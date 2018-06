Inhalt Seite 1 — Ein kleiner Mittelständler legte fast den Weltkonzern VW lahm. Wer hat hier wen erpresst? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zumindest das große Ganze haben die Kontrahenten nie aus den Augen verloren. Als sich die VW-Manager mit Vertretern des kleinen Zulieferers ES Autoguss in einem Besprechungsraum des Wolfsburger Hotels Ritz-Carlton treffen, können sie von diesem war room direkt auf die 125 Meter hohen Türme des Heizkraftwerks blicken, das das nahe gelegene VW-Werk mit Energie versorgt. 20 Stunden diskutieren die zerstrittenen Partner miteinander. Immer wieder unterbrechen die Parteien die Verhandlungen, um sich zu beraten. Um neun Uhr früh am Dienstag kommt dann der Durchbruch, und gemeinsam teilen die Unternehmen wenig später mit: "In den Verhandlungen zwischen Volkswagen (...) und den (...) Lieferanten Car Trim GmbH sowie ES Automobilguss wurde eine Einigung erzielt."

Am Abend war dann klar, dass beide Seiten Zugeständnisse gemacht hatten. Beide verzichteten auf Schadensersatzansprüche, zudem wird eine Vertragsstrafe in Millionenhöhe fällig, sollten die Unternehmen VW künftig nicht beliefern.

Die erste Stellungnahme ist nur fünf Zeilen lang und sagt nichts aus über die wahre Brisanz dieses Konflikts. Oberflächlich ging es darum, ob ein vergleichsweise kleiner Zulieferer mit wenigen Beschäftigten einen Weltkonzern lahmlegen darf, indem er sich weigert, Getriebeteile (ES Automobilguss) und Sitzbezüge (Car Trim) zu liefern. Die nächste Eskalationsstufe war erreicht, als Volkswagen daraufhin fast 30.000 Mitarbeiter aus seiner Belegschaft in Kurzarbeit schicken wollte, nur weil es mit einem Lieferanten um Preise stritt und der nicht klein beigab. Dass es ganz so weit dann doch nicht kam, lag wohl auch daran, dass Politiker mehrerer Parteien das Vorgehen von Volkswagen kritisierten.

Zwei Fragen aber bleiben: Warum diese Eskalation? Und wieso erwischt es ausgerechnet Volkswagen?

Es sieht so aus, als hätten die Lieferanten Volkswagen in eine ungewohnte Lage gebracht: Dem Konzern steht kein in Abhängigkeit ergebener Mini-Mittelständler gegenüber, sondern eine verschachtelte Firmengruppe, die sich unter dem Namen Prevent bündelt (siehe Text unten) . Dass diese Gruppe den Konflikt nicht scheut, hat ein Vorspiel. In Brasilien liefert Prevents Tochterfirma Keiper seit dem Frühsommer nur noch unregelmäßig Autositze an VW. Aus diesem Grund sollen dort etwa 100.000 Fahrzeuge weniger gebaut worden sein als geplant.

In Deutschland wiederum entzog Volkswagen Car Trim einen Entwicklungsauftrag für Autositzbezüge in Millionenhöhe. Angeblich stimmte die Leistung nicht. Doch anstatt klein beizugeben, forderte Car Trim viel Geld und trat die Forderung an die verbundene ES Automobilguss ab – und die stoppte die Auslieferung von Getriebeteilen, die für den Golf dringend gebraucht wurden. Seither fühlte sich Volkswagen erpresst. Und angesichts der Abhängigkeit war da auch was dran.

Bisher war der Konzern anderes von seinen Zulieferern gewohnt. Sie gehorchten und lieferten. Seit VW im Jahr 1993 den Spanier José Ignacio López nach Wolfsburg lockte, gilt dieses Gesetz: "Gibt’s Probleme, quetschen wir Lieferanten aus, das hat der García von López gelernt", sagt jemand, der beide kennt.

"Der García" heißt mit vollständigem Namen Francisco Javier García Sanz und ist López’ Nachfolger und treuer Weggefährte. Auch Sanz ist gebürtiger Spanier und seinerzeit zusammen mit López von Chrysler nach Wolfsburg gekommen. Wenn Einkaufschef Sanz in einem Rundbrief an seine Geschäftspartner schreibt, dass er auf sie zählt, ist das meist ein Aufruf zum Sparen.

Ende Juni war es wieder so weit. Gerade erst hatte Konzernchef Matthias Müller die Strategie bis 2025 verkündet, da schrieb Sanz, wie er sich die Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern künftig vorstelle: "Wir" müssen "bei Investitionsausgaben (...) sowie Verwaltungs- und Beschaffungskosten deutlich effizienter werden". Unter "wir" scheint Sanz allerdings meistens "ihr" zu verstehen. Viele Zulieferer hatten zu diesem Zeitpunkt schon zugesichert, dass sie Jahr für Jahr um mindestens drei Prozent effizienter werden würden. Das sollte nun nicht mehr genug sein?

Anfang August wollten VW-Manager den Zulieferer ES Automobilguss besuchen. Was das bedeutet, erleben Zulieferer immer wieder. Cost estimator heißen die Leute, die Volkswagen zu seinen Vertragspartnern schickt: Kostenschätzer. Die gingen dort regelmäßig zur Sache, erzählt ein Insider, der zwar nicht bei ES Automobilguss dabei war, das grundsätzliche Vorgehen aber anhand anderer Beispiele beschreiben kann. "Die von VW entsandten Mitarbeiter durchkämmen die Hallen der Zulieferer und notieren alles: Bürogröße, Personalstärke, Maschinenbestand." Dann folge Tabula rasa: "Die VW-Leute ermitteln die optimale Betriebsgröße. Sind die Büros zu groß, muss der Zulieferer verkleinern, sind zu viele Leute beschäftigt, soll er sie rausschmeißen." Ein Sprecher des VW-Konzerns hält diese Darstellung für übertrieben. VW-Mitarbeiter würden ihren Partnern helfen, die "Effizienzpotenziale zu heben". Der Sprecher sagt: "Letztendlich obliegt es dem Lieferanten, wie er produziert."