Der Prozess gegen Gina-Lisa Lohfink hat zu seltsamen Allianzen geführt: Feministinnen verbündeten sich mit einer Frau, die als buchbares Partygirl mit Silikonbrüsten und aufgespritzten Lippen all das verkörpert, was sie ablehnen. Die Kameras von Boulevard- und Nachrichtenmagazinen stehen dicht beisammen vor dem Gerichtssaal. Und zwei Männer, die einander nicht kannten, sind bei einer Tasse Kaffee zu Freunden geworden: Sebastian C., der von Lohfink der Vergewaltigung bezichtigt wird, und Yüksel D., ihr Ex-Freund. Sie teilen eine Erfahrung: Sie hatten Sex mit Lohfink und haben diesen Sex gefilmt. Yüksels Video aus dem Jahr 2008 hat ihm den Erotic Line Award als besten Amateur-Nachwuchs und den Spitznamen Socken-Yüksel beschert, weil er beim Geschlechtsakt die Socken anbehalten hatte. Sebastian C.s Video aus dem Jahr 2012 hat ihm einen Strafbefehl wegen unerlaubter Verbreitung von Bild- und Tonaufnahmen eingebracht – und einen Vergewaltigungsvorwurf.

Am Montag nun sitzen die neuen Freunde Sebastian C. und Yüksel D. einträchtig im Gerichtsflur vor Saal B129. "Wenn du bei Saturn reinkommst, steht da ein lebensgroßer Pappaufsteller von mir", sagt Sebastian C. Es geht um einen Song, den sie gemeinsam aufgenommen haben. Der Titel: Sein Leben. Der Inhalt: die Erlebnisse mit Gina-Lisa Lohfink. Sie sind gekommen, um als Zuschauer den Prozess zu verfolgen – vor allem aber, um die vielen Mikrofone für sich zu nutzen. Als ein Reporter von RTL Exclusiv hereinkommt, geht Sebastian C. auf ihn zu, klopft ihm auf die Schulter: "Na, wie geht’s?" Man kennt sich halt.

In solchen Szenen spiegelt sich der Wahnsinn dieses Prozesses: Er ist Bühne für Großrauskommenwoller, Kampfplatz für Feministinnen, Plattform für Imagekorrekturen, Symbol für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts – alles zugleich.

Im Wust der Interessen und Inszenierungen ist nahezu untergegangen, dass es in diesem Prozess nicht um Vergewaltigung ging, sondern um die Frage, ob Gina-Lisa Lohfink lügt. Bereits vor zwei Jahren war die Staatsanwaltschaft nach umfangreichen Ermittlungen zum Ergebnis gelangt, dass Lohfink – entgegen ihrer Behauptung – mit Sebastian C. und dessen Bekanntem Pardis F. einvernehmlichen Sex hatte. Das Einzige, was in jener Nacht vom 2. auf den 3. Juni 2012 nachweislich gegen ihren Willen geschehen sei, waren Handyaufnahmen, die beide Männer während des Aktes in Sebastian C.s Wohnung von ihr machten und die ins Internet gelangten. Das Amtsgericht erließ einen Strafbefehl gegen Lohfink wegen falscher Beschuldigung. Weil Lohfink den nicht akzeptierte, kam es zum Hauptverfahren, in dem sie am Montag nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt worden ist.

Gut möglich, dass dieses Verfahren tatsächliche Opfer sexueller Gewalt künftig abschreckt, Anzeige zu erstatten. Das liegt jedoch nicht am Gericht, sondern an Gina-Lisa Lohfink und ihren Anwälten, die diesen Prozess zu einem Spektakel herabgewürdigt haben: Mit Tränen und Zusammenbrüchen hat Lohfink ihr angeblich erlittenes Leid zur Schau gestellt, hat sich als Galionsfigur der Vergewaltigten und Missbrauchten inszeniert. Mal kündigte sie an, eine Stiftung für misshandelte Frauen zu gründen, mal lud sie Bundesjustizminister Heiko Maas öffentlichkeitswirksam zum Prozess ein. Vor dem Gerichtsgebäude hielt sie Ansprachen vor Aktivistinnen der "Nein ist Nein"-Bewegung, die gekommen waren, sie zu unterstützen. "Ich kämpfe für alle Frauen", sagte Lohfink immer wieder. Dieser Satz ist anmaßend und übergriffig. Und zugleich genau das, was ihr Publikum hören wollte, für diesen Satz wurde sie beklatscht und umarmt.

"Es ist der Fall, der zur Änderung des Sexualstrafrechts geführt hat", sagt Lohfinks Verteidiger Burkhard Benecken in seinem Schlussplädoyer. Die Reform sei ein "riesengroßer Erfolg" von Gina-Lisa. Und für den habe sie "viel über sich ergehen lassen". Eine Frau, die zwei Männer fälschlich der Vergewaltigung bezichtigt, zur Märtyrerin zu stilisieren – dreister geht es nicht. Doch nicht nur Benecken malt an Lohfinks Bild einer selbstlosen, tapferen Frau, auch die angerückten Aktivisten sehen genau das in ihr. Als die Richterin den Schuldspruch verkündet, wird sie ausgebuht. "Wir sind nach wie vor überzeugt, dass Frau Lohfink unschuldig ist", werden die Unterstützer später unter dem Hashtag #TeamGinaLisa twittern. Was bleibt ihnen auch übrig? Schließlich fügt ein angebliches Opfer, das soeben als Täterin verurteilt worden ist, der ganzen "Nein ist Nein"-Kampagne schweren Schaden zu.

Dass Lohfinks Darstellung – wie der Prozess überdeutlich macht – voller Widersprüche ist, lassen die Aktivisten nicht gelten. So hat Lohfink etwa erzählt, bei einer Frauenärztin gewesen zu sein, die beim Anblick ihrer "Wunden" aus jener Nacht "geschockt" gewesen sei. Ein Attest haben Lohfinks Anwälte allerdings erst am allerletzten Prozesstag vorgelegt, vier Jahre nach dem Geschehen. Darin steht: keine frischen oder älteren Hämatome, keine Kratzspuren, keine Verletzungen. Auch das ist den Aktivisten egal. Ebenso wenig spielt es für sie eine Rolle, dass Lohfinks Anwalt selbst, alles wofür seine Mandantin gekämpft und gelitten haben will, zur Farce werden lässt: Gina-Lisa Lohfink habe nie eine Vergewaltigung behauptet, sagt er in seinem Plädoyer. Wie bitte? War Lohfinks Fall eben noch der Anlass für die Verschärfung des Sexualstrafrechts, soll er jetzt mit einer Vergewaltigung gar nichts zu tun haben? Ein Hohn gegenüber all denen, die Gina-Lisa Lohfink geglaubt haben. Und andererseits: Welche Ignoranz müssen all jene aufbringen, die es immer noch tun.

Was aber hat dazu geführt, dass eine Nacht vor vier Jahren, in der eine Frau und zwei Männer Sex hatten, für Feministinnen, Politikerinnen und Kommentatoren zur Projektionsfläche für das deutsche Sexualstrafrecht wurde?

Am Anfang steht eine 28-sekündige Videosequenz, die im Internet kursiert. Darin ist zu sehen, wie Gina-Lisa Lohfink Geschlechtsverkehr mit Pardis F. hat. Sie wirkt apathisch, ihre Stimme ist lallend. "Hört auf", sagt sie. Die Staatsanwältin schöpfte aus dieser Szene den Anfangsverdacht einer Vergewaltigung. Bei den Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass die 28 Sekunden nur der Beginn einer mehr als zweiminütigen Aufnahme sind, in der es nicht um den Sex geht, sondern um Filmaufnahmen. "Macht weg", sagt Lohfink zu Sebastian C., der mit dem Handy filmt, wie sie Geschlechtsverkehr mit Pardis F. hat. Sie diskutiert mit dem Filmenden, spricht nur zu ihm und nicht zu dem, der auf ihr liegt. Am Schluss ist eine winkende und lächelnde Gina-Lisa zu sehen. Im Internet aber dominierten bloß die 28 Sekunden, nur ein kleiner Ausschnitt von insgesamt elf Videos.

Mit Beginn des Lohfink-Prozesses im Juni wird diese Sequenz zum Klickhit – und, so zynisch es klingt, zum Werbefilm für die Befürworter eines schärferen Sexualstrafrechts. Die Debatte ist zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange, seit der Silvesternacht von Köln hat selbst die Union das Thema für sich entdeckt.

Gina-Lisa Lohfink, die schon Monate zuvor nebst Anwalt im Sat.1-Frühstücksfernsehen gesessen und ihre Geschichte erzählt hatte – allerdings ohne allzu große öffentliche Resonanz –, erfährt plötzlich ungeahnte Aufmerksamkeit und Unterstützung. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig springt auf und erklärt, ein "Hört auf" sei deutlich. Sie fordert eine Reform, damit endlich die "sexuelle Selbstbestimmung voraussetzungslos geschützt wird". Der Fall Lohfink war wie gemacht für Schwesigs politisches Projekt – der Urteilsspruch ist es weniger. Den will man im Ministerium nun auch nicht kommentieren. "Die Reform des Sexualstrafrechts war richtig" ist alles, was die Sprecherin sagt.

Zu Ende ist das Spektakel um Gina-Lisa Lohfink nicht. Sie will in Berufung gehen. Und schon hat sie neue prominente Unterstützer. Alice Schwarzer natürlich, die das Urteil einen "Skandal" nennt. Es sei unübersehbar, "dass die beiden Männer extrem verächtlich und brutal mit der Frau umgegangen sind". Das haben die Richterin, die Staatsanwältin und die Kriminalbeamtin niemals bestritten. Letztere sagte über die Videoaufnahmen: Würdevoll sei der Umgang nicht gewesen, Frau Lohfink habe viel mit sich machen lassen. "Man möchte sich selbst nicht so sehen."

Vermutlich wollte Gina-Lisa Lohfink das auch nicht. Vielleicht hat sie gelogen, um solche Bilder von sich überhaupt ertragen zu können. Bilder, die gegen ihren Willen an die Öffentlichkeit gelangten. Pardis F. und Sebastian C. haben sich niederträchtig und schäbig verhalten – bloß Vergewaltiger sind sie nicht.

Die beiden Männer haben Gina-Lisa Lohfink benutzt und sind dann von ihr benutzt worden. Nutzen davon – den haben andere.

Korrekturhinweis: In der Printversion war ein Name falsch genannt. Der Exfreund von Gina-Lisa Lohfink heißt Yüksel D. Wir haben das online berichtigt. Die Redaktion