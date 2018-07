Belletristik

01 01 Joanne K. Rowling u. a.: Harry Potter and the Cursed Child Little; 19,99 €

02 02 Jean-Luc Bannalec: Bretonische Flut Kiepenheuer & Witsch; 14,99 €

03 03 Juli Zeh: Unterleuten Luchterhand; 24,99 €

04 NEU Henning Mankell: Die schwedischen Gummistiefel Zsolnay; 26 €

05 04 Jojo Moyes: Ein ganz neues Leben Wunderlich; 19,95 €

06 07 Isabel Bogdan: Der Pfau Kiepenheuer & Witsch; 18,99 €

07 09 Dörte Hansen: Altes Land Knaus; 19,99 €

08 05 Benedict Wells: Vom Ende der Einsamkeit Diogenes; 22 €

09 06 Tess Gerritsen: Totenlied Limes; 14,99 €

10 NEU Han Kang: Die Vegetarierin Aufbau; 18,95 €

Sachbuch

01 01 Peter Wohlleben: Das geheime Leben der Bäume Ludwig; 19,99 €

02 03 Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden Kailash/Sphinx; 14,99 €

03 07 Matthias Riedl u. a.: Die Ernährungs-Docs ZS Verlag; 24,99 €

04 02 Peter Wohlleben: Das Seelenleben der Tiere Ludwig; 19,99 €

05 06 Stefan Krücken: Sturmwarnung Ankerherz Verlag; 29,90 €

06 NEU Rainer Wendt: Deutschland in Gefahr Riva; 19,99 €

07 04 Giulia Enders: Darm mit Charme Ullstein; 16,99 €

08 10 Michael Lüders: Wer den Wind sät Beck; 14,95 €

09 05 Michael Nast: Generation Beziehungsunfähig Edel; 14,95 €

10 ... Bruno Preisendörfer: Als unser Deutsch erfunden wurde Galiani; 24,99 €