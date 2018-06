High Noon im Hockeystadion von Deodoro. Die Sonne sticht vom Himmel, auf der Pressetribüne schmelzen die ersten TV-Bildschirme, als wär’s Kunst von Salvador Dalí. Der Laptop des Reporters muss unter den Tisch, sonst könnte man spätestens in der Halbzeit ein Ei drauf braten.

Nach anderthalb Stunden High-Speed-Hockey hat die deutsche Mannschaft gegen entfesselte Argentinier 2 : 5 verloren. Keine dritte Goldmedaille in Folge also, am Donnerstag geht es um Bronze, nur.

Valentin Altenburg, der Bundestrainer, bleibt auch im Moment der Niederlage gefasst, analytisch. Die argentinischen Fans, die auf ihren Fahnen sogar den Fußballheiligen Maradona als Schutzpatron in die Hockeyarena getragen haben, klatschen dem deutschen Coach respektvoll zu, als er zum Interview aus der Umkleidekabine kommt.

Valentin Altenburg: Jetzt bekomme ich Ihretwegen auch noch Applaus von den Argentiniern!

DIE ZEIT: Ist das kein gutes Gefühl?

Altenburg: Doch, die wissen ja auch, was das für ein Spiel war. Man muss das leider sehr nüchtern sehen: Argentinien ist über sich hinausgewachsen. Im olympischen Halbfinale jede Chance zu verwandeln, das ist wirklich eine starke Leistung. Hinzu kam, dass sie sehr gut verteidigt haben und den besten Strafeckenschützen der Welt im Team wissen. Wir sind angelaufen und angelaufen und haben am Ende die Tore kassiert.

ZEIT: Was werfen Sie sich vor?

Altenburg: Wir haben unsere Chancen nicht verwertet. Und gut, aber nicht gut genug verteidigt.

ZEIT: War die Mannschaft nervös?

Altenburg: Das ist ja wohl logisch, und auch gut so. Der Anfang war zögerlich, aber das war schnell vorbei. Ich hatte auf der Bank ein gutes Gefühl. So auszuscheiden ist ganz bitter, aber auf der anderen Seite auch verdient.

ZEIT: Dieses Spiel war der Zielpunkt einer Reise, die für Sie erst im vergangenen November begonnen hat, als Ihr Vorgänger plötzlich zur Fußballakademie des DFB gewechselt ist. War die Zeit zu kurz, um die Reise noch erfolgreicher zu gestalten?

Altenburg: Gute Frage. Schwierig zu sagen. Mein Gefühl sagt: eher nein. Sicher ist nicht alles gut gelaufen. Das sage ich aber nicht aufgrund der heutigen Niederlage. Wir haben wie keine andere Mannschaft Höhen und Tiefen in unserem Spiel. Mit ein bisschen mehr Zeit hätte ich diese Ausschläge besser beheben können. Aber wir waren bis heute die einzige ungeschlagene Mannschaft hier. Dass es bei Olympia sechs, sieben Mannschaften gibt, die sich untereinander schlagen können, wusste ich auch schon, als ich vor Monaten im Büro saß und tüftelte. Wir müssen einfach in Kleinigkeiten noch besser werden. Vor allem in der medal area, also dort, wo der Kampf um die Medaillen entschieden wird, wo man Torchancen erkennen und nutzen muss.

ZEIT: Wie holen Sie die Mannschaft aus dem emotionalen Tief, in das sie jetzt fallen könnte, wieder heraus?

Altenburg: Heute werde ich niemanden aufbauen können. Wir werden heute traurig sein. Aber wenn wir morgen früh aufwachen, ist das abgehakt. Wir können die Niederlage ja nicht rückgängig machen. Und wir haben das Privileg, noch immer um eine olympische Medaille spielen zu können.

ZEIT: Bedeutet das Ausscheiden einen Tiefschlag für die ganze Sportart? Immerhin waren alle, vom Erfolg verwöhnt, auf Gold fixiert.

Altenburg: Es war ein unfassbar geiles Hockeyspiel, also eher ein Höhepunkt für den Sport! Dieser Medaillen-Hype ist Wahnsinn. Man muss echt mal akzeptieren, dass es auch andere gute Mannschaften gibt. Das unterstreicht noch mal, wie groß die Leistung bei den beiden vergangenen Olympischen Spielen war, gegen so eine starke Weltspitze zweimal Gold zu gewinnen. Das ist etwas ganz Besonderes und eben nicht die Regel.