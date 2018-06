Die obige Frage bedarf im Grunde schon keiner weiteren Zuspitzung mehr, nur noch dies: Auf die obligatorische Rückfrage hin, was "so wenig" Gastronomie konkret heiße und ob das nicht relativ sei, kommt die Antwort, man solle sich am besten selber überzeugen – "nehmen Sie aber ausreichend Reiseproviant mit". Tatsächlich: Sofern es in Lokstedt keine im Geheimen betriebenen Cafés und Restaurants gibt (und warum sollte es), ist das Angebot übersichtlich. Und das in einem Stadtteil, in dem die Nachfrage nach Wohnraum groß ist und in dem die Quadratmeterpreise nach oben schnellen. Wie kommt’s? Ist hier allein das Wohnen schon so teuer, dass für Lokstedts Einwohner ein Cafébesuch, gar der eines Restaurants, schlicht ausgeschlossen ist?

Doch die Preise sind anderswo in Hamburg noch höher, andernorts fahren die Leute sogar kleinere Autos, wenn überhaupt, und dennoch gibt es dort wesentlich mehr Gastronomie, denken wir nur ans Schanzenviertel, Ottensen, St. Georg ... Halt, Sie haben recht; Lokstedt fehlt etwas, was die anderen drei Viertel haben, und wenn wir, nach dem Begriff ringend, in Reiseführern nachblättern, sehen wir, was: eine "Szene". Rotlichtmilieu also oder auch Künstler, zumindest Kunststudenten. Dazu marode Altbauten, in die man günstigst einziehen kann, in denen das Nachtleben tobt und in denen sich Gastronomie eröffnen lässt; vielleicht sogar erst mal im Geheimen. Kurz: alles, was dann später wieder heftig nach Gentrifizierung schreit.

Lokstedt hingegen war schon früher ein Dorf, in dem wohlhabende Fabrikanten lebten, die Ruhe wollten. Heute residiert hier zwar das NDR-Fernsehen und lässt sich Tagesschau- Sprecher Jan Hofer sehen. Aber immer noch gibt es mehr Seniorenwohnheime als In-Cafés. Natürlich, jetzt ziehen wieder mehr junge Familien hierher. Aber auch junge Familien gehen selten abends essen, sofern sie dann überhaupt noch wach sind. Das mit der Gastronomie ist "einfach eine Sache von Angebot und Nachfrage", sagt auch Ulrike von Albedyll, Landesgeschäftsführerin der Dehoga Hamburg, des Branchenverbands der Hotellerie und Gastronomie.

Und doch, lieber Fragesteller, es gibt Hoffnung: Wenn Sie selber immer weiter fleißig ausgehen, Nachbarn und Freunde animieren, das auch zu tun, noch eine abgefahrene Galerie eröffnen ("Lokstedter Nichtrestaurantkunst") – vielleicht kommt dann ja langsam eine größere "Szene" in Gang. Immerhin war Lokstedt schon mal Avantgarde. 1891 bekam es eine elektrische Straßenbeleuchtung, als erstes Dorf in Deutschland.