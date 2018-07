Inhalt Seite 1 — Im Weltraum hört dich keiner schreien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Universum ist sehr groß. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Physik sogar unendlich. Die menschliche Vorstellungskraft hingegen ist beschränkt. Aus diesem Umstand ergeben sich einige Dilemmata. Wie kann man mit begrenztem Geist über das Unendliche nachdenken? "Der Mensch ist im Grunde Begierde, Gott zu sein", hat Sartre einst gesagt, wobei diese Begierde bei der Einfallslosigkeit der meisten Zeitgenossen wohl kaum interessante Resultate hervorbringen würde. Mögen die Kinderbuchindustrie und das etwas weniger mächtige Silicon Valley sich noch so sehr auf die unbegrenzten Möglichkeiten der Fantasie berufen, der wenig kreative Ausstoß gerade dieser beiden Wirtschaftszweige beweist regelmäßig das Gegenteil. Nun scheitert die Menschheit einmal mehr daran, sich die Unendlichkeit des Universums vorzustellen, ausgerechnet an der Schnittstelle von Kinderbuch und IT-Branche: im Computerspiel No Man’s Sky .

Es handelt sich dabei um den Versuch, die immense Weite des Universums künstlich nachzubilden und auch für jene erfahrbar zu machen, die keinen Zugang zu Spaceshuttles haben. Mithilfe einer PlayStation 4 oder eines Windows-PCs kann man in dieser von einem Algorithmus zufällig generierten digitalen Welt herumfliegen. Und der Algorithmus hat Großes geschaffen: No Man’s Sky enthält über 18 Quintillionen Planeten. Das ist eine 18 mit 18 Nullen dahinter, genauer: 18 446 744 073 709 551 616 Planeten. Ungefähr. Ganz genau weiß keiner, wie viele Planeten in diesem Spiel zu entdecken sind, es entstehen auch laufend neue. Alle Spieler befinden sich im selben Universum, doch dass sie sich je begegnen werden, ist höchst unwahrscheinlich – dafür ist No Man’s Sky schlicht zu groß. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass es bis jetzt noch nicht einmal einen Multiplayer-Modus gibt. Man ist allein im Universum.

Als das Spiel 2013 erstmals auf einer Messe vorgestellt wurde, entbrannte um No Man’s Sky einer der größten Hypes, die die Branche je erlebt hat. Normalerweise gleichen fiktive Schauplätze in Computerspielen eher Potemkinschen Dörfern als ausgeformten Welten, No Man’s Sky hingegen versprach, ein Universum zu erschaffen, das nicht bloß aus Kulissen besteht. "Die Sterne, die man sieht, sind echte Sterne", begeisterte sich der Entwickler Sean Murray für das eigene Projekt. "Es sind Sonnen, die Planeten haben – und Sie können sie besuchen gehen."

In lediglich 1.400 Zeilen Code haben bei Hello Games ein paar wenige Programmierer, erst nur zu viert, dann im Dutzend, in einem Keller außerhalb Londons in aufwendiger Fleißarbeit die Naturgesetze dieses Universums festgeschrieben. Sie programmierten, wie Schwerkraft funktioniert, wie Monde um Planeten kreisen, wie Insekten fliegen. Der Algorithmus basiert auf einer Gleichung eines belgischen Biologen, mit der Formen, die in der Natur vorkommen, beschrieben werden können, seien es Zellkerne oder Schneeflocken. So soll aus dem Code endlose Vielfalt entstehen, immer neue Pflanzen, Tiere, Gesteinsformationen. Auf vielen Planeten ist Leben zu finden, pflanzliches wie tierisches. Vom Algorithmus generierte absurde Tiere, manche wie purpurne Nashörner, andere eher wie überdimensionierte Libellen, wie Tintenfische auf Stelzen oder ein Tyrannosaurus rex mit dem Kopf eines Teddybären.

Auf einen Planeten am Rande einer Galaxie geworfen, erwacht der Reisende mit dem Auftrag, das Zentrum dieses Universums zu finden. Geholfen wird dem Namenlosen von zwei Außerirdischen, Polo und Nada, dem Entdecker und dem Nichts. Auf dem Weg soll man wie Sisyphus die Quintillionen Planeten entdecken, jedes Tier und jede Pflanze darauf analysieren und benennen. Die Ruinen vergangener Zivilisationen liegen versteckt im violetten Alien-Dschungel, auf von Eiswinden gepeitschten Monden oder auf dem Grund giftgrüner Meere. In den Ruinen lernt der Spieler Wort um Wort die Sprachen dreier intelligenter Alien-Rassen, mit denen man dann Handel treiben kann.

Der unpersönliche, allmächtige Code hinterlässt Angst und Verzweiflung

Was hätte man mit diesem Spiel alles erreichen können! Stundenlang durch die Gegend fliegen, Planeten um Planeten erkunden, immer auf der Spur des Nächsten, des Neuen. Das leichte Machtgefühl, das sich beim Benennen von neu entdeckten Himmelskörpern und außerirdischem Gefleuch einstellt, wird doch völlig von dem Wissen in den Schatten gestellt, dass wohl nie jemand anderes die lustigen Namen zu Gesicht bekommen wird, die man dem Entdeckten gegeben hat. Die ganze Freiheit und die Selbstbestimmung, die der Spieler hat, bleiben folgenlos. Wo sonst fast alle Computerspiele auf den Spieler ausgerichtet sind, der sich im sicheren Wissen wiegen kann, dass ohne ihn nichts passiert, dass all die Burgen, Raumstationen, Drachenhöhlen oder antiken Schlachtfelder ohne ihn stillstehen, existiert No Man’s Sky auch ohne ihn. Die türkisen Schnabeltiere grasen weiter, die Monde kreisen unbeeindruckt. Das Versprechen, alles erleben und erkunden zu dürfen, verbirgt, dass es diesem gigantischen Universum völlig schnuppe ist, wer darin herumgeistert. Ein Gefühl der Machtlosigkeit und Unwichtigkeit stellt sich ein.