ihr menschliches Gesicht. Menschen, die Angst vor Kriminalität haben, werden manchmal selbst kriminell. Hass-Postings und brennende Flüchtlingsunterkünfte sind Symptome der sich ausbreitenden "Kultur der Angst". Diese Selbstverteidigungsstrategien gibt es auch in kollektiver Form. Sie heißen dann heute Terrorismus – als Antwort auf die Demütigungen der arabischen Welt? –, Finanzgier und Korruption.