In einigen asiatischen Restaurants in Hamburg zahlt man jetzt einen Aufpreis für Speisen, die man nicht aufgegessen hat. Man kann auch nur fünf Gerichte gleichzeitig ordern, und 15 Minuten müssen zwischen den Bestellungen liegen. Die Lokale wollen die Kundschaft zum korrekten Konsum erziehen, es wird schließlich sehr viel weggeworfen.

Schmeckt das nicht nach schwarzer Pädagogik? Was ist, wenn man irren Hunger und die Frühlingsröllchen weggeschrotet hat? Dann bekommt man eine Verdauungspause verordnet. Oder wenn man das Falsche wählt: "Ach, dieses crazy Zeug, von dem keiner weiß, was es sein soll, das bestell ich einfach noch dazu." Am Ende würgt man das Schlangenparfait herunter, aufgrund des schlechten Gewissens.

Und das Auf-dicke-Hose-Machen, diese Grundtechnik der kapitalistischen Selbstdarstellung? "Klar, honey, einmal die Sushi-Kollektion komplett und dazu ein halbes Dutzend Shiitake-Burger, die mit der scharfen Sauce!" Solche Posen haben sich nun erledigt.

Was kommt als Nächstes? Im Stehen essen, ist besser für den Rücken. Draußen essen, Sie sind eh zu viel am Schreibtisch. Gar nichts essen, Sie waren heute ja schon beim Brunch. Was für Aussichten. Schluck.