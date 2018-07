Bei einem meiner letzten Einsätze mit den Streetworkern der Gruft hat es wie aus Kübeln geregnet. Es war November, und es war kalt. Das Thermometer zeigte nur wenige Grad über Null. Ich habe mich gefragt, wie Menschen 365 Tage im Jahr auf der Straße leben können, wenn mir die Kälte bereits nach wenigen Stunden dermaßen in den Knochen sitzt. Wie ist es möglich, in dünne Decken oder einen Schlafsack gehüllt auf Zeitungspapier oder Packkarton zu übernachten? Wie ist es möglich, nicht an Verlassensein und Kälte zugrunde zu gehen? Ein Mann mittleren Alters, auf den wir bereits ganz in der Nähe unserer Obdachloseneinrichtung gestoßen sind, hat mir im Gespräch gesagt: "Das Schlimmste sind die Kälte und die Einsamkeit." Er habe so vieles im Leben falsch gemacht. Der Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft falle ihm unendlich schwer.

Bei den Einsätzen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der Gruft habe ich Menschen kennengelernt, Männer und Frauen, die in Kellern von Abbruchhäusern ebenso übernachteten wie auf öffentlichen Toilettenanlagen. Ein älterer Mann wohnte in einem dunklen Kellerraum, dürftig mit Karton ausgelegt. Er lag auf einer muffigen, schmutzigen Matratze. In Gesellschaft von ein paar Ratten und getröstet von eineinhalb Flaschen Wodka am Tag. Früher habe ich geglaubt, die Menschen sind obdachlos, weil sie trinken.

In der Zwischenzeit habe ich gelernt: Meistens ist es umgekehrt. Die Menschen trinken, um auszuhalten, Nacht für Nacht auf der Straße oder an Orten wie diesem übernachten zu müssen.

Der alte Mann, er hätte mein Großvater sein können, hatte ein Plastiktuch mit einer aufgedruckten Blume als Schmuck an der Wand befestigt. Die meisten seiner Schicksalsgefährten aber hatten nichts außer ein paar Erinnerungen an bessere Tage – einige Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind, und das vage Gefühl, ihr Leben hätte nicht so verlaufen müssen und dass ihnen irgendetwas vorenthalten worden war. Nur was, das bleibt unklar.

Am Ende dieses Abends konnten wir zumindest drei Menschen in die Gruft in Mariahilf beziehungsweise in die Zweite Gruft in Wien-Währing bringen. An Orte also, an denen sie nicht nur ein warmes Bett, sondern auch eine warme Mahlzeit erhalten, wo sie sich duschen und zur Ruhe kommen können. Im Warmen und im Trockenen. Orte, an denen sie nicht vertrieben werden.

Der Sozialstaat hat Risse bekommen und schützt nicht mehr vor dem Absturz

Wer Streetworker einmal an Orte begleiten durfte, wo jene Menschen wohnen, die keine Wohnung mehr haben – und das war immer eine wichtige Erfahrung auch für mich selbst –, der sieht die eigene Stadt mit einem Mal mit anderen Augen. Ein solcher Einsatz führt einen direkt an die Ränder der Gesellschaft – an Bahnhöfe, in Parks und in Hauseingänge. Er führt aber ganz grundsätzlich gesagt auch an Orte, an denen das Leben und die Gesellschaft insgesamt brüchig geworden sind. An Orte, an denen offenbar wird, dass unser Sozialstaat, das soziale Netz, das uns vor einem Absturz bewahren sollte, rissiger und dünner, ja dass es vermutlich auch grobmaschiger geworden ist. Diese Orte liegen nicht mehr nur auf der Straße und in Parkanlagen, sie sind längst auch bis in die Mitte der Gesellschaft hinein zu finden. Nach 20 Jahren Arbeit für die Caritas kann ich mit Sicherheit sagen: Der Einsatz mit den Streetworkern der Gruft führt lediglich hin an die Spitze des Eisbergs. Und diese Spitze ist wohl weithin und für alle, die sie sehen wollen, sichtbar. Gleichzeitig leben aber auch in Österreich heute sehr viele Menschen ein Leben im Abseits, Frauen und Männer, bei denen man es auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Konkret sind gegenwärtig 1,2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher armutsgefährdet. Darunter knapp 300.000 Kinder und Jugendliche. Allesamt Menschen, die weniger als 60 Prozent des sogenannten Medianeinkommens in Österreich zur Verfügung haben. 405.000 gelten sogar als manifest arm. Es sind Menschen, die sich kein nahrhaftes Essen, keine neue Kleidung, keine warme Wohnung leisten können. Männer, Frauen und erschreckend oft auch Kinder, für die ein Arztbesuch nicht selbstverständlich, ein leerer Kühlschrank hingegen häufig Realität ist. Auch diese Zahl beruht auf keiner blinden Hochrechnung: Es sind die offiziellen Daten der Republik.

Ähnlich beunruhigend ist gegenwärtig der Blick auf Arbeitsmarktstatistiken. Auch hier ist die Situation dramatisch angespannt. Mehr als 400.000 Männer und Frauen – so viele wie noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik – waren etwa im Sommer 2016 ohne Arbeit und damit auch oftmals ohne Hoffnung und Perspektive. Immer mehr Menschen stehen aufgrund sich ändernder Familien- und Gesellschaftsstrukturen vor der Frage, wer für sie da sein wird im Alter, wenn sie Pflege brauchen. Wer steht mir bei, wenn jetzt der Vater oder die Mutter dement werden und die Familie zerstreut ist, wenn der Zusammenhalt nachlässt, schwieriger wird – auch aufgrund sich ändernder sozialer Strukturen? Mütter und Väter sorgen sich um die Zukunftschancen ihrer Kinder, weil sie ahnen, was mittlerweile auch Studien bestätigen: Armut wird noch immer vielfach vererbt. Aus armen Kindern werden arme Eltern.