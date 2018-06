Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Wählen ist kein Kinderspiel. Sondern ein hartes Geschäft, bei dem die dämlichen Kinkerlitzchen der Mediengesellschaft nichts verloren haben. Zu einer erfolgreichen Wahl bedarf es des heiligen Ernstes des verantwortungsbewussten Demokraten. Weil es an dieser staatsbürgerlichen Tugend in Österreich aber offensichtlich mangelt, hat das Innenministerium nun einen 49 Seiten langen Leitfaden zusammengestellt, der die demokratische Willensfindung minutiös regelt. Selbst die Hohepriester vom Höchstgericht müssen konzedieren: Jetzt ist Wählen eindeutig deppensicher geworden. Unter anderem sieht das neue Regulativ vor, dass Journalisten vom Wahlvorgang fernzuhalten sind. Reporter in freier Wildbahn, und unter ihnen vor allem die Bildberichterstatter, sind ja hauptsächlich dafür verantwortlich gewesen, dass es zu Ungereimtheiten gekommen ist. Denn die Fotografie eines Kandidaten an der Urne kann den entscheidenden Ausschlag für den späteren Wahlsieg geben: Erst klick!, dann Präsident. Der politikwissenschaftliche Fachausdruck dafür heißt Fotokratie. In der Fotokratie gibt es seltsame Phänomene. Etwa liederliches, vazierendes Wahlvolk, das glaubt, per Wahlkarte wählen zu müssen. Damit ist jetzt Schluss, denn es muss begründet werden, warum man am Wahltag das zugeteilte Abstimmungslokal meidet. Derzeit zwar noch ohne speziellen Psychotest und ohne Unterschrift des Erziehungsberechtigten, aber das kann wohl nur eine Frage der Zeit sein. Wer am Wahltermin fern der Heimat weilt, sollte nicht den gleichen Stimmwert haben wie die Zurückgebliebenen. Vorschlag: Zwei Wahlkartenstimmen sind so viel wert wie eine persönlich abgegebene. Die aber nicht mehr persönlich eingeworfen werden darf. Das gibt Punkteabzug. Wer glaubt, er dürfe seinen Wahlzettel selbst durch den Schlitz der Urne gleiten lassen, muss bei der nächsten Wahlrunde einmal aussetzen. Die Mensch-ärgere-dich-nicht-Wahlregeln werden noch weiter ausgebaut. Wer etwa seiner Putzfrau sein Wahlgeheimnis mitteilt, muss zwei Runden aussetzen. Und wer seiner Putzfrau sein Wahlgeheimnis verrät und sich dabei von einem Journalisten fotografieren lässt, darf überhaupt nie mehr mitspielen. So läuft das in der Fotokratie.