Es sind Zeiten der Einwanderung, von überallher kommen die Neuen in die Stadt.

Hamburg, die Migrationsmetropole – ein Boom. Von Norden und von Osten, über die Gose und die Dove Elbe, über die Gräben und durch die Fleete, aus all diesen Richtungen wandert eine Gruppe ein, unbemerkt von manchen, von Experten gefeiert und sehnlich erwartet: die Fischotter.

Die Fischotter sind wieder da. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Auf den ersten Blick zumindest. Schaut her, sagen die Experten, wir haben die Stadt wieder lebenswert gemacht, auch für den Fischotter. Das Wasser ist sauber, die Natur blüht. Deshalb kommt dieses Tier, das Hamburg jahrelang gemieden hat, jetzt zurück.

Vor zehn Jahren gab es die ersten Hinweise, seit diesem Jahr sind sich die Biologen sicher, dass sich der Fischotter wieder etabliert hat. An der Alster wurden mittlerweile Spuren gefunden, genauso in Klein Borstel.

"Toll, oder?", sagen die Experten.

Ja, toll. Aber mit dem Fischotter, das räumen die Experten ein, bahnen sich auch Probleme an. Der Otter, heißt es unter Biologen, sei ein "Sympathieträger". Ein süßes Fellknäuel, einer zum Liebhaben, mit seinen niedlichen Barthaaren und dem hoppelnden Gang. Ist er auch. Nur ist er eben ein Tier, mehr noch als ein Fellknäuel, und als solches geht er seiner Natur nach.

Er klaut den Anglern ihren Fang.

Er verheddert sich in den Reusen der Fischer.

Er frisst Teiche mit teuren Zierfischen leer.

Der Fischotter sollte zurückkommen, das war jahrelang das Ziel. Jetzt ist er wieder da, und damit wird es interessant. Die Integration beginnt. Schaffen Mensch und Fischotter es, miteinander auszukommen?

Die Hamburger meinen es gut mit dem Otter. Seit sich herumspricht, dass er zurück ist, können sie es offenbar kaum erwarten, ihm selbst zu begegnen. Immer wieder würden Menschen Otter melden, erzählen sie bei der Umweltbehörde. Begeistert würden die Leute anrufen und berichten, wo sie ihn gesehen haben wollen, manchmal schickten sie Bilder. Meistens stelle sich dann heraus, dass es sich nur um ein Bisam handelt, um eine große Ratte oder einen Sumpfbiber. Fell, das durchs Wasser schwimmt.

Der Fischotter ist ein scheues Wesen. Wer ihn treffen will, hält sich an Karsten Borggräfe, Biologe beim Fischotter-Zentrum in Hankensbüttel. Der Mann, sagen sie in der Umweltbehörde, "der die Hamburger Otter mit Vornamen kennt".

Die Otter-Suche, das belegen die zahlreichen Verwechslungsgeschichten, braucht Expertise. Entsprechend studiert man das örtliche Standardwerk: Den Atlas der Säugetiere Hamburgs. 182 Seiten mit Karten, Kurven und Beweisfotos seltener Tierarten. Darunter auch drei andere hanseatische Neueinwanderer: der Biber, die Hausspitzmaus und die Mückenfledermaus. Auf dem Cover aber: der Fischotter.

Man lernt, dass der Lutra lutra (lateinisch für Fischotter) auf der Roten Liste steht, Gefährdungsstufe drei. Das heißt, die Bestände dieser Art sind "durch geeignete Schutz- und Hilfsmaßnahmen zu stabilisieren, möglichst aber zu vergrößern". Damit ist der Fischotter ein Aufsteiger, er kommt von weiter unten. Stufe null lautet: "ausgestorben oder verschollen".

Man lernt entscheidende Details über den hoppelnden Gang: "An Land bewegt sich der Fischotter mit tief gehaltenem Kopf, gekrümmtem Rücken und gestrecktem Schwanz in unbeholfen wirkendem Sohlengänger-Schritt oder Halb-Galopp." Man erfährt, dass die Tiere alle vom Wasser beeinflussten Lebensräume besiedeln und sich Hamburg deshalb natürlich anbot.

Und: Als "anerkannter Fischotternachweis" gelten "nur Kot und Trittsiegel". Das also ist das Ziel bei der Fischottersuche. Kot. Trittsiegel.