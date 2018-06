Die beiden Zulieferer Car Trim aus Plauen und ES Automobilguss verbindet mehr als nur ihr gemeinsamer Großkunde Volkswagen. Die genauen Strukturen hinter den beiden Unternehmen bleiben zwar unübersichtlich. Letztlich aber deuten alle Hinweise nach Bosnien und Herzegowina.

Öffentlich möchte sich keines der Unternehmen äußern. ES Automobilguss gibt lediglich an, zur Prevent-Gruppe zu gehören. Deren Internetseite enthält eine deutsche Telefonnummer, die aber zur Prevent DEV GmbH in Wolfsburg gehört. Dort bestreitet man jede Verbindung zu Car Trim oder ES Automobilguss und verweist wieder auf die Prevent-Gruppe. Die wiederum wird von einer niederländischen Holding namens Eastern Horizon kontrolliert. Eastern Horizon wiederum kaufte Ende vergangenen Jahres ES Automobilguss, wie aus einer Mitteilung der Anwaltskanzlei Reed Smith hervorgeht. Dort heißt es auch: "Die Prevent-Gruppe ist ein global agierendes Unternehmen, dessen Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Automobilindustrie liegt." Auch bei Car Trim führen die Spuren zu Prevent. An Car Trim ist die Parramatta Capital Holding beteiligt, die unter der gleichen Postadresse wie die Prevent-Gruppe beziehungsweise die Prevent DEV zu finden ist: Hannoversche Straße 2 c in Wolfsburg.

Prevent ist seit 1999 in Bosnien und Herzegowina aktiv. Durch Übernahmen ist die Gruppe auf über 15.000 Mitarbeiter gewachsen, knapp die Hälfte davon in Bosnien und Herzegowina. Der Selbstdarstellung zufolge ist Prevent "mit mehr als 30 weltweiten Standorten" aktiv. Und das auch im Möbel- und Bootsbau sowie im Bekleidungsgeschäft. Als Referenzen gibt Prevent bekannte Modelabel wie Pierre Cardin und Eduard Dressler an.

Im Zusammenhang mit Unternehmen der Gruppe tauchen immer wieder die Namen Nijaz, Kenan und Damir Hastor auf. "Die Hastors gehören zu den reichsten Unternehmerfamilien in Bosnien und Herzegowina", sagt eine Expertin für die Wirtschaft des Landes. Die Familie sei sehr zurückhaltend, ihre Prevent-Gruppe ein wichtiger Arbeitgeber. Patriarch Nijaz Hastor, heute wohl über 60, soll vor dem Bosnienkrieg in einem Automobilwerk bei Sarajevo Karriere gemacht haben, in dem auch VW-Modelle gefertigt wurden. Nach dem Krieg soll er seine Kontakte erfolgreich genutzt haben, um selbst Zulieferbetriebe auf- und auszubauen. Er wird als Ingenieur, aber auch als Diplom-Ökonom bezeichnet. Der 36-jährige Kenan und der ein Jahr jüngere Damir Hastor, beide Wirtschaftswissenschaftler, sind seine Söhne. An ein Mitglied der verschwiegenen Familie heranzukommen sei aussichtslos, heißt es aus dem Umfeld eines ihrer Unternehmen. Sie sollen sich oft in Wolfsburg aufhalten.