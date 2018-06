Einmal im Jahr scheint die Distanz der Deutschen zum Krieg in Syrien, ihr Nicht-hinschauen-Können, ihr Nicht-ertragen-Wollen, gewaltsam durchbrochen zu werden – von den Bildern leidender Kinder. Anfang September 2015 war es Alan Kurdi, der Dreijährige im roten Hemd, ertrunken angespült am Mittelmeerstrand. Jetzt, Ende August 2016, ist es Omran, der Fünfjährige aus Aleppo, der vor ein paar Tagen einen Bombenangriff überlebt hat. Ein kleiner Junge. Staubbedeckt. Mit der Körperhaltung eines Greises. Schockgealtert vom Krieg. So sehen wir Omran überall: im Fernsehen, im Netz und auf den Titelseiten der Zeitungen.

Omran wurde geboren, als der Krieg sein Land bereits erfasst hatte. Er kennt nichts anderes. Die Bomben haben sein Elternhaus zerstört, seinen Bruder getötet, seine Schwester verletzt. Sein Bild trifft uns, weil es den einsamsten Jungen der Welt zeigt. Omran könnte das Kind von jedem sein. Sitzt da im Krankenwagen, die Beine zu kurz, um den Boden zu erreichen, die Haare grau vom Schmutz und so zerzaust, als sei er gerade aus einem Albtraum erwacht. Das Gesicht schwarz, wie verbrannt, das linke Auge verschwollen. Niemand nimmt ihn in den Arm.

Der Staub macht die Züge des Jungen fast unkenntlich. Auch deshalb kann man in ihm alle Kinder dieser Welt erkennen – vor allem das eigene. Nichts spricht den Menschen stärker an als das Leid eines einsamen Kindes. Mit diesem Gefühl kann sich jeder identifizieren. Und ohne Identifikation kein Ergriffensein, und ohne Ergriffensein keine Foto-Ikone.

Beide Fotos wurden auf verschiedene Weise zu Sinnbildern des Krieges. Paradoxerweise lieferte gerade der tote Alan, der es nicht nach Europa geschafft hatte, im vergangenen Jahr das passende Motiv zu Angela Merkels "Wir schaffen das!". Das Bild illustrierte die moralische Verpflichtung zur Aufnahme der Flüchtlinge: zum Tun-Müssen und Handeln-Wollen. Schwer zu sagen, welche Wirkung das Bild hätte, wäre es erst heute, in einer völlig anderen politischen Lage, aufgetaucht. Ginge es womöglich komplett unter?

Ein Foto wird nicht als Ikone aufgenommen. Es wird erst zur Ikone, wenn es ein öffentliches Gefühl trifft, eine Situation, den Zeitgeist.

Ein Jahr später ist nun der traumatisierte Omran, gefangen im Endkampf um Aleppo, das Sinnbild der totalen Sprach- und Machtlosigkeit. Eine Ikone des Scheiterns. Syriens Zukunft? Stummgebombt. Schreien? Bringt schon lang nichts mehr.

Viele Bilder aus Syrien, die Zeitungsleser und Internetnutzer im Westen zu sehen bekommen, stammen aus dem Umfeld der Rebellen. Unabhängige Journalisten schaffen es kaum noch an die Schauplätze der Kämpfe. So wird Syrien, ohne dass die Betrachter es merken, zu einer Art Blackbox. Wir sehen Fotos ausgebombter Straßenzüge, durch die Menschen geistern wie die Überlebenden eines Atomkrieges. Wir sehen schießende Kämpfer und erschossene Gegner. Aber wir können selten sicher sein, von wem diese Fotos stammen. Und wem sie nützen.

Das Bild von Omran sei gestellt, heißt es auch prompt aus dem Lager der Assad-Getreuen.

Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete es als "antirussische Propaganda". In den dortigen Zeitungen wurde es nicht gedruckt. Schon ist ein Foto, das nichts als Rührung auslösen kann, in einen strategischen Kontext gestellt, medial verdaut, von den Kriegsparteien vereinnahmt. So schnell geht das. Aber kommt es letztlich darauf an?

