Wenn Laura Matthäus auf Jagd geht, braucht sie kein Gewehr und keine Kugeln. Sie nimmt eine einfache Angel, doch statt eines Hakens hat die Angelschnur am Ende eine Schlaufe, die sie zuziehen kann. Die Angel ist also eine Art Lasso am Stiel. Damit fängt Laura Matthäus aber keine Fische und auch keine Pferde, sondern kleine Tiere, die gern gemütlich in der Sonne liegen, bei der kleinsten Bewegung aber blitzartig verschwinden: Eidechsen.

An diesem Morgen ist Matthäus mit fünf Kollegen in der Nähe von Stuttgart unterwegs. Sie bahnt sich einen Weg durch dichtes Gestrüpp an einer Böschung. In der einen Hand hält sie ihre Angel, in der anderen eine Eidechse, die sie gerade erwischt hat. Sachte zieht sie deren Kopf aus der Schlinge. "Das ist ein Männchen", sagt Matthäus. "Ein Weibchen war auch noch da, aber das ist mir ausgebüxt." Matthäus lässt das Tier in ein weißes Leinensäckchen gleiten, das sie gut zubindet. Luft bekommt die kleine Echse in dem Stoffsack genug, und sie bleibt auch nur ein paar Stunden darin. Denn Laura Matthäus fängt die Tiere, weil sie umziehen sollen.

Wieso aber brauchen Eidechsen ein neues Zuhause? Sie werden ja kaum gesagt haben, dass ihnen die Böschung bei Stuttgart nicht mehr gefällt.

Den Auftrag zum Echsen-Fang hat die Deutsche Bahn gegeben. Ruben Mohrs, ein Mitarbeiter der Firma, erklärt, warum: "Die Zauneidechsen gehören zu den Arten, die in Deutschland streng zu schützen sind. Da, wo sie leben, dürfen wir nicht anfangen zu bauen." Genau das will die Bahn aber: Dort, wo Laura Matthäus und ihre Kollegen unterwegs sind, entsteht gerade die neue Zugstrecke zwischen Stuttgart und Ulm. Es ist die Strecke, für die auch der Bahnhof in Stuttgart umgebaut wird, die größte Baustelle der Bahn in Deutschland. Und es ist die Baustelle, um die es viel Streit gab. Gegen "Stuttgart 21" (so heißt das Projekt, weil der Bahnhof für das 21. Jahrhundert hübsch gemacht werden sollte) haben vor sechs Jahren viele Leute protestiert. Inzwischen hat die Bahn wegen Stuttgart 21 nicht mehr so viele Probleme mit wütenden Menschen – dafür ganz andere mit Tieren.

An vielen Stellen entlang der neuen Strecke und auch in Stuttgart leben Eidechsen, insgesamt 10.000. Das schätzen Laura Matthäus und Kollegen von ihr. Sie haben nämlich vor dem Jagen nachgeschaut, wie viele und welche Tiere sich an den Stellen tummeln, an denen gebaut werden soll. Darüber haben sie Berichte für die Bahn geschrieben.

Wenn herauskommt, dass der Lebensraum von bestimmten Tieren beim Bauen zerstört wird, dann müssen diese Tiere umgesiedelt werden, bevor gebaut werden darf. Das schreibt das Gesetz vor.

Manchmal reicht es aus, sie ein Stück weiterzutreiben – von einer Böschung auf eine benachbarte Wiese zum Beispiel. Wenn da aber kein Platz ist, suchen Spezialisten zuerst neue Quartiere für die Eidechsen, ungenutzte Wiesen oder Äcker, die man für sie herrichten kann. Und dann gehen sie auf Jagd. Jedes Tier muss für den Umzug ja erst einmal gefangen werden. Viel zu tun bei 10.000 Eidechsen!

Die Experten erwarten in diesem Gebiet 40 bis 50 erwachsene Tiere. Davon wollen sie heute noch einige erwischen. Laura Matthäus zieht ihre Schnur so zurecht, dass sie unten eine Schlaufe bildet, durch die ein Eidechsenkopf gut passt. An Disteln und anderen garstigen Pflanzen vorbei geht es wieder nach oben, dahin, wo die Eidechsen am Vormittag aus dem Gebüsch kommen, um sich zu sonnen. Sie sind wechselwarm: Nachts, wenn es kalt ist, ist auch ihre Körpertemperatur niedriger. Am Morgen legen sie sich dann erst einmal in die Sonne, um wieder in Schwung zu kommen. Für die Jäger ist das eine gute Zeit: Die Eidechsen sind dann noch nicht so schnell wie später, wenn sie aufgewärmt und richtig flink sind.

Tierschutz geht vor Tierschutz geht vor Diese drei Tiere wurden berühmt, weil sie großen Bauplänen in die Quere kamen Der Feldhamster: Er war der Erste: Als 1992 das europäische Naturschutzgesetz in Kraft trat, verhinderte der Feldhamster jahrelang ein Gewerbegebiet in der Nähe von Aachen. Der Wachtelkönig: Wegen des seltenen Vogels wurde ein Gebiet für neue Wohnungen in Hamburg verkleinert. Außerdem verläuft seinetwegen dort eine Autobahn anders als geplant. Die kleine Hufeisennase: Die Fledermaus behinderte den Bau einer Brücke in Dresden. Die ist seit 2013 fertig, aber gerade hat ein Gericht entschieden, dass der Bau nicht ordentlich genehmigt war.

Laura Matthäus sammelt schon seit zehn Jahren Eidechsen. "Jeder Fänger hat seine eigene Technik", sagt sie. Die kleinen Jungtiere fängt sie sogar mit der bloßen Hand. Eine Hand legt sie gewölbt über das Junge, dann holt sie es mit der anderen vorsichtig darunter hervor. "Aber nur weil eine Hand schon über der Eidechse liegt, hat man sie noch lange nicht", sagt Laura Matthäus. Oft entwischen die Tierchen wieder. Für die erwachsenen Eidechsen benutzt Laura Matthäus ihre Lasso-Angel. Auch hier haben die Fänger verschiedene Techniken, einige verwenden Nähgarn oder Bindfaden, Laura Matthäus nimmt Angelschnur. Egal welches Material: Wichtig ist, dass die Schlaufen sich leicht zuziehen lassen und genauso schnell wieder aufgehen, wenn ein Tier sich zu sehr wehrt. Schließlich soll keines verletzt werden.

Mit ihrer Angel pirscht Laura Matthäus am Gebüsch entlang. Weil sie so erfahren ist, entdeckt sie die Eidechsen auch dort, wo andere Menschen nur Gestrüpp erkennen. "Da unten, unter dem Ast, da sitzt ein Weibchen." Das erkennt sie daran, dass das Tier bräunlich ist und schwarz-weiße Augenflecken hat. Die Männchen dagegen schillern zu dieser Jahreszeit leuchtend grün, weil sie die Weibchen beeindrucken wollen.

Laura Matthäus geht in die Hocke, aber da ist das Weibchen schon verschwunden. Wahrscheinlich hat es gesehen, dass sich etwas genähert hat. "Die Stelle muss ich mir jetzt genau merken", sagt Matthäus. "Die Eidechse kommt wieder raus, wenn sie denkt, dass die Luft rein ist." Und tatsächlich: Das Tier lässt sich schon nach ein paar Minuten wieder blicken. Langsam nähert sich Laura Matthäus mit der Angel. Oft sind die Eidechsen neugierig, wenn sie die Schnur entdecken, manchmal beißen sie rein, weil sie sie für ein Beutetier halten. Dieses Mal ergreift das Weibchen nicht die Flucht, es regt sich fast gar nicht. Laura Matthäus muss nur ein bisschen zwirbeln und drehen, um die Schlaufe über seinen Kopf zu ziehen. Sie hebt die Angel hoch, die Schlinge verengt sich, und das Tier baumelt in der Luft. Gefangen – und bereit für den Umzug ins neue Zuhause.