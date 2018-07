Die Olympischen Spiele scheinen schon wieder eine Ewigkeit vorbei zu sein, und mit Schrecken erfahren wir, dass Gewichtheber oder Ringer schon nach zehn Tagen Herumsitzen auf dem Sofa beinahe ihre gesamte Kraft verlieren. Man kann den Muskeln praktisch beim Schrumpfen zusehen. Ganz zu schweigen von Leichtathleten, die ohne Dauertraining die Treppen hochsteigen wie du und ich, nämlich widerwillig und keuchend. Oder Fußballern – nach zwei Wochen auf dem Golfplatz können die nicht mehr richtig dribbeln! Höchstens noch mit ganz kleinen Bällen. Das ist ganz schön krass, wie unsere Kinder sagen würden, und die Auswirkungen des eigenen Urlaubs mit all seiner unschöpferischen Zerstörung, mit Sonnenauszehrung und Liegeermattung, begreifen wir jetzt erst mit Verzögerung, nachdem wir uns ein paar Tage lang in der Illusion wiegen konnten, olympisch auch ein bisschen mitzumischen, nur weil wir uns im Fernsehen Mountainbiken und Beachvolleyball angeschaut haben. Allerdings gab es gewisse Höchstleistungen auch woanders: Werder Bremen im DFB-Pokal, das war schon was. Oder: Allein im ersten Halbjahr gelang es der Berliner S-Bahn, schon umgerechnet 100 Tage Verspätungen herauszufahren. Und sehr kleine Zulieferer konnten mit ihren Sitzbezügen und Gehäusen gegen den großen VW einen richtig harten Punch landen, während wir dachten, VW wolle sich doch lieber selbst umhauen. Hätte man in Wolfsburg vorher bloß ein paar Hamsterkäufe getätigt. Das müssen jetzt übrigens alle Deutschen nachholen, Rotwein, Polenta, Schokomüsli und Red Bull für zehn Tage, falls der Russe einen Überraschungsangriff startet oder sich eine zweite Flüchtlingswelle durch den Balkan wälzt. Kluge Vorsorge trafen bereits 116 Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Sie bestellten sich vor sieben Jahren Montblanc-Füllfederhalter für insgesamt 68.000 Euro – vermutlich für den Fall, dass einer von ihnen im Beisein Putins die Kapitulationsurkunde unterschreiben muss. Jetzt gibt es ein Füller-Gate, aber keiner sieht hin. Bundestagspräsident Lammert trotzdem ganz zerknirscht: "Ich muss mir den Schuh anziehen, auch wenn ich den Füller gar nicht selbst bestellt habe." Da kann VW mit Blick auf die letzten Wochen nur sagen: "Ich hatte den Füller selbst bestellt, und dann zog es mir die Schuhe aus." Urlaubsmüde sind auch die Affären, das Land schlafft ab. Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler geht jetzt wieder seinem Hobby nach, dem Streichhölzer-Weitschnippen.

FINIS