Natürlich muss jede Fotoredaktion sich mühen, die Quellen der Bilder zu verifizieren. Doch wir alle wissen, was los ist in Syrien. Die Schreie der Gefangenen aus den Folterkellern Assads dringen bis nach Europa. Und welche Bilder von Kindern würden wir selbst wohl machen – wenn wir in Aleppo, Homs und anderswo fotografieren könnten, dürften, wollten? Weitaus entsetzlichere vermutlich. Sind wir nicht im Innersten froh, nur einen verstaubten Fünfjährigen betrachten zu müssen? Sind wir nicht in gewisser Weise erleichtert, dass uns die Wahrheit letztlich erspart bleibt?

Das Foto des Omran ist nicht nur auf der ganzen Welt massenhaft gedruckt und gepostet worden. In Umlauf geraten sind auch viele sogenannte Meme, das sind in diesem Fall verfremdete Bilder, meist selbst gefertigte digitale Collagen. Eine der Collagen zeigt Omran zwischen Putin und Obama am Verhandlungstisch sitzend, als könne die Anwesenheit dieses Kindes die feindselige Kluft zwischen den Weltmächten überwinden. Eine andere zeigt Omran in einer Art illusionärer Wunscherfüllung als Sprecher Syriens. Und das wohl bekannteste Netz-Mem zeigt die Bilder von Alan und Omran nebeneinander montiert. Unter Alan steht auf Englisch: "Das passiert, wenn sie gehen." Unter Omran: "Das passiert, wenn sie bleiben."

Die Beispiele zeigen: Im Internet entsteht gerade eine neue Bildkultur. Eine Mischung aus zynischem Trash, inbrünstiger Propaganda, Kommentar-Geschnipsel und hochpolitisierter Beobachtung. Die Urheber sind anonym. Schaut man sich die Verbreitungswege der Meme an, wie sie millionenfach von Computer zu Computer wandern, über kulturelle, sprachliche und staatliche Grenzen hinweg, dann begreift man, welche virale Kraft Ikonen wie das Foto von Omran haben.

Bilder leidender Kinder verlangen dem Betrachter immer alles ab. Daraus folgt aber nicht, dass jedes dieser Bilder einen Hype auslöst. Globalisierte Bildkultur bedeutet: Wir müssen nur das sehen, was wir sehen wollen. Das andere überblättern wir oder wischen es mit einer Handbewegung vom Bildschirm unseres Smartphones.

Es heißt heute manchmal, wir seien alle abgestumpft von diesem Strom apokalyptischer Bilder aus dem Syrienkrieg. Zu brutal, zu blutig – und es helfe doch niemandem, wenn wir sie anschauten, sie verdüsterten nur den Tag, also weg damit. Das Problem liegt darin, dass die Fotos nichts Neues zeigen. Der Krieg ist in seinem fünften Jahr, und noch immer stürzen in den Nachrichten Häuser unter Bomben zusammen, stehen Flüchtlinge mit erhobenen Armen vor Zäunen, rasen provisorische Krankenwagen zu provisorischen Krankenhäusern und entladen ihre schreckliche Fracht.

Dank Alan und dank Omran bekommen die zahllosen Kriegsopfer, die wir nur mehr als anonyme Masse wahrnehmen, wieder Gesichter. Wenngleich von Staub bedeckte oder vom Betrachter abgewandte.

Auch das trägt zur Wirkung des Fotos von Omran bei: Es erlaubt uns das Gefühl, wir schenkten Syrien wieder einmal Aufmerksamkeit und ignorierten das Grauen dort nicht völlig.

Für einen kurzen Moment.

Denn das ist wohl eine Selbsttäuschung – der Krieg wird weitergehen, es werden noch mehr Kinder sterben. Und es werden weiter Fotos gemacht.

Wer also kommt als Nächstes in dieser Serie?