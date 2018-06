Inhalt Seite 1 — Zuviel des Guten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am schönsten sind die Kunst- und Antiquitätenmessen. Kostbarkeiten vergangener Jahrhunderte, fein arrangiert in der schier unendlichen Abfolge von Kojen. Mal kulissengleich als kultivierte, dem Höfischen abgerungene Wohnkultur mit integrierter Prestigegarantie inszeniert, mal als Sammlerkabinett mit ausgeklügelter Lichtregie, mal als minimalistisches Ensemble. Anstrengender sind die Messen mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Bilder brennen sich ein, überlagern sich, die Blickachsen schieben Details von Rieseninstallationen vor Altbekanntes und unerhört Neues. Chaos, das zur Geist und Auge rettenden Übersprunghandlung reizt, dem hastigen Gang ins Messerestaurant. Zu einer hochkarätigen Leistungsschau gehört ganz selbstverständlich deren Qualität als Jahrmarkt der Eitelkeit. Sehr wichtige Kuratoren, Sammler und überhaupt irgendwie Entscheider treffen bei Kunstmessen aufeinander, sehen und werden gesehen.

Die Aussteller hingegen haben sich im Vorfeld des wieder einmal enorm teuren Messeauftritts herausfordernden Fragen gewidmet: Welche Käufer werden kommen? Gestalte ich meinen Auftritt originell, oder greife ich den aktuellen Trend auf? Sind meine Preise konkurrenzfähig? Soll ich dieses Werk mitnehmen, obwohl ich es schon dreimal auf Messen gezeigt habe? Oder das andere Bild, das ich es erst kürzlich ersteigert habe und jeder, der einigermaßen ernsthaft interessiert ist, den ursprünglichen Preis in den einschlägigen Datenbanken nachschauen kann?

Wer im Kunstmarkt am Ball bleiben, neue Kunden kennenlernen, sein Geschäft ausbauen will, kommt um die Messen – scheinbar – nicht umhin. Denn in die mit Geschmack und Kennerschaft eingerichteten Läden der Spezialisten, in die ambitioniert coolen Ausstellungen der Galerien kommen jenseits der Einladungen und Vernissagen nur noch die wenigsten. Allerdings türmt sich vor der Teilnahme die Hürde der Zulassung auf, über die ein Komitee entscheidet.

Eine Messe dauert zwischen drei und zehn Tagen. In dieser Zeit muss was passieren. Hat man während der Eröffnung verkaufen können oder zumindest Gespräche mit prima Abschlusspotenzial geführt, dann entspannt sich die Lage. Doch für viele kann sich dieser Weg aus dem deprimierenden Alltagsgeschäft am Ende als zwar prestigeträchtige, aber ruinöse Kostenfalle entpuppen. Als untauglicher Versuch, der sich lediglich für die Messegesellschaft rentiert hat. Das mussten gerade in der jüngeren Vergangenheit etliche und beileibe nicht die schlechtesten Händler feststellen. Die Messelandschaft hat sich nach einem langen und international spektakulären Aufwärtstrend sukzessive verändert, und es wird sich, will diese einst perfekte, inzwischen auch gefährdete Geschäftsidee nicht untergehen, einiges tun müssen.

Exemplarisch und auf höchstem Niveau bildet diesen Verlauf The European Fine Art Fair (Tefaf) in Maastricht ab. Die vor knapp dreißig Jahren aus zwei fusionierenden Veranstaltungen hervorgegangene Messe wurde rasch zur weltweit besten mit den führenden Antiquitätenhändlern, den maßgeblichen Altmeisterexperten, den wertvollsten Antiken (deren heute skandalisierte Herkunft war lange Jahre nicht sonderlich relevant, wurde zumindest elegant und eloquent umschifft) und einer strahlenden Juwelensektion. Dass Maastricht nur umständlich zu erreichen ist, wenn man nicht zu denen gehört, die mit dem Privatjet auf dem kleinen Flughafen landen, spielte keine Rolle. Alle, alle kamen. Und kauften. Mittlerweile kommen immer noch viele, aber die Verkäufe beim feinen alten Kunsthandwerk stagnieren.

Beständige Sammler von frühem Porzellan, barockem Silber und geschliffenem Glas sind alt geworden, suchen, wenn überhaupt, nur noch die ein, zwei raren, nie gesehenen Stücke, die ihren Schatz komplettieren können. Die jüngere Sammlergeneration für diese Felder wächst nur spärlich nach. Die Kategorien Prestige, Stil, Kennerschaft haben sich gewandelt. Originalität, Narrativ, Unmittelbarkeit und obskurer Charme eines Objekts zählen heute weit mehr als eher dröge kunsthistorische Zusammenhänge und der Verweis auf althergebrachtes Kulturverständnis. Ein "Preis-Leistungs-Verhältnis" erschließt sich den meisten nur bedingt. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Kunst der Alten Meister.

Die weltweit einzigartige und gern auch grausame Jury der Tefaf achtet weiterhin auf Niveau und Erscheinungsbild, der Abwärtstrend ist aber sichtlich nicht aufzuhalten. Entsprechend dem internationalen Käuferverhalten und diametral zur Abnahme der Beteiligung von namhaften Antiquitätenhändlern wuchs die Sektion der Klassischen Moderne, zeitgenössische Kunst kam hinzu.