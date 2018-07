Liebe Elisabeth Selbert,

mit Mut, Selbstvertrauen und Beharrlichkeit haben Sie und Ihre Mitstreiterinnen gegen Ihre zumeist männlichen Widersacher etwas in der Geschichte bis dahin Einmaliges geschafft. Es ist Ihnen gelungen, den für alle folgenden Frauengenerationen entscheidenden Satz im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, verabschiedet 1949, zu verankern: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." Sie haben für Ihre Überzeugung gestritten, Sie haben sich nicht durch Intrigen irremachen lassen, Sie sind kompromisslos den aufrechten Gang bis zum Ende gegangen und haben gewonnen. Sie haben das, was die Frauenbewegungen des 19. Jahrhunderts immer angestrebt hatten und was in der Weimarer Republik für kurze Zeit in die Nähe seiner Verwirklichung gerückt war, unter den Nationalsozialisten freilich zuschanden kam, auf der Verfassungsebene vollendet.

Damit haben Sie ein Zeichen gesetzt, das auch nach 67 Jahren noch von unschätzbarem Wert für uns Frauen ist. Denn Sie haben eine Diskussion in Gang gesetzt, die bis heute anhält und sich immer wieder um die Frage dreht, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Frauen und Männer die gleichen sind. Aber nicht nur das. Sie haben mit diesem Satz eine Wende im Geschlechterverhältnis eingeleitet. Und sie haben ein Bewusstsein für die Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft hervorgerufen, das bis heute fortwirkt.

Dafür bewundere ich Sie und bin Ihnen zutiefst dankbar.

Aber auch heute ist die Gleichberechtigung noch immer nicht verwirklicht. Viel zu viele Menschen im Erziehungs- und Pflegebereich, die meisten Frauen, erhalten, gemessen an ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, viel zu wenig Anerkennung – ideell wie auch materiell. Frauen sind noch immer diejenigen, die die gesellschaftlich notwendige und sinnvolle Familienarbeit verrichten und dafür häufig auf ein berufliches Weiterkommen verzichten. In Politik, Wirtschaft und Wissenschaft liegt der Anteil der Frauen noch immer weit unter dem der Männer.

Wir sind es uns selbst und denen, die nach uns kommen, aber auch Frauen wie Ihnen schuldig, diesen Weg konsequent zu Ende zu gehen. Damit es künftig wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen heißt: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt."

Ihre Malu Dreyer

Malu Dreyer, 55, ist Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Mitglied der SPD.