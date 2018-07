"Liebe Lore, ..."

Wer schreibt?

Hubert Fichte (1935–1986), der als Schriftsteller und Ethnograf mit großem Ernst die Ränder der Gesellschaft erforschte. Im Roman Die Palette erzählte Fichte von einer Kellerkneipe am Gänsemarkt, in der Arbeiter und junge Künstler tranken. Für die Interviews aus dem Palais d’Amour befragte er Stricher und Huren. Später wandte er sich der afrikanisch-amerikanischen Kultur zu, forschte zu religiösen Kulten und zur Behandlung psychisch Kranker.

Wer schreibt zurück?

Adressatin der Fichte-Briefe ist die Fotografin Leonore Mau (1916–2013). Ihre Antworten sind nicht erhalten.

Warum schreiben sie sich?

Fichte war 15, als er die 20 Jahre ältere Leonore Mau kennenlernte. Er war bekennender Homosexueller, sie war verheiratet – trotzdem begann bald darauf eine Liebesbeziehung, die bis zu Fichtes Tod anhielt. Fichte und Mau lebten und arbeiteten gemeinsam. Die Briefe schickten sie einander, wenn sie getrennt waren, etwa weil Fichte im Winter Hamburg verließ, um in Nordafrika an neuen Büchern zu schreiben.

Worüber schreiben sie?

In Fichtes Briefen geht es oft um seine Sehnsucht. Und um Arbeit. Manchmal auch um Sex, den er mit anderen hat (und Leonore Mau dasselbe wünscht). Zwischendurch berichtet er von den Sahara-Winden in Tunesien, von schamanischen Festen und von weißen Kuppeldächern in lachsrosa Licht.

Wer wird erwähnt?

Günter Grass, Fritz J. Raddatz

Ein Satz über Hamburg:

"Ich glaube, in Hamburg ist die ganze Luft und alles, was wir essen, vergiftet. [...] Ich beschwöre Dich: Fahre ein paar Wochen irgendwohin, wo es schon Sonne gibt und bessere Luft und unverdorbenes Essen. Also Côte d’Azur, noch besser: Portugal", undatiert, vermutlich im Februar 1981.

Ein Satz übers Schreiben:

"Ich denke oft an Dich – wenn meine hölzernen Worte – ich bin nicht begabt für Liebesbriefe – davon auch nur wenig verraten", Poststempel: Taninges, Frankreich, 22. Januar 1962.

Grußformel:

Je nach Tagesform schließt Fichte mit "Tschüs" und "Tschau", mit "In Liebe" oder "Si tu étais la je te le foutrais dedans", was der Herausgeber der Briefe übersetzt mit: "Wenn Du da wärst, würde ich ihn Dir reinstecken".

Bedeutung für die Nachwelt:

Hubert Fichte hatte verfügt, dass seine privaten Aufzeichnungen vernichtet werden. Der Fund des Briefwechsels im Nachlass von Leonore Mau ist deshalb eine kleine Sensation. Durch die Kommentierung des Germanisten Peter Braun entsteht die Biografie eines Paares, das gemeinsam lebte, arbeitete und sich ohne Exklusivitätsansprüche liebte.