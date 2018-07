Der Schmerz war wahnsinnig. Wie konnte das passieren? Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere gewesen. Sehr heiß zwar, ja, und dann noch die Spätschicht dazu. Er muss nicht ganz bei der Sache gewesen sein vor ein paar Stunden, als er die riesige Presse in der Textilfabrik sauber machte und vergaß, dass die Maschine schon lief. Als er mit dem Lappen in seiner Hand in die Walze griff.

Jetzt lag er auf dem Flur eines Krankenhauses, weiße Wände, um ihn herum Plastikplanen zum Abschirmen. Vor drei Monaten noch, da wäre für ihn, den jungen Kaplan aus behüteten Verhältnissen – bürgerlich erzogen, Klavierunterricht, Orgel auch, die Eltern Lehrer –, noch jeder seiner Angehörigen gekommen, wenn das passiert wäre. Jetzt aber wusste es keiner, und er lag da, im Dunkeln, alleine, dachte daran, dass er nicht mehr Klavier spielen könnte, und fühlte sich nur noch erbärmlich. Und er, demütig, gottgläubig, fragte sich, was der Herrgott ihm damit wohl sagen wollte. Lass die Finger davon? Oder: Wenn du diesen Weg gehen willst, wirst du nicht unverletzt bleiben? Er entschied sich für Letzteres. Machte weiter. Und ging bald wieder zur Arbeit.

Albert Koolen, heute 46, ist Arbeiterpriester. Vertreter jener wenigen Geistlichen, die trotz Theologiestudium und Priesterweihe als Arbeiter in Fabriken oder im Niedriglohnsektor schuften. Die, anders als Betriebsseelsorger, nicht bei der Kirche angestellt sind, sondern den Lebensunterhalt mit Arbeit an der Armutsgrenze verdienen. Die nicht im Kirchengewölbe, Pfarrheim und Bürgertum, sondern im Proletariat und Prekariat zu Hause sind. Vertreter einer Bewegung, die nicht nur den staubigen Amtskirchen neue Impulse geben könnte, sondern vielleicht der ganzen Gesellschaft.

Koolen steht in der vierten Etage eines Parkhauses, grau-weißer Bau, hinter ihm ein blecherner Baucontainer. Er arbeitet inzwischen für einen Autovermieter im Düsseldorfer Flughafen zusammen mit Luigi, dem Italiener, Ali, dem Türken, Kagevan, dem Inder, und Antonios, dem Griechen. Ein Kunde kommt mit seinem Auto vorbei. Koolen überprüft es auf Schäden, ein paar Worte, meist keine freundlichen vom Kunden, dann kommt der nächste, ein bis zwei Minuten pro Wagen, 120 Autos pro Schicht, acht Stunden am Tag Stress und oft draußen, auch im Winter. Der Umgangston so rau wie der Boden, auf dem er steht.

Koolen folgt einer Idee, die vor 70 Jahren ihren Anfang nahm. Der Dominikanerpriester Jacques Loew war es, der zu Beginn der vierziger Jahre in die Slums der Pariser Docks zog. Wenn die Arbeiter nicht in die Kirche kommen, muss die Kirche zu den Arbeitern kommen, dachte er. Drei Jahre lang teilte er das harte Leben der Hafenarbeiter zwischen Fischgestank und Maschinenöl. Andere folgten seinem Beispiel – von der Kanzel in die Kohlemine, von der Sakristei in den Schacht, die Soutane abgelegt und den Blaumann angezogen.

Dieser Artikel stammt aus Christ & Welt, den Extraseiten der ZEIT für Glaube, Geist und Gesellschaft.

Zwei Welten prallten aufeinander: Die Arbeiterpriester merkten, dass sie mit ihrem Latein buchstäblich schnell am Ende waren. Keiner der Arbeiter verstand die damalige Kirchensprache, und auch die Liturgie war ihnen fremd. Zügig legten die Geistlichen ihre alten Gewohnheiten ab: Die Messe wurde im Overall gehalten, nicht "Der Herr sei mit euch", sondern ein kurzes "Hallo Leute". Kein "Und mit deinem Geiste", sondern ein lakonisches "Okay". Jesus nannten sie "den großen Kumpel".

1947 nahmen die ersten Arbeiterpriester an kommunistisch geführten Streiks teil. Durch den Solidarisierungsakt stellte diese katholische Avantgarde das Priesterbild infrage und besann sich neu auf das Evangelium: kein Protz und Pomp, keine sonderbare Kleidung, keine fromme Liturgie im bürgerlichen Gewand, kein "von oben". Sondern das Profane statt des Sakralen, eine Kirche von unten, die am Rand der Gesellschaft für das Gute und Gerechte streitet – ein Priestertum der Tat.

"Mission heißt, dass die Kirche aus sich herausgehen muss", schrieb der Dominikaner Marie-Dominique Chenu. Die Wirklichkeit hatte den Missionsbegriff verändert. Langsam verstanden die Arbeiterpriester, dass Mission keine Einbahnstraße ist. Sie, die mit dem Ziel der Missionierung der Arbeiter gekommen waren, erkannten: Nicht sie bekehrten die Arbeiter zur Kirche, sondern diese bekehrten vielmehr sie zur Kernbotschaft des Evangeliums – Liebe durch Solidarität.