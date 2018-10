Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Ja, Sie lesen richtig: Europas Kultur ist gefährdet. Nein, nicht wegen Massenimmigration oder islamischer Unterwanderung. Das Folgende nagt an den Grundfesten teutonischer Leitkultur. In Italien drohen ab sofort bis zu 200 Euro Strafe für das Reservieren von Strandabschnitten oder Liegebetten. Wie bitte? Frühmorgens, wenn das Licht am schönsten ist, aus dem Zimmer zu schleichen und die besten Plätze am Pool oder Strand zu belegen, das ist wahre Reisefreude. Für alle Verwirrten, die Urlaub als Möglichkeit des Ausschlafens verkennen, wird das zur Leidkultur. Urlaub ist eben nicht zum Spaß da. Senile Bettflucht schlägt dekadenten Müßiggang. Vergiss Sehenswürdigkeiten, Horizonterweiterung durch das Fremde oder Kulinarik. Zu Recht! Wer Ruhrpott-Küche gewohnt ist, gibt sich auch mit kulinarischem Pappendeckel zufrieden. Und ehrlich, Landschaft gibt es auch zu Hause. Zudem ist das Fremde eben fremd, und es ist schwierig, seinen Horizont zu erweitern, wenn man keinen hat. Also bleibt eigentlich nur die Landnahme in Form einer Liegestuhlbelagerung. Das ist ein kleiner Krieg, den man sogar gewinnen kann. Handtuch oder Badetasche sind die Flaggen der Besatzungsmacht. Die Sonnencreme am Strandkorb das Symbol erfolgreicher Invasion. Fehlt nur noch, dass man auch noch das All-you-can-eat-Buffet verbietet. Essen als Genuss, das mögen die unterentwickelten romanischen Völker pflegen. Im Land der Dichter und Denker ist Quantität entscheidend. Das ist evolutionär fundiert, denn eine Hungersnot kommt bestimmt. Der nächste Krieg sowieso. Also: Lasst euch davon leiten und fresst, was das Zeug hält. Das ist wahre Leitkultur.