Demokratie dürfe nicht so weit gehen, "dass in der Familie darüber abgestimmt wird, wer der Vater ist". Dieser Satz stammt von einem Mann, der unehelich geboren wurde, seinen Vater nie kennenlernte und später schöne Dinge über die Demokratie gesagt hat. Sein Name: Willy Brandt. In diesem Sinne wagt Bundesjustizminister Heiko Maas also durchaus Demokratie, wenn er Mütter von sogenannten Kuckuckskindern gesetzlich verpflichten will, den biologischen Vater zu benennen. Bei dem geplanten Gesetz geht es um die Unterhaltskosten: Diese soll der Scheinvater vom biologischen Erzeuger für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren zurückerstattet bekommen.

Was das Finanzielle regeln soll, greift zugleich auch in das Kräfteverhältnis zwischen Mann und Frau ein. Hat das "schwache Geschlecht" sonst eine weibliche Konnotation, verhält es sich bei der Elternschaft anders. Hier hat der Mann den Part des Schwächeren: Die Frau kann ihn zum Vater machen, obwohl er nicht der Erzeuger ist. Er kann aber auch der Erzeuger sein, ohne von ihr zum Vater gemacht zu werden.

Auch wenn diese Finesse der Fortpflanzung in den meisten Elternbeziehungen keine Rolle spielt, so ist sie doch für das grundsätzliche Verständnis von Vaterschaft von Bedeutung. Und das ist in den vergangenen Jahren immer wieder Inhalt rechtlicher Debatten gewesen: das Verbot heimlicher Gentests als Beweismittel für die biologische Vaterschaft, die Preisgabe der Identität von Samenspendern oder die Frage, ob ein Vater gesetzlich gezwungen werden kann, Zeit mit seinem Kind zu verbringen. All diese Themen sind Begleiterscheinungen einer Gesellschaft, die sich von traditionellen Rollenbildern gelöst hat und die neu definieren muss, wie Familie verstanden werden soll.

Zu oft aber stehen in diesem Prozess die Eltern im Mittelpunkt und nicht die Kinder. So auch jetzt. Bei dem Gesetzesvorhaben von Heiko Maas geht es vor allem um die Bedürfnisse und Befindlichkeiten von Müttern und Vätern.

Darf der Staat eine Frau zwingen, Auskunft darüber zu geben, mit wem sie wann Sex gehabt hat, um finanzielle Gerechtigkeit für betrogene Männer zu schaffen? Diese Frage ist berechtigt, jedoch keineswegs die entscheidende. Die lautet: Ist es einem Kind zuzumuten, dass sein Zeugungsakt zu einem Fall für die Gerichtsakten wird?