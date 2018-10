Eine Romanze. Eine Tragödie. Eine Burleske, ein Drama voller lyrischer Passagen, und mittendrin, zwischen der Liebe und dem Tod, der großen Sehnsucht und furchtbaren Verlusten, ein Zeitensprung von 16 Jahren – William Shakespeares A Winter’s Tale (1611) hat etwas Schillerndes, und so erstaunt es nicht, dass die wagemutige englische Autorin Jeanette Winterson sich dieses Drama ausgewählt hat, um im Shakespeare-Jahr 2016 eine neue Fassung vorzulegen. Einen Roman, einen ersten aus einer Reihe von acht Romanen, die beauftragt wurden von The Hogarth Press, dem 1917 berühmterweise von Virginia Woolf und ihrem Leonard gegründeten Londoner Verlag, sie sollen zeigen, wie lebendig, wie fruchtbar das Erbe von Shakespeare ist, 400 Jahre nach seinem Tod (Jo Nesbø macht mit, Margaret Atwood, Edward St. Aubyn etc., lauter Große also).

Winterson erfindet sich den König von Sizilien neu als testosteronvibrierenden Hedgefondsmanager, aus seiner süßen Königin ist ein singender Bühnenstar geworden, die edle Lady Pauline transformiert in eine Karrierefrau, ach, so einsam, wie das moderne Klischee es will. Aber natürlich hat Winterson, wie Shakespeare, in der Hauptrolle die Leidenschaft belassen – sie tritt in Erscheinung als Liebe, als Eifersucht, in Auslöschungsfantasien, in Selbsthass und, wir sind ja im Jahre 2016, als erstaunte Zärtlichkeit unter Männern, verkörpert sich in rasender Vaterliebe, in der sehnsuchtsvollen Anhänglichkeit von Kindern an Eltern. Winterson spielt mit der Struktur ihrer großen Vorgabe, baut absichtsvoll kleine Varianten ein, die entzücken sollen und es tun, vor allem aber spielt sie, wie der große William S., mit verschiedenen Sprachebenen, sie inszeniert albernde Liebesgeplänkel, gibt Kränkungen gefährlich Raum für eruptive Entladungen, verschränkt spielerisch einen innigen Dialog zu einem einzigen modulierten Satz. Das ist gekonnt und rasant geschrieben, also ein großes Vergnügen.

Jeanette Winterson: Der weite Raum der Zeit. Roman; aus dem Englischen von Sabine Schwenk; Knaus Verlag, München 2016, 283 S., 19,99 €, als E-Book 15,99 €