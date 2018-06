Der Mensch verliert nicht gern. Besonders ungern verlor der kürzlich verstorbene Viktor Kortschnoi, der in seinem absoluten Siegeswillen sogar zweimal beim Simultanspiel auf Kuba Che Guevara besiegte, obwohl man ihm jeweils ein diplomatisches Remis nahelegte. Doch eine Niederlage hatte er, wie er mir sagte, entgegen dem Augenschein genossen – jene gegen eine Kuh. In einem Werbespot für Schweizer Milch windet er sich in hoher Zeitnot verzweifelt, das Entsetzen ist ihm ins Gesicht geschrieben – rien ne va plus! Hals über Kopf flieht er den Ort der Schmach, während seine Gegnerin, die Kuh Lovely, in bester Kuhart gelassen ihren Triumph genießt und es dem dreimaligen Vizeweltmeister höhnisch nachschallt: "Milch wirkt Wunder – jeden Tag!"

Doch nicht nur Kühe können Schachmeistern gefährlich werden. Bei Familientagen in Bamberg wurde Prof. Peter Krauseneck einzügig matt gesetzt – von einem Esel! Der Fränkische Tag spottete denn auch, dass beim angeblichen Spiel der Könige jeder Esel mithalten könne. Dem zerknirschten Professor jedenfalls entschlüpfte nur noch: "Ich bin doch ein alter Esel!"

Der Augenzeuge Erwin Ortlauf übermittelte mir die Stellung dieses historischen "Bamberger Eselsmatts":

Auf wie viele Arten hätte der zerstreute Professor als Weißer am Zug einzügig matt setzen können, und nach welchem Riesen-(Esels-)Bock erlitt er selbst ein einzügiges "Esels-Gegenmatt"?

Lösung aus Nr. 35:

Wie setzte Schwarz in 5 Zügen matt?

Mit 1...Dc1+ 2.Kb3 Sc5+ 3.Kb4 Txa4+! (natürlich gewann auch das schnöde 3...Db1+ 4.Kc3 Db3+ 5.Kd2 Dxf3) 4.Txa4 Db2+ 5.Db3 Sd3 matt. Verführerisch, aber schlechter war 1...Txa4+ 2.Kxa4 Dxa2+ 3.Sa3 Sc5+ 4.Kb5! Db2+ 5.Sb4