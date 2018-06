Weniges ist quälender als ein kranker Hund, jedenfalls ein ernsthaft kranker Hund. Wie er guckt! Und sich mühsam schnaufend bettet, womöglich wider alle Gewohnheit unter einem bergenden Tisch, weil das angestammte Bettchen zu exponiert, vielleicht auch zu weich ist für die Härte des Leidens. Und wie wir dieses ganz in sich gekehrte, aufs Dulden und Aushalten konzentrierte Bündel noch dazu immer wieder aus seinem Versteck zerren, bitteren Pillen, stinkenden Salben, bösen Spritzen, am Ende einer Tierklinik aussetzen müssen. Das ist hart, sehr hart. Denn was in unserer Perspektive seiner Heilung dient, kommt in seiner Perspektive nur als weitere Zumutung zur Krankheit hinzu.

Aber umgekehrt ist weniges beglückender als ein mäßig kranker Hund. Ein Schnupfen, eine wunde Pfote, aus der ein Splitter oder die Kastanienschale schon entfernt wurden, das ist die reine Wonne, ein wahres Fest. Ein solcher nur leicht kranker Hund verkriecht sich nicht. Er steigt im Gegenteil, obwohl es mit der Pfote eigentlich nicht gehen dürfte, recht hurtig mit zu uns auf das verbotene Sofa. Er schmiegt sich an, er drängt sich mit einem Maximum an Fellfläche an unseren Körper und zeigt noch einmal die Pfote, damit wir sie nicht vergessen oder leichtfertig schon für geheilt halten. Mit leichtem Zittern hängt die Pfote für einen theatralischen Moment in der Luft, um wenig später dann doch recht routiniert untergeschlagen zu werden.

Ein leicht kranker Hund ist ein glücklicher Hund. Er bekommt im Übermaß, wonach es ihn sowieso vordringlich verlangt: Aufmerksamkeit, die kostbarste Ressource unserer Welt. Übrigens liegt darin auch ein Irrtum beschlossen, der die Anhänger der Homöopathie betrifft. Um sich gegen die Schulmedizin zu verteidigen, die an das Wunder der Globuli nicht glauben will, weil die Wirkung naturwissenschaftlich (noch) nicht erklärbar ist, verweisen die Homöopathen ja gerne auf Heilungserfolge bei Tieren. Tiere, so sagen sie, könnten sich nichts einbilden und seien insofern vor den Placeboeffekten des Aberglaubens gefeit. Das ist allerdings grob unpsychologisch gedacht; höchstens wäre es für Wildtiere plausibel. Unsere Haustiere hingegen hängen sehr wohl einem Aberglauben an, nämlich dem Aberglauben an die unbegrenzte Macht ihrer Menschen. Sie trauen uns ohne Weiteres zu, allein mit ein paar schwach süßen Kügelchen alles zum Guten zu wenden.

Und selbst wenn besagter Hund nach gründlicher Prüfung der Zauberperlen durch Zunge und Zähne zu dem Ergebnis käme, da könne doch im Ernst nichts dran sein, wird er sich durch die liebevolle Verabreichung getröstet und aufgehoben fühlen. Das bloße Traktieren hat in diesem Fall eine Heilwirkung. Es ist noch nicht einmal eine Placebowirkung im engeren Sinne, es ist eine wirkliche Stärkung und Ertüchtigung von Leib und Seele, die der Hund schon verspürt, wenn wir nur seine Pfote umdrehen und erklären, da sei jetzt nichts mehr Böses oder jedenfalls alles auf einem guten Weg. Mein legendärer Boxer Carl (der treuherzige Rassist und notorische Verbeller aller Bartträger und Burkaträgerinnen) pflegte mir die Pfote schon anklagend zu zeigen, wenn er sich nur eine Buchecker eingetreten hatte, die er sich mühelos selbst hätte entfernen können. Ich sollte es aber machen, denn nichts war schöner, als wenn ich an ihm sachkundig für die Wiederherstellung der guten Ordnung sorgte.

So viel zum unverbildeten Charakter der Tiere. In Wahrheit lechzen sie nach Zuwendung wie alle Geschöpfe und nehmen für eine Liebesgeste jede Heuchelei in Kauf.