Inhalt Seite 1 — Ein Berliner Polizeieinsatz und seine Folgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hussein el-Mustfa, 56, ein kleiner Mann mit Glatze und Dreitagebart, öffnet die Wohnungstür und bittet in sein Wohnzimmer. Zögerlich zunächst, bisher hätten Journalisten alles nur schlimmer gemacht, sagt er. Aber dann, man hat noch nicht Platz genommen, seine Frau noch keinen Kaffee angeboten, zückt Hussein el-Mustfa sein Handy und legt es auf den Tisch. "Sie müssen das Video sehen!", sagt er. Und die Frau: "Vielleicht schreiben wenigstens Sie die Wahrheit!"

In ihren Stimmen liegt verletzter Stolz. Die El-Mustfas fühlen sich einer ungeheuerlichen Ungerechtigkeit ausgesetzt. Sie wollen etwas zurechtrücken. Vor 38 Jahren seien sie aus Palästina nach Berlin gekommen, hebt Hussein an, Koch in einer Kreuzberger Pizzeria. Fünf Söhne und vier Töchter hätten sie hier zur Welt gebracht. Sie seien Deutsche geworden, Berliner. Auf dem Papier und im Herzen. "Und jetzt sollen ausgerechnet wir Feinde dieses Staates sein?"

Auf dem Wohnzimmertisch liegt aufgeschlagen die B.Z. vom Mittwoch. Auf Seite vier steht in großen Lettern: "Großfamilie geht auf Polizisten los". Dazu verschwommene Bilder. Sie zeigen Husseins Frau. Seinen 21-jährigen Sohn Kamal. Seinen Elfjährigen, Mustafa. Es ist ein Bericht über einen Mob, der die Polizei angreift. Über Beamte, die die Situation nur mit Reizgas in den Griff kriegen. Sie, die El-Mustfas, sollen die Angreifer sein.

RTL hatte über einen "70-Personen-Mob" berichtet, die Berliner Zeitung über einen "Straßenkampf im Soldiner Kiez", und der Tagesspiegel stellte erleichtert fest: "Die Beamten, die im Einsatz waren, erschienen alle wieder normal zum Dienst. Psychologische Betreuung ist keine nötig." Der Innensenator äußerte sich, die Gewerkschaft der Polizei sowieso. Es ist Wahlkampf.

Man könnte meinen, die El-Mustfas hätten einen Straßenkrieg angezettelt. Arabische Großfamilie gegen die Polizei. Verbrecherclan gegen Ordnungshüter.

Nach einem Besuch im Viertel, nach Gesprächen mit der Polizei wird aber klar: Ganz so einfach ist die Sache nicht. Und womöglich sagt diese Geschichte am Ende mehr aus über das Land und seine Ängste als über diesen Kiez oder die Familie El-Mustfa.

Was ist passiert?

Am Montag vergangener Woche geht bei der Berliner Polizei gegen 19.40 Uhr ein Notruf ein. Auf dem Spielplatz in der Soldiner Straße starte ein kleiner Junge immer wieder ein parkendes Auto. Als die Beamten eintreffen, zeigen mehrere Zeugen auf den elfjährigen Mustafa, der mit Freunden Fußball spielt.

Die Polizisten kennen ihn aus den Akten als "kiezorientierten Mehrfachtäter". Diebstahl, Beleidigungen, Körperverletzung. Die Beamten holen ihn vom Spielfeld und befragen ihn. Sie sagen, er habe sofort aggressiv reagiert.

Seine Mutter ist zu diesem Zeitpunkt zu Hause, so schildert sie es. Die Wohnung ist keine 200 Meter entfernt, zweiter Stock. Vom Balkon aus sieht man den Spielplatz. Ein Freund Mustafas ruft sie von dort aus an: "Komm schnell. Die Polizei ist hier und drückt Mustafa gegen die Wand." Sie sei losgerannt, ihr Mann Hussein an ihrer Seite.