* 14. 6. 1926 - † 14. 8. 2016

Von Lesern geliebt, von Kritikern auch im Westen gerühmt, aber von den meisten Kollegen im Osten ebenso aufrichtig gehasst: Hermann Kant war eine zwiespältige Figur, und das ist eine vielleicht noch zu vorsichtige Formulierung für den Gegensatz, den er in seinem Dichterleben zusammenband. Als Schriftsteller bedeutend weit über die DDR hinaus, ein wirklicher deutscher Klassiker der Nachkriegsliteratur, ein Stilist großer Härte, Helligkeit und höhnisch-heiterer Ironie – und zugleich als Schriftstellerfunktionär feige und fürchterlich, eine Plage für alle Kollegen, die etwas wagen wollten in dem Zensorenstaat, ein Verhängnis für manche, die sich von dem, was er als Präsident des Schriftstellerverbandes zuließ oder veranlasste, nicht mehr erholten. Nach der Wende stellte sich heraus, dass er den Autoren des Verbandes sogar in einer Art Doppelfunktion gegenüberstand, nicht nur als Präsident und ZK-Mitglied, das der Partei ohnehin rechenschaftspflichtig war, sondern auch als Zuträger der Staatssicherheit, an die er noch einmal geheim übermittelte, was er offiziell sowieso berichten musste.

Das machte die Bilanz in der Sache nicht schlimmer, war aber ein Detail, das sich als rufzerstörender Vorwurf verwenden ließ, wo die Regimetreue als Nachrede nicht ausreichte. Zu seinem Unglück ging Kant gegen die Kritik an seiner Zuträgerei gerichtlich vor, mithilfe gewissenloser Westanwälte und durchaus mit Erfolg; das Ergebnis war, dass seine Kritiker, in der Mehrzahl Opfer seiner einstigen Verbandspolitik, noch einmal zu Opfern wurden, und jetzt der westdeutschen Justiz. Damit versank das glänzende Werk, das mit Romanen wie dem Aufenthalt (1976) auch in der alten Bundesrepublik für seine illusionslose Vergangenheitsbewältigung gefeiert wurde (zumal von Marcel Reich-Ranicki), für lange Zeit im Schwefeldunst des Verdachts. Der deutsch-deutsche Schriftstellerstreit der frühen neunziger Jahre, der wesentlich um die Stasi-Belastung prominenter Autoren kreiste, hinterließ am Ende nur einen ausgemachten Bösewicht: Kant.

Er litt darunter, und natürlich war es die ganze Wahrheit nicht, denn manchen Schriftstellern wie Erich Loest hatte er in den mühseligen Querelen mit der Kulturbürokratie auch zu Druckerlaubnissen verholfen. Die Wiedervereinigung erlebte er ähnlich wie Volker Braun, aber aus anderen Gründen, als eine Vergewaltigung. Und wahrscheinlich ist nichts bezeichnender, als dass dieser agile und überwache, für feinste Töne hellhörige Mann plötzlich medizinisch manifest schwerhörig wurde. Den Vorwürfen begegnete er trotzdem, aber mit einer doppelbödigen Ironie, die seine Kritiker erst recht verstimmte.

Manche hielten ihn für vollkommen uneinsichtig, doch stimmte das nicht. Seine Einsicht war nur eine andere. Sie schloss jedenfalls die grundsätzliche Zustimmung zu dem sozialistischen Experiment namens DDR ein und erklärte die moralischen Mängel und Misshelligkeiten zu notwendigen Begleitumständen. Sein Werk war für keine Dummheit, keine Niedrigkeit, vor allem für keine sozialistische Heuchelei blind, zu Recht erklärte Heiner Müller die Erzählung Bronzezeit (1986) zu "der schärfsten DDR-Satire", die er seinerzeit gelesen habe. Aber in der Praxis behandelte der Funktionär Kant die Missstände wie die Betriebsgeräusche einer Maschine, die nun einmal so läuft, wie sie läuft.

Tatsächlich fasste man sich an den Kopf, als vor ein paar Jahr noch einmal ein Band mit gesammelten Erzählungen aus DDR-Zeiten erschien: Wie konnte es sein, dass dieser erzfreche, durchtriebene und gallige Beobachter sozialistischen Alltags zu einem Bannerträger und Funktionär der Partei aufsteigen konnte? Es konnte offensichtlich sein, auch wenn er seine eigenen Kämpfe mit der Zensur auszufechten hatte. Dem Roman Impressum (1972) waren jahrelange Auseinandersetzungen vorausgegangen – jene zähen und misstrauischen, gleichzeitig höflichen wie untergründig drohenden Korrespondenzen, die man auch von anderen eher parteinahen Schriftstellern wie Erwin Strittmatter kennt. Kant selbst hat in seinen Lebenserinnerungen Abspann (1991) davon berichtet, und sogar Karl Corino, der unnachsichtigste aller Stasi-Jäger, gibt in seiner Akte Kant (1995) die ideologischen Streitigkeiten zu. Sie drehten sich, im unnachahmlichen Kauderwelsch der Zeit formuliert, um gewisse "Fehldeutungen" gesellschaftlicher Konflikte.

In Wahrheit aber drehte sich im Impressum nichts darum, sondern alles um die Herstellung jener sklavensprachlichen Super-Ironie, in der auch schon die deutschen Vormärz-Dichter Heine und Börne brilliert hatten – um die Kunst, von allem Verbotenen und Unterdrückten so zu singen, dass es wie Nachtigallenklang in den Ohren der Mächtigen tönte.

Das hatte Kant übrigens schon, wenn auch noch nicht so überschäumend unverschämt, in dem Heimat- und Universitätsroman Die Aula (1965) getan, in dem es um die Abwicklung der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Rostock ging, also um den schmerzlichen und keineswegs lügenfreien Abschied von der frühen Aufbau- und Klassenkampfphase der DDR. Die Überführung des revolutionären Subjekts in ein ordentliches und, wie sich zeigen sollte: höchst kleinbürgerliches Staatsvolk ist natürlich ein satirischer Gegenstand erster Güte. Hermann Kants Meisterstück bestand darin, ihn treuherzig zu verblenden, wie eine Gutenachtgeschichte sozialistischer Empfindsamkeit zu erzählen.

Die Größe dieses Autors liegt aber nicht in der Kunstfertigkeit, der Zensur jedes beliebige Schnippchen zu schlagen, sondern darin, dass diese Kunstfertigkeit den Gegner, ja überhaupt ihren Anlass vergessen lässt. Auch wenn niemand mehr weiß, was da überspielt werden musste, wird das Spiel selbst fortleben und genossen werden können. Hermann Kant, 1926 in Hamburg geboren und jetzt in Neustrelitz gestorben, wird ohne Frage in den Dichterhimmel aufsteigen, in dem, ungeachtet ihrer irdischen Lügen und Charaktermängel, die deutschen Ironiker seit je die Nachwelt mit ihren halsbrecherischen Späßen und abgründigen Melancholien unterhalten. Auch der sozialistische Mensch ist nur ein Gleichnis – eine Spielform des universalen Scheiterns, das allein Kunst uns erträglich macht.