DIE ZEIT: Herr Akkanat, der Deutsche Akademische Austauschdienst, der DAAD, hatte sich nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei und den folgenden Tausenden von Suspendierungen besorgt über die akademische Freiheit in der Türkei geäußert. Diese Reaktion hat Sie enttäuscht, so schreiben Sie es in einem offenen Brief. Wieso?

Halil Akkanat: Dass unsere deutschen Freunde sich ausschließlich um die akademische Freiheit sorgen, hat mich traurig gemacht. Schließlich sind beim Putschversuch etwa 250 Menschen gestorben und mehrere Tausend wurden verletzt. Angesichts dieser Lage erwartet man doch von Partnern und Freunden, mit denen man täglich zusammenarbeitet, dass sie sich nach einem erkundigen. Ob alle am Leben sind, ob es allen gut geht: den Akademikern, den Menschen in der Verwaltung – und vor allem den Studenten. Das ist aber nicht passiert.

ZEIT: In Ihrem Brief betonen Sie, dass die Maßnahmen, die von der Regierung durchgeführt werden, nötig seien, um die Gefahr für den türkischen Staat abzuwenden. Glauben Sie, dass Lehrer, Dekane, Professoren hinter dem Putsch stecken?

Akkanat: Um das beurteilen zu können, müssen wir die Ermittlungen abwarten. Die meisten Leute wurden suspendiert, nicht entlassen. Nun läuft die Beweisaufnahme für ein rechtsstaatliches Verfahren. Wer nichts mit dem Putsch zu tun hatte, wird danach wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren.

ZEIT: Zehntausende Leute zu suspendieren und sich dann auf die Suche nach Beweisen zu machen, empfinden Sie als rechtsstaatliches Verfahren?

Akkanat: Zwischen der Gruppierung, die hinter dem Putsch steckt, und der Regierung hat es in den letzten Jahren immer wieder Spannungen gegeben. Es ist also Material vorhanden, auf dem die Regierung nun aufbauen kann.

Halil Akkanat 50, leitet die Türkisch-Deutsche Uni in Istanbul. Sie wird von beiden Staaten gemeinsam finanziert.

ZEIT: Von außen wirkt es, als wolle Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan alle unliebsamen Kritiker kurzerhand aus dem Weg räumen. Können Sie diese Sorgen nicht nachvollziehen?

Akkanat: Unsere europäischen Freunde verstehen nicht, welches Trauma wir erlitten haben. Wir wurden von unseren eigenen Brüdern angegriffen. Es wurde auf Zivilisten geschossen. Akademiker, nicht Militärs, standen vermutlich an der Spitze der Bewegung. Das türkische Volk hat den Menschen, die zu Putschisten wurden, vertraut. Sie saßen ja in allen staatlichen Institutionen. Dieses schreckliche Netzwerk ist riesig.

ZEIT: Gab es an Ihrer Uni Suspendierungen?

Akkanat: Zwei Akademiker und sieben Leute aus der Verwaltung wurden verdächtigt, dass sie Gülenisten sind. Bei den Akademikern wurden dafür aber keine Beweise gefunden, sie arbeiten weiter. Auch bei den Verwaltungsangestellten wird es voraussichtlich keine Folgen haben.

ZEIT: Wissenschaftler, die den Putsch verurteilen, aber nicht mit der Politik der AKP übereinstimmen, äußern sich nur noch anonym, aus Angst vor Entlassung oder anderen Repressionen. Wie beurteilen Sie die Situation für Erdoğans Kritiker?

Akkanat: In einem demokratischen Staat ist Kritik kein Grund für eine Entlassung. Solange die Grenze zur Beleidigung nicht übertreten wird.

ZEIT: Das sehen viele Wissenschaftler anders, sie beklagen Willkür.

Akkanat: Durch den Putsch ist ein großes Misstrauen entstanden, die Menschen haben ihr Vertrauen ineinander verloren. Die, die sich nun anonym an ausländische Medien wenden, wollen die Türkei nur schlechtmachen. Der Schluss liegt nahe, dass auch sie Gülenisten sind. Zum terroristischen Netzwerk gehören auch Rektoren und Professoren, das darf man nicht vergessen.

ZEIT: Sind jetzt etwa alle, die gegen Erdoğan sind oder mal eine Gülen-Schule besucht haben, potenzielle Terroristen?

Akkanat: Das ist natürlich nicht der Fall. Dann müsste die Hälfte des Landes im Knast sitzen.

ZEIT: Die Türkisch-Deutsche Universität wird vom türkischen und vom deutschen Staat finanziert. Beeinflusst das angeschlagene politische Verhältnis beider Länder auch Ihre Uni?

Akkanat: Natürlich. Die Vorbereitungen für das nächste Semester laufen aber weiter. Wir arbeiten eng mit Institutionen wie dem DAAD zusammen, trotz der Unstimmigkeiten. Allerdings haben einige deutsche Wissenschaftler, die im nächsten Semester zu uns kommen sollten, wieder abgesagt. Zum Glück konnten wir Ersatz finden. Die Beziehungen werden jetzt nicht einfach abgebrochen